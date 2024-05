Tops, Flops, Stats, Rückblick: TSV Hartberg 2023/24

Die Saison 2023/24 ist zu Ende und wir ziehen Bilanz. Mannschaft für Mannschaft bewerten wir die sportlichen Leistungen ausgewählter Spieler und des Teams selbst,...

Die Saison 2023/24 ist zu Ende und wir ziehen Bilanz. Mannschaft für Mannschaft bewerten wir die sportlichen Leistungen ausgewählter Spieler und des Teams selbst, führen unsere Vorschläge für „Tops“ und „Flops“ der Saison ins Treffen und blicken am Ende zudem noch auf die wichtigsten Fakten und Statistiken der Saison.

In diesem Teil geht’s um den TSV Hartberg, der immer wieder bemerkenswerte Leistungen ablieferte, dann aber hauchzart den Europacup verpasste.

Schopps mutige Grundidee und ihre zwei Extreme

Der TSV Hartberg war zweifellos eine der spannendsten Mannschaften der abgelaufenen Bundesligasaison, was auch mit der Spielidee von Markus Schopp zusammenhing. Die Hartberger praktizierten erneut keinen destruktiven Fußball, sondern wollten auch gegen die starken Teams der Liga ihre Aktionen sauber ausspielen.

Durch diese riskante Herangehensweise war die Palette zwischen Erfolg und Misserfolg enorm breit. Auf der einen Seite gelangen große Siege – auch gegen einige der Top-Teams – dann aber auch deftige Klatschen. Gegen Red Bull Salzburg kassierte man etwa 18 Gegentore in nur vier Partien. Hier wäre es vielleicht naheliegend gewesen, das eigene Spiel für einzelne Spiele doch über den Haufen zu werfen, um größere Erfolgsaussichten zu haben. Schopp zog seine Grundidee aber eisern durch.

Und der Erfolg gab ihm schlussendlich dennoch Recht, denn Hartberg spielte unterm Strich eine sehr starke Saison, in der wieder einige Helden aus der zweiten Reihe, allen voran Maximilian Entrup herausstachen. Für die neue Saison gilt es nun abzuwarten, wie groß der Aderlass im Kader sein wird. An seiner Idee wird Schopp allerdings nichts ändern und so ist Hartberg eines der Teams mit eindeutiger Spielphilosophie, was lobend erwähnt werden muss.

TOPS

Maximilian Entrup

Der Angreifer kam im Sommer ohne große Erwartungen aus der Regionalliga und debütierte knapp fünf Monate später für die österreichische Nationalmannschaft. Der 26-jährige Spätzünder war ausgesprochen durchsetzungsstark, präzise im Abschluss und phasenweise wohl der beste Stürmer der Liga. Bei ihm ist zu erwarten, dass die Hartberger wohl keine Chance auf eine zweite Saison haben werden – dafür aber auch eine lukrative Ablöse einsacken werden. Hätte man bei ihm vor der Saison auf einen Kaderplatz bei der EM wetten wollen, hätte man wohl reichlich Gewinn gemacht…

Donis Avdijaj

Der kreative Kopf der Hartberger ließ im Laufe der Saison mehrmals seine große Klasse aufblitzen. Einzig seine Vorgeschichte und sein Ruf als „schwieriger Charakter“ ermöglichen es den Oststeirern, dass ein Spieler dieser Qualität im Kader des kleinen Klubs steht. Der 27-Jährige sammelte 18 Scorerpunkte und war ein ständiger Unruheherd für die Gegner.

Manuel Pfeifer

Der Linksverteidiger überzeugte mit großem Offensivdrang und auch einer gewissen Ausgefuchstheit. Es war stets sehr unangenehm gegen den 24-Jährigen zu spielen und nun dürfte für den Steirer der nächste Schritt anstehen: Der SK Sturm Graz soll großes Interesse an einer Verpflichtung haben. Für Pfeifer heißt es somit möglicherweise: Von Hartberg in die Champions League!

Raphael Sallinger

Der Klagenfurter war ein ausgesprochen sicherer Rückhalt für seine Mannschaft und auch für das Aufbauspiel der Hartberger von zentraler Bedeutung.

