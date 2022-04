Wießmeier verlängert um zwei weitere Jahre in Ried

Julian Wießmeier, seit 2017 bei der SV Guntamatic Ried, wird weiterhin im Innviertel spielen. Der 29-jährige Deutsche hat seinen...

[ Presseinfo SV Ried ]

Julian Wießmeier, seit 2017 bei der SV Guntamatic Ried, wird weiterhin im Innviertel spielen. Der 29-jährige Deutsche hat seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2024 verlängert.

„Wir freuen uns sehr, dass Julian Wießmeier weitere zwei Jahre bei uns bleibt. Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit unserem Verein und ist ein absoluter Teamplayer. Er ist ein Spieler, der sehr vielseitig einsetzbar ist und in jedem Training und in jedem Spiel immer alles gibt. Darüber hinaus hat er einen super Charakter. Alle diese Eigenschaften machen ihn für unsere Mannschaft ausgesprochen wertvoll“, erklärt Thomas Reifeltshammer, sportlicher Leiter Profis bei der SV Guntamatic Ried.

„Ich bin jetzt schon sehr lange in Ried. Ich fühle mich sehr wohl hier und weiß, wie der Verein tickt. Wir haben noch einige Ziele vor uns, auch in dieser Saison. Da will ich mit dabei sein. Der ganze Verein, die Heimspiele mit den großartigen Fans im Rücken – das macht alles einen Riesenspaß. Das war für mich ausschlaggebend, dass ich den Vertrag jetzt verlängert habe“, sagt Julian Wießmeier.

Steckbrief Julian Wießmeier: