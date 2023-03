Austria-Fans: „Es geht für uns um alles!“

Heute findet das große Wiener Derby statt und während der SK Rapid seinen Platz im Meisterplayoff bereits sichern konnte, muss die Wiener Austria noch...

Heute findet das große Wiener Derby statt und während der SK Rapid seinen Platz im Meisterplayoff bereits sichern konnte, muss die Wiener Austria noch ein wenig zittern, ob es für einen Platz über dem Strich reicht. Bevor wir uns den Fanmeinungen widmen, empfehlen wir euch zwei Aspektanalysen, die die beiden formstarken Mittelstürmer und die Sperre des Schlüsselspielers Reinhold Ranftl behandeln. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans ansahen, wollen wir nun schauen wie optimistisch die Austria-Anhänger sind.

DeusAustria: „Egal ob wir die Punkte fürs obere Playoff brauchen oder nicht, die Partie muss so oder so gewonnen werden.“

violet heat: „Unsere Austria liebt Finale. Der Gegner seit dem Tranerwechsel konsolidiert. Höchste Ergebniswahrscheinlichkeit: X. Dagegen spricht: Beim Heimderby vor ausverkauftem Haus muss jeder was drauflegen, Mannschaft wie Publikum. Also sollte gewonnen werden. Dafür brauchen wir ein glückliches Händchen beim Poker in der Umstellung der Abwehr, eine 1a Chancenauswertung und einen glücklichen Spielverlauf.“

Violettesbluat: „Ich hoffe die Mannschaft steckt das Sturm(und)spiel ähnlich gut weg wie im Herbst und zeigt die richtige Reaktion! Es geht für uns um alles!“

Hurricane: „Mit einem fitten Braunöder, Gruber und Fitz sollte es schon besser laufen. Vorne netzt dann Tabakovic. Der Ranftl-Ausfall nervt.“

zico74: „Wimmer hat bisher jedes Heimspiel gewonnen. Bitte fortsetzen.“

viola lion: „Hoffentlich sind Gruber, Fitz und Braunöder wieder fit und auf Top-Niveau. Waren nicht umsonst im Herbst unsere Besten. Wie wir Ranftl ersetzen sollen, weiß ich beim besten Willen nicht. Teigl? Bitte nicht, zu wenig Qualität. Martins? Wer machts dann im Zentrum? Fischer? Auch nur eine Notlösung.“

Blackcactus: „Wird spannend. Nach der Ernüchterung gegen Sturm hoffentlich eine Besserung, wobei ich davon ausgehe, dass wir in einige 3vs3-Situationen wie gegen Sturm laufen werden. Ist halt schon sehr risikoreich, gegen die Kleinen geht sich das aus… Ich glaube nicht, dass Wimmer vorsichtiger spielen lassen wird. Das wird richtig hektisch und zerfahren sein (wie jedes Derby), aber durchaus mit Chancen, da beide mit offenem Visier hineingehen. Ich hoffe, dass wir die Bälle deutlich besser verteilen können und uns Rapid nicht so heftig anpresst, dass wir nicht wissen wo oben oder unten ist.“

MVP2021: „Der Optimist in mir geht von einem hart umkämpften 3:1-Sieg aus wegen dem wir nicht nach Tirol blicken müssen. Der Pessimist hingegen geht davon aus, dass es wie bei den gefühlt letzten 20 Derbies wieder ein Unentschieden wird und dass die Grazer es gegen Wattens wieder schleifen lassen und wir deswegen auf Platz 7 landen.“

Alizee: „Es wird ein wunderbares Derby, mit stimmgewaltigen und tollen Fans. Ein rassiges Spiel mit einem leistungsgerechten 1:1. Und nach Schlusspfiff kommt die Meldung auf die Videowall, dass WSG 1:0 in der 95 min. gewonnen hat. Es wird ein Fußballfest.“

Decay26: „Erwarte mir ein Spiel wo es viel hin und her geht. Ausgang sag ich mal mindestens ein X. Eine Niederlage wird es nicht werden. Denke, dass Polster Rapid hier starke Probleme bereiten könnte, jedoch ist deren neuen Rechtsverteidiger Kasius kein Schlechter. Fitz und Polster können hier aber mit ihrer Technik glänzen. Wichtig wird es sein im Mittelfeld keine unnötigen Ballverluste zu haben, ansonsten rennen wir oft beim Verteidigen in ein Mann gegen Mann. Auf Burgstaller sollte man auch ein Auge haben und diesen nicht in den ersten 20 Metern vorm Tor alleine lassen oder zu viel Platz geben. Bin gespannt wie Tabakovic sich in einem Derby tun wird und ob er gleich netzen darf.“