Paul Komposch

Neben Sallinger war auch Innenverteidiger Paul Komposch, der in der abgelaufenen Saison einen klaren Schritt nach vorne machte, eine absolute Stütze im Aufbauspiel und auch in seinem Zweikampfverhalten und gegen den Ball ein echter Schlüsselspieler. Ohne seine große Konsequenz und auch das gute Zusammenspiel mit seinem Nebenmann Ibane Bowat hätte Hartberg das „Schopp-Konzept“ nur schwer umsetzen können.

Jürgen Heil

Der Hartberger Dauerbrenner und Kapitän war eine wichtige Integrationsfigur, aber auch eine praktisch nicht aus dem Team zu spielende Stütze auf der rechten Abwehrseite. Heil vereinte Sicherheit am Ball mit viel Kampfkraft und Dynamik gegen den Ball und wird zurecht als wichtige Konstante beim TSV angesehen.

Dominik Prokop

Auch der Mittelfeldspieler, der bereits als „ewiges Talent“ abgeschrieben wurde, präsentierte sich ausgesprochen effizient, kam auf acht Assists und vier Assist-Assists, traf zudem selber viermal. Er war ein wichtiger Baustein im dynamischen Mittelfeld der Oststeirer und einer, auf den Schopp immer zählen konnte.

FLOPS

Angelo Brückner

Der Bayern-Leihspieler sollte gleich beiden etatmäßigen Außenverteidigern der Hartberger Druck machen und einen Konkurrenzkampf auslösen. Das stellte sich der talentierte Youngster aber vermutlich einfacher vor. Am Ende kam er nur zu Kurzeinsätzen und wurde von Schopp auch immer wieder aus dem Kader gestrichen. Durch die Blume sagte Schopp sogar öffentlich, dass Brückner schlichtweg zu wenig an sich arbeitete.

Thomas Rotter

Ganze 15 Jahre ist Thomas Rotter bereits in Hartberg, aber 2023/24 stieß er an seine Grenzen. Er ist praktisch eines der „Opfer“ des mutigen Schopp-Spiels. Er hatte weder gegen die beiden Stamminnenverteidiger Komposch und Bowat, noch gegen das erste Backup Steinwender eine Chance und kam nur auf fünf Saisoneinsätze.

Manfred Gollner

Noch krasser verlief die Saison für Routinier Manfred Gollner, der die Hartberger im Sommer bereits zum zweiten Mal verlassen wird. Acht Einsätze in der steirischen Landesliga waren die volle Ausbeute und in der Bundesliga kam er auf keinen einzigen Einsatz.

AUFSTEIGER

Mamadou Sangaré

Schon in der Vorsaison deutete die Salzburg-Leihgabe an, wie wichtig er für die Zentralachse der Hartberger ist. In der abgelaufenen Saison machte er aber noch einmal einen Schritt nach vorne, präsentierte sich kampfstark, dominant und passsicher. Sangaré ist ein Spieler, der eine Partie an sich reißen kann und stets ein enormes Laufpensum bzw. einen großen Aktionsradius abspult. Bereits jetzt wird darüber spekuliert, bei welchem Klub im Ausland er landen könnte – oder ob es eventuell sogar noch einmal die Salzburger mit ihm versuchen wollen…

STATISTIKEN

Tore

13 – Maximilian Entrup

12 – Donis Avdijaj

5 – Christoph Lang

4 – Dominik Prokop

3 – Dominik Frieser

2 – Jürgen Heil, Ruben Providence, Ousmane Diakité, Maximilian Fillafer

1 – Tobias Kainz, Mamadou Sangaré, Christoph Urdl, Ibane Bowat

Assists

8 – Dominik Prokop

6 – Donis Avdijaj

4 – Maximilian Entrup, Jürgen Heil, Dominik Frieser, Mamadou Sangaré

3 – Christoph Lang, Tobias Kainz, Ruben Providence, Manuel Pfeifer

1 – Christoph Urdl, Paul Komposch, Raphael Sallinger, Angelo Brückner

Assist-Assists

7 – Donis Avdijaj

5 – Jürgen Heil, Tobias Kainz

4 – Maximilian Entrup, Dominik Prokop

3 – Dominik Frieser, Manuel Pfeifer

2 – Mamadou Sangaré, Ruben Providence

1 – Christoph Lang, Ousmane Diakité, Ibane Bowat, Maximilian Fillafer, Paul Komposch

Gesamte Punkte: 45

Expected Points: 41.90

Erzielte Tore: 50

Expected Goals: 44.12