Sturm-Trainer Ilzer: „Wir stehen vor Herausforderungen“

Der SK Sturm Graz trifft in der 22. Runde der Admiral Bundesliga auf den TSV Hartberg. Das Spiel wird am Sonntag, dem 10. März, um 17 Uhr in der Profertil Arena Hartberg angepfiffen .

Cheftrainer Christian Ilzer meint: „Heute haben wir schon noch alle so einen richtigen ,Brummschädel‘ – das ist auch in Ordnung so –, manchmal muss man sich eingestehen, dass ein anderer klar besser war, auch wenn wir in allen Belangen nicht unsere Topleistung erbracht haben. Das Spiel gegen Lille ist aufgearbeitet und abgehakt, am Sonntag werden wir wieder bereit sein – bereit für ein absolutes Mentalitätsspiel, gegen einen Gegner, der eine sehr gute Saison spielt, klaren Wiedererkennungswert in seiner Spielweise hat und für mich das spielstärkste Team in der eigenen Spielhälfte der gesamten Liga ist.“

Der Cheftrainer zur Personalsituation: „Manprit Sarkarias Operation ist gut verlaufen, er wird von uns die volle Unterstützung in der Reha bekommen und ich bin sicher, dass er genauso stark zurückkommen wird. Sein Langzeit-Ausfall schmerzt natürlich sehr, zusätzlich ist Alexander Prass weiterhin angeschlagen und Jon Gorenc Stankovic, der sich gestern gegen Lille die Nase gebrochen hat, fehlt uns ja auch noch aufgrund seiner Gelbsperre. Mit den weiteren kleineren Blessuren aus dem gestrigen Spiel stellt uns die Personalsituation für Sonntag natürlich vor Herausforderungen, wir werden hier intensiv an der Regeneration arbeiten und bis Sonntag abwarten müssen, wer uns zur Verfügung steht.“

Linksverteidiger David Schnegg meint: „Wie immer nach einer intensiven Europacup-Partie ist die Regeneration in der kurzen Zeit bis Sonntag extrem wichtig. Dass es für Hartberg noch um die Meistergruppe geht, ist für uns komplett egal, wir konzentrieren uns nur auf uns selbst. Wir wollen die Tugenden, die uns auszeichnen, auf den Platz bringen und verfolgen unser eigenes Ziel – nämlich die bestmögliche Ausgangsposition für die Meistergruppe zu erreichen.“

– Als Schiedsrichter der Partie wird Sebastian Gishamer fungieren.

– Der SK Puntigamer Sturm Graz ist in der ADMIRAL Bundesliga erstmals seit vier Duellen gegen den TSV Egger Glas Hartberg ungeschlagen (3S 1U). Zudem feierten die Grazer zum zweiten Mal nach 2019/20 zwei BL-Siege in Folge gegen die Oststeirer.

– Der SK Puntigamer Sturm Graz verlor nur zwei der ersten 21 Spiele in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga – so wenige Niederlagen waren es für die Grazer zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison zuvor nur 2022/23 (2) und 1997/98 (1).

– Der TSV Egger Glas Hartberg blieb in der ADMIRAL Bundesliga in fünf der letzten sechs Heimspiele ohne Gegentor sowie erstmals in drei BL-Heimspielen in Folge. Die Oststeirer holten aus den letzten sieben BL-Heimspielen 17 Punkte und damit so viele wie kein anderer Klub aus seinen letzten sieben BL-Heimspielen in dieser Saison.

– Der SK Puntigamer Sturm Graz traf in der ADMIRAL Bundesliga in 20 Auswärtsspielen in Folge – erstmals. Ohne Treffer auf fremden Geläuf blieben die Grazer zuletzt am 22. Oktober 2022 beim 0:0 in Salzburg. In mehr BL-Auswärtsspielen in Folge in der 50-jährigen BL-Historie trafen nur der LASK (27 von November 2018 bis September 2020) sowie Salzburg (24 von November 2012 bis März 2014) und abermals der FC Red Bull Salzburg (28 von März 2022 bis November 2023).

– Der SK Puntigamer Sturm Graz erzielte 17 Tore nach Standardsituationen und davon 10 Tore nach Ecken – jeweiliger Höchstwert in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Der TSV Egger Glas Hartberg kassierte allerdings erst drei Gegentore nach Standardsiuationen – so wenige wie kein anderes Team und ist in dieser Saison als einziges Team noch ohne Gegentor nach Ecken.