Tops, Flops, Stats, Rückblick: Der SC Rheindorf Altach 2022/23

Die Saison 2022/23 ist zu Ende und wir ziehen Bilanz. Mannschaft für Mannschaft bewerten wir die Leistungen einzelner Spieler und des Teams selbst, führen unsere Vorschläge für „Tops“ und „Flops“ der Saison ins Treffen und blicken am Ende zudem noch auf die harten Fakten und Statistiken zur Saison.

Heute widmen wir uns dem Elften, dem SC Rheindorf Altach.

Später Klassenerhalt für die Rheindorfer

Altach wirkte im Laufe der Saison teilweise stärker, als man es tatsächlich war. Im Herbst war die Mannschaft – noch unter Trainerneuling Miroslav Klose – zwischenzeitlich sogar Achter, zeigte phasenweise gefälligen Fußball, wie etwa bei einem Auswärtssieg in Wolfsberg oder als man zu Hause Salzburg ärgerte und nur mit 2:3 verlor, auswärts sogar einen Punkt holte. Mit der missglückten Wintertransferzeit kamen aber Unsicherheiten auf.

Die abgegebenen Leihspieler, über deren Abgänge man keine Macht hatte, hinterließen Lücken, die für die Altacher nicht zu stopfen waren. Plötzlich ging die Linie verloren, die Dynamik ließ zu wünschen übrig und man rutschte nach einem extrem schwachen Frühjahrsauftakt noch in den Abstiegsstrudel. Am Ende waren die Rieder aber doch noch um das kleine Stückchen schwächer als die Vorarlberger.

TOPS

Alexis Tibidi

Der Stuttgart-Leihspieler wusste im Altacher Trikot sofort zu überzeugen, brachte es in der Liga auf fünf Tore und zwei Assists. Gerademal 18-jährig war Tibidi sofort ein ständiger Aktivposten im Altacher Spiel, wurde dann aber im Winter vom VfB Stuttgart an ESTAC Troyes verkauft. Dort kam er bisher allerdings nur auf drei Einsätze.

Forson Amankwah

Auch der zweite „Top“-Spieler der Altacher war nur in der ersten Saisonhälfte da – und ging dann zurück nach Salzburg. Der junge Ghanaer hielt das Altacher Mittelfeld perfekt zusammen und war einer der Motoren für das phasenweise gute, dynamische Spiel im Herbst.

Atdhe Nuhiu im Herbst

Der Routinier war im Herbst der Torjäger vom Dienst, fiel dann aber in der zweiten Saisonhälfte in ein Formloch – auch weil mehrere kongeniale Partner wegfielen und er nicht mehr ausreichend gefüttert wurde.

FLOPS

Die AC Milan Connection

Als Altach im Winter einige Leistungsträger ziehen lassen musste, folgten mit Torhüter Andreas Jungdal und Mittelstürmer Marko Lazetic zwei Leihspieler vom großen AC Milan. Dieses Label war allerdings keine Hilfe für die Youngster und sie konnten praktisch nie überzeugen. Speziell die fehlende Durchschlagskraft von Lazetic war unterm Strich mehr als enttäuschend. Man könnte sagen, dass die beiden wohl zur falschen Zeit an den falschen Ort wechselten.

Husein Balic

Im Winter als Leihspieler vom LASK und als spontaner Ersatz für Tibidi gekommen, konnte sich Balic nie in seinen Top-Zustand spielen und blieb nahezu in jeder Partie blass. In zwölf Bundesligaspielen für die Altacher brachte er es gerademal auf einen Assist und wurde zudem zwischenzeitlich von einer Muskelverletzung zurückgeworfen.

Johannes Tartarotti

Einst als eines der größten Vorarlberger Talente gehandelt, baut der mittlerweile 23-jährige Mittelfeldspieler leider Jahr für Jahr ab und muss nun aufpassen, nicht den Status eines „ewigen Talents“ zu erlangen.

Mike-Steven Bähre

Für einen Legionär deutlich zu wenig. Wenn er von Beginn an auf dem Platz stand, gewann Altach kein Spiel. Unterm Strich standen sieben Bundesligaeinsätze und ein monatelanger Ausfall wegen einer Muskelverletzung. Wird sich in eine lange Liste von Durchschnittstransfers einordnen.

Guy Dahan

Altach wollte auf den „Israeli-Hype“ aufspringen – doch Guy Dahan spielte schlussendlich nur zweimal im Cup für die „Erste“ und sonst nur in der Regionalliga, ehe er nach Israel zurückgeschickt wurde.

AUFSTEIGER

Jan Jurcec

Der junge Kroate wurde vor der Saison eigentlich als Flügelstürmer verpflichtet, dann wurde er aber umfunktioniert und wusste als Flügel- bzw. Außenverteidiger zu überzeugen. Das ging sogar soweit, dass im Herbst das Interesse von Serie-A-Klubs, wie etwa Monza, Sampdoria oder sogar Atalanta öffentlich wurde. Auf einer unerwarteten Position wurde Jurcec somit zur aktuell wahrscheinlich heißesten Aktie des Klubs.

STATISTIKEN

Tore

10 – Atdhe Nuhiu

5 – Alexis Tibidi

3 – Noah Bischof

2 – Jan Jurcec

1 – Forson Amankwah, Johannes Tartarotti, Lukas Jäger, Emanuel Schreiner, Amir Abdijanovic, Lukas Gugganig, Mike-Steven Bähre

Assists

7 – Manuel Thurnwald

5 – Forson Amankwah

2 – Atdhe Nuhiu, Alexis Tibidi, Jan Jurcec, Johannes Tartarotti, Csaba Bukta

1 – Noah Bischof, Emanuel Schreiber, Amir Abdijanovic, Stefan Haudum, Bakary Nimaga, Husein Balic

Assist-Assists

4 – Atdhe Nuhiu, Lukas Jäger

2 – Csaba Bukta, Nosa Edokpolor, David Herold

1 – Alexis Tibidi, Noah Bischof, Jan Jurcec, Johannes Tartarotti, Lukas Gugganig, Mike-Steven Bähre

Gesamte Punkte: 28

Expected Points: 34.30

Erzielte Tore: 29

Expected Goals: 34.89