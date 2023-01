Transfergerücht: Gemicibasi vor Wechsel in die Bundesliga?

Turgay Gemicibasi verschaffte sich in der österreichischen Bundesliga mit seiner aggressiven Spielweise schnell Respekt bei seinen Gegenspielern und den Fans. Sicherlich atmeten einige Kreativspieler...

Gemicibasi fiel in seiner Saison bei Austria Klagenfurt stets in positiver als auch in negativer Hinsicht auf. Für die Kärntner brachte er nämlich nicht nur enorm viel Zweikampfstärke auf den Platz, sondern erzielte in den 26 Liga-Spielen auch neun Tore und drei Assists. Dem gegenüber stehen elf gelbe, eine gelb-rote und zwei glatte rote Karten.

Im Sommer wechselte er leihweise zu Kasimpasa in die türkische Süper Lig, wo er allerdings nur an den ersten sechs Spieltagen auf dem Platz stand. Er absolvierte keine einzige Partie über 90 Minuten und stand bewerbsübergreifend nur 369 Minuten auf dem Platz.

Nach der sechsten Runde saß er ohne Einsätze fünf Mal in Folge auf der Ersatzbank, danach rutschte er aus dem Kader und spielte seit Ende Oktober gar keine Rolle mehr. Dies änderte sich auch nicht nach der kurzen Winterpause, denn auch im aktuellen Kalenderjahr kam der defensive Mittelfeldspieler zu keinen Einsätzen mehr.

Bei Kasimpasa steht Gemicibasi auf dem Abstellgleis und sieht keine Zukunft mehr. Kein Wunder also, dass er wieder in die österreichische Liga zurückwechseln will. Wie die Krone berichtet, wurde der Leihspieler von seinem türkischen Arbeitgeber freigestellt und will nun unbedingt zum TSV Hartberg wechseln. Laut seinem Manager sind sich die Steirer auch mit dem Spieler einig, allerdings will Austria Klagenfurt eine Ablöse für den zweikampfstarken Akteur.

Für den Tabellenletzten aus Hartberg wäre dieser Transfer für den bevorstehenden Abstiegskampf natürlich unheimlich wichtig, denn Gemicibasi könnte dort zu einem absoluten Schlüsselspieler avancieren, der, wenn er seine Emotionen im Griff hat, in einigen Partien durchaus den Unterschied ausmachen könnte.

Interessant ist zudem, dass Gemicibasi bei Austria Klagenfurt keine Chance mehr hat unterzukommen. Da dürfte demnach einiges vorgefallen sein, denn freiwillig verzichten die Klagenfurter sicherlich nicht auf einen Spieler mit seinen Anlagen.