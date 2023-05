Wohnung bereits aufgelöst? Nakamura vor LASK-Abschied!

Der japanische Linksaußen Keito Nakamura steht beim LASK kurz vor dem Abschied. Wie die „Krone“ berichtet, wird der 22-Jährige ab der kommenden Saison für...

Der japanische Linksaußen Keito Nakamura steht beim LASK kurz vor dem Abschied. Wie die „Krone“ berichtet, wird der 22-Jährige ab der kommenden Saison für Eintracht Frankfurt spielen.

Der Shooting Star der Linzer soll seine Wohnung bereits gekündigt haben und ein Transfer zu den Frankfurtern, aktuell Neunter in der deutschen Bundesliga und noch mitten im Kampf um ein Ticket für Europa, soll nur noch Formsache sein.

Nakamura war in den letzten Monaten immer wieder mit größeren Klubs in Verbindung gebracht worden. In der vergangenen Wintertransferzeit war etwa vom Interesse von Stade Reims aus Frankreich und der PSV Eindhoven aus den Niederlanden zu lesen. Im Frühjahr wurde Nakamura sogar mit einem möglichen Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung gebracht worden.

Nun scheint Frankfurt mit dem österreichischen Trainer Oliver Glasner den Zuschlag erhalten. Der japanische Offensivspieler hatte in der bisherigen Saison in 31 Pflichtspielen 16 Tore und acht Assists beigesteuert und hat beim LASK noch einen Vertrag bis 2025. Auf die Linzer wartet demnach wohl eine saftige Ablösesumme, die wohl den bisherigen Rekordtransfer von Joao Victor, der im Sommer 2019 um 3,5 Millionen Euro nach Wolfsburg wechselte, ablösen wird.