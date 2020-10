Baumgartner und Lovric als Assistkönige zum Saisonstart

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 40 / 2020

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Patrick Schmidt (FC Barnsley)

ST – 22 Jahre (Jg. 98) – 3 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage gegen Middlesbrough saß Patrick Schmidt auf der Bank des FC Barnsley.

Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach)

OM – 21 Jahre (Jg. 99) – 3 Spiele

Beim 3:1-Auswärtsderbysieg gegen den 1.FC Köln wurde Hannes Wolf nach 77 Minuten eingewechselt.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 21 Jahre (Jg. 99) – 3 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Bei der 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt spielte Christoph Baumgartner bis zur 77.Minute im offensiven Mittelfeld und bereitete das Tor der Hoffenheimer vor.

Marco Friedl (SV Werder Bremen)

LV/IV – 22 Jahre (Jg. 98) – 3 Spiele

Beim 1:0-Heimsieg über Arminia Bielefeld spielte Marco Friedl in der Innenverteidigung durch und sah kurz vor der Pause Gelb.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 20 Jahre (Jg. 00)

Nach seiner Rückkehr zu Werder Bremen stand Romano Schmid noch in keinem Matchkader.

Kevin Danso (Fortuna Düsseldorf)

IV/ZM – 22 Jahre (Jg. 98) – 3 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage in Kiel spielte Kevin Danso in einem 4-3-2-1-System in der Innenverteidigung durch.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 0 Spiele (3/0/0 für Southampton U23)

Christoph Klarer wechselte gegen Ende der Transferzeit um 400.000 Euro zu Fortuna Düsseldorf und unterschrieb dort einen Vierjahresvertrag. Zuletzt gab er beim 1:2 gegen die Tottenham U23 seine Abschiedsvorstellung für die U23 der Saints.

Michael Svoboda (Venezia FC)

IV – 21 Jahre (Jg. 98)

Beim 2:0-Heimsieg von Venezia gegen Carrarese in der Coppa Italia gab Michael Svoboda ein elfminütiges Debüt für seinen neuen Klub.

Dario Maresic (Stade Reims)

IV – 20 Jahre (Jg. 99) – 4 Spiele

Beim 2:2 bei Stade Rennes saß Dario Maresic auf der Bank seines Klubs Stade Reims.

Flavius Daniliuc (OGC Nizza)

IV – 19 Jahre (Jg. 01) – 3 Spiele

Beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Nantes spielte Flavius Daniliuc erstmals eine Halbzeit lang für Nizza. Er wurde zur Pause beim Stand von 1:1 eingewechselt.

Sandi Lovric (FC Lugano)

DM – 22 Jahre (Jg. 98) – 3 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

Dritter Assist im dritten Spiel für Sandi Lovric beim FC Lugano. Beim 2:2 gegen Sion spielte er im offensiven Mittelfeld durch, sah Gelb und bereitete das 1:1 für sein Team vor.

Silvan Wallner (FC Zürich)

IV – 18 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele – 0 Tore – 1 Assist (5/1/0 für FC Zürich II)

Bei der 0:4-Niederlage bei Lausanne spielte Silvan Wallner von Beginn an als Rechtsverteidiger in einem 4-2-3-1-System, musste aber nach einer halben Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Ivan Sarcevic (FC Wil 1900)

DM – 19 Jahre (Jg. 01) – 3 Spiele

Dritter Kurzeinsatz für Ivan Sarcevic: Bei der 0:3-Niederlage gegen die Grasshoppers wurde er nach 75 Minuten eingewechselt und sah in der Schlussminute Gelb.

Leo Mätzler (FC Wil 1900)

IV – 18 Jahre (Jg. 02) – 0 Spiele (1/0/0 für FC Wil II)

Leo Mätzler kam in der laufenden Saison nur für die zweite Mannschaft des FC Wil in der fünften Schweizer Leistungsklasse zum Einsatz.

Anes Omerovic (FC Winterthur)

DM – 22 Jahre (Jg. 98) – 1 Spiel

Beim 2:0-Auswärtssieg beim SC Kriens kam Anes Omerovic zu einem einminütigen Debüt für den FC Winterthur.

Dejan Sarac (NK Varazdin)

ST/OM – 22 Jahre (Jg. 98)

Dejan Sarac stand in der bisherigen Saison noch in keinem Matchkader des NK Varazdin.

Mario Goic (NK Sesvete)

LV – 22 Jahre (Jg. 98) – 2 Spiele

Mario Goic kam in der vergangenen Woche zu seinen ersten beiden Kurzeinsätzen – einmal neun und einmal 18 Minuten – in der laufenden Saison.

Raul Florucz (NK Sesvete)

LA – 19 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele

Beim 4:2-Auswärtssieg in Rudes spielte Raul Florucz von Beginn an im Angriff und wurde nach 66 Minuten ausgewechselt. Beim darauffolgenden 1:2 gegen Cibalia Vinkovci spielte er durch.

Lukas Parger (Dinamo Zagreb II)

ST – 18 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele

Bei der 0:3-Heimniederlage gegen Hrvatski Dragovoljac wurde Lukas Parger nach 84 Minuten eingewechselt.

Mateo Karamatic (NK Osijek II)

MF – 18 Jahre (Jg. 01) – 4 Spiele

Beim 1:1 in Opatija kam Mateo Karamatic nicht für Osijek II zum Einsatz.

Arnel Jakupovic (NK Domzale)

ST – 22 Jahre (Jg. 98) – 1 Spiel

Arnel Jakupovic kam zuletzt gleich fünfmal hintereinander nicht für den NK Domzale zum Einsatz und saß dabei dreimal nur auf der Tribüne.

Denis Adamov (NK Domzale)

RM – 21 Jahre (Jg. 99)

Denis Adamov saß in den letzten vier Partien auf der Bank des NK Domzale.

Randy Montie (NK Drava Ptuj)

ST – 21 Jahre (Jg. 99) – 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Randy Montie stand zuletzt dreimal hintereinander nicht im Kader von Drava Ptuj.

Aldin Aganovic (NK Drava Ptuj)

RA – 19 Jahre (Jg. 00) – 3 Spiele

Aldin Aganovic stand zuletzt sechsmal hintereinander nicht im Kader des NK Drava Ptuj.

Jonas Auer (Viktoria Zizkov)

LM – 20 Jahre (Jg. 00) – 5 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Viktoria Zizkov hatte seit unserem letzten Update kein Spiel mehr.

Emil Tischler (FK Pardubice)

DM – 22 Jahre (Jg. 98) – 5 Spiele – 2 Tore

Beim 1:0-Auswärtssieg bei Slovacko stand Emil Tischler nicht im Kader des FK Pardubice.

Adnan Kanuric (SKF Sered)

TW – 20 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Beim 1:1 gegen Zemplin Michalovce stand Adnan Kanuric nicht im Tor des slowakischen Erstligisten Sered. Bisher hütete er nur in der ersten Runde – beim 0:6 gegen Dunajska Streda – das Tor seines Teams.

Aleksa Markovic (Sepsi OSK)

DM – 18 Jahre (Jg. 01)

Aleksa Markovic stand bisher noch in keinem Matchkader seines neuen rumänischen Klubs Sepsi.

Manