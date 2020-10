Baumgartner trifft bei EL-Debüt, Schmid erstmals auf Werder-Bank

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 43 / 2020

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Patrick Schmidt (FC Barnsley)

ST – 22 Jahre (Jg. 98) – 4 Spiele

Beim 2:2 bei Stoke City wurde Patrick Schmidt nach 84 Minuten eingewechselt. Beim 1:1 in Millwall saß er nur auf der Bank des FC Barnsley.

Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach)

OM – 21 Jahre (Jg. 99) – 5 Spiele

Beim 3:2-Auswärtssieg beim FSV Mainz 05 wurde Hannes Wolf nach 72 Minuten eingewechselt.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 21 Jahre (Jg. 99) – 5 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Beim 2:0-Heimsieg in der Europa League gegen Roter Stern Belgrad spielte Christoph Baumgartner bis zur 78.Minute im offensiven Mittelfeld und erzielte das 1:0 für sein Team. In der Liga spielte er beim 1:1 bei Werder Bremen bis zur 77.Minute als Stürmer in einem 3-4-1-2-System.

Marco Friedl (SV Werder Bremen)

LV/IV – 22 Jahre (Jg. 98) – 5 Spiele

Beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim spielte Marco Friedl in der Innenverteidigung durch und sah Gelb.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 20 Jahre (Jg. 00)

Beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim saß Romano Schmid auf der Bank des SV Werder Bremen.

Kevin Danso (Fortuna Düsseldorf)

IV/ZM – 22 Jahre (Jg. 98) – 4 Spiele

Bei der 0:3-Niederlage bei Hannover 96 spielte Kevin Danso in einem 3-4-3-System als innerer Innenverteidiger durch.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele (3/0/0 für Southampton U23)

Bei der 0:3-Niederlage bei Hannover 96 spielte Christoph Klarer in einem 3-4-3-System als linker Innenverteidiger durch.

Michael Svoboda (Venezia FC)

IV – 21 Jahre (Jg. 98)

Beim 4:0-Sieg über Delfino Pescara saß Michael Svoboda auf der Bank des Venezia FC.

Dario Maresic (Stade Reims)

IV – 20 Jahre (Jg. 99) – 5 Spiele

Beim 4:0-Auswärtssieg in Montpellier wurde Dario Maresic nach 83 Minuten eingewechselt.

Flavius Daniliuc (OGC Nizza)

IV – 19 Jahre (Jg. 01) – 3 Spiele

Bei der 2:6-Niederlage in der Europa League gegen Bayer Leverkusen saß Flavius Daniliuc auf der Bank von OGC Nizza. In der Liga stand er beim 1:1 gegen Lille nicht im Kader seines Teams.

Sandi Lovric (FC Lugano)

DM – 22 Jahre (Jg. 98) – 5 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

Beim 1:0-Heimsieg gegen den FC St.Gallen spielte Sandi Lovric von Beginn an im offensiven Mittelfeld und wurde nach 65 Minuten ausgewechselt.

Silvan Wallner (FC Zürich)

IV – 18 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist (6/1/0 für FC Zürich II)

Beim 4:1-Auswärtssieg beim FC Vaduz wurde Silvan Wallner nach 85 Minuten eingewechselt.

Ivan Sarcevic (FC Wil 1900)

DM – 19 Jahre (Jg. 01) – 5 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage gegen Xamax Neuchatel spielte Ivan Sarcevic erstmals von Beginn an im defensiven Mittelfeld und wurde nach 79 Minuten ausgewechselt. Beim 0:0 gegen Stade-Lausanne saß er über die volle Spieldauer auf der Bank seines Teams.

Leo Mätzler (FC Wil 1900)

IV – 18 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel (2/0/0 für FC Wil II)

Bei der 1:2-Niederlage gegen Xamax Neuchatel feierte auch Leo Mätzler sein Debüt für den FC Wil. Der Youngster wurde nach 79 Minuten eingewechselt. Beim 0:0 gegen Stade-Lausanne saß er über die volle Spieldauer auf der Bank seines Teams.

Anes Omerovic (FC Winterthur)

DM – 22 Jahre (Jg. 98) – 1 Spiel

Beim 1:0-Sieg in Thun saß Anes Omerovic auf der Bank seines neuen Teams.

Muhammed-Cham Saracevic (Vendsyssel FF)

RM – 20 Jahre (Jg. 00) – 3 Spiele

Beim 1:1 bei Skive spielte Muhammed-Cham Saracevic bis zur 78.Minute. Beim darauffolgenden 0:1 zu Hause gegen HB Köge spielte er durch.

Mario Goic (NK Sesvete)

LV – 22 Jahre (Jg. 98) – 2 Spiele

Beim 5:4-Heimsieg gegen Orijent kam Mario Goic nicht für den NK Sesvete zum Einsatz.

Raul Florucz (NK Sesvete)

LA – 19 Jahre (Jg. 01) – 10 Spiele

Beim 5:4-Heimsieg gegen Orijent wurde Raul Florucz nach 75 Minuten eingewechselt.

Lukas Parger (Dinamo Zagreb II)

ST – 18 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele

Beim 1:1 gegen Junak kam Lukas Parger nicht für Dinamo Zagreb II zum Einsatz.

Mateo Karamatic (NK Osijek II)

MF – 18 Jahre (Jg. 01) – 4 Spiele

Beim 0:0 bei BSK Bijelo Brdo kam Mateo Karamatic nicht für Osijek II zum Einsatz.

Arnel Jakupovic (NK Domzale)

ST – 22 Jahre (Jg. 98) – 1 Spiel

Arnel Jakupovic kam zuletzt gleich siebenmal hintereinander nicht für den NK Domzale zum Einsatz und saß dabei sechsmal nur auf der Tribüne.

Denis Adamov (NK Domzale)

RM – 21 Jahre (Jg. 99)

Denis Adamov saß in den letzten sechs Partien auf der Bank des NK Domzale.

Randy Montie (NK Drava Ptuj)

ST – 21 Jahre (Jg. 99) – 7 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 2:0-Sieg im Cup gegen Mura kam Randy Montie nicht für Drava Ptuj zum Einsatz.

Aldin Aganovic (NK Drava Ptuj)

RA – 19 Jahre (Jg. 00) – 3 Spiele

Aldin Aganovic stand zuletzt neunmal hintereinander nicht im Kader des NK Drava Ptuj.

Jonas Auer (Viktoria Zizkov)

LM – 20 Jahre (Jg. 00) – 5 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In Tschechien wurden die Ligen coronabedingt für einige Wochen ausgesetzt, weshalb es aktuell keine News aus unserem Nachbarland gibt. Am kommenden Wochenende soll es wieder weitergehen.

Emil Tischler (FK Pardubice)

DM – 22 Jahre (Jg. 98) – 5 Spiele – 2 Tore

In Tschechien wurden die Ligen coronabedingt für einige Wochen ausgesetzt, weshalb es aktuell keine News aus unserem Nachbarland gibt. Am kommenden Wochenende soll es wieder weitergehen.

Adnan Kanuric (SKF Sered)

TW – 20 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Beim 1:2 gegen Zlate Moravce stand Adnan Kanuric nicht im Tor des slowakischen Erstligisten Sered. Bisher hütete er nur in der ersten Runde – beim 0:6 gegen Dunajska Streda – das Tor seines Teams.

Manuel Botic (Petrolul Ploiesti)

ZM – 21 Jahre (Jg. 98) – 2 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage gegen Uni Craiova wurde Manuel Botic nach 87 Minuten eingewechselt.

Fabian Ehmann (Aris Thessaloniki)

TW – 22 Jahre (Jg. 98)

In der laufenden Saison stand Fabian Ehmann bei seinem Klub Aris Thessaloniki noch in keinem Matchkader.

Berkay Tanir (Eskisehirspor)

ZM – 21 Jahre (Jg. 99) – 5 Spiele

Bei der 0:1-Heimniederlage gegen Samsunspor wurde Berkay Tanir eine halbe Stunde vor Spielschluss eingewechselt. Beim darauffolgenden 0:3 bei Istanbulspor spielte er im zentralen Mittelfeld durch.

Alexander Kogler (Finn Harps)

RA – 22 Jahre (Jg. 98) – 12 Spiele – 1 Tor

Beim 2:0-Auswärtssieg gegen die Bohemians Dublin kam Alexander Kogler nicht für die Finn Harps zum Einsatz.

Marco Budic (Viljandi Tulevik)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 15 Spiele

Beim 0:1 gegen Tammeka Tartu stand Marco Budic nicht im Kader des estnischen Erstligisten Viljandi Tulevik.

Sanjin Vrebac (FK Panevezys)

ZM – 20 Jahre (Jg. 00) – 5 Spiele – 0 Tore – 2 Assists (7/3/0 für Panevezys B)

Sanjin Vrebac kam am vergangenen Wochenende wieder für die zweite Mannschaft von Panevezys zum Einsatz. Beim 1:1 gegen Nevezis in der 2. litauischen Liga spielte er durch und versenkte einen Elfmeter.

Daniel Mandl, abseits.at