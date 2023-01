Vertrag über 3 1/2 Jahre: Austria Klagenfurt holt Rapid-Stürmer Binder

Vertrag bis 2026! Austria Klagenfurt verstärkt Angriff mit Nicolas Binder Die Austria Klagenfurt verstärkt ihre Offensive mit Nicolas...

[ Pressemeldung SK Austria Klagenfurt ]

Vertrag bis 2026! Austria Klagenfurt verstärkt Angriff mit Nicolas Binder

Die Austria Klagenfurt verstärkt ihre Offensive mit Nicolas Binder. Der 21-jährige Mittelstürmer wechselt von Rekordmeister Rapid Wien nach Waidmannsdorf und erhält bei den Violetten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Der Winter-Zugang wird im Anschluss an das Trainingslager im slowenischen Moravske Toplice zum Team stoßen.

„Wir hatten Nicolas schon länger am Zettel und waren uns bereits für den Sommer einig. Nachdem sich mit Jonas Arweiler ein Angreifer verletzt hat, haben wir diesen Transfer vorgezogen. Wir bekommen einen jungen und ehrgeizigen Burschen dazu, der alles mitbringt, um unseren Kader zu verstärken“, sagt Geschäftsführer Matthias Imhof.

Binder wechselte schon im Alter von sieben Jahren von seinem Heimatklub Union Mauer in den Rapid-Nachwuchs, durchlief alle Akademie-Teams und schaffte über die Amateure den Sprung zu den Profis, mit denen er auch ins Winter-Camp nach Belek (Türkei) gereist und zuletzt im Test gegen FK Teplice (3:1) von Beginn an zum Einsatz gekommen war.

Für den 1,93 Meter-Mann stehen sieben Pflichtspiel-Einsätze (ein Tor, drei Assists) in der Kampfmannschaft sowie 57 Partien (elf Treffer, acht Vorlagen) für SK Rapid II in der 2. Liga in der Statistik. Sein Bundesliga-Debüt gab der Junioren-Teamspieler am 10. April 2022 gegen den Wolfsberger AC (2:1).

„Ich bin froh, dass es mit dem Wechsel schon in diesem Winter geklappt hat und freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Die Verantwortlichen der Austria haben sich sehr um mich bemüht und ich werde alles geben, um das Vertrauen mit guten Leistungen zurückzuzahlen und mitzuhelfen, die Ziele zu erreichen“, blickt Binder voraus.

Nach Tormann Marcel Köstenbauer, nach Leihe vom deutschen Regionalligisten FC Viktoria 1889 Berlin zurück, und Mittelfeld-Mann Vesel Demaku (SK Sturm Graz, Leihe bis Sommer) ist Nicolas Binder der dritte Neuling im Aufgebot. Mit Nikola Djoric (HNK Šibenik) und Fabio Markelic (FC Viktoria 1889 Berlin) haben zwei Profis den Klub auf Leihbasis verlassen.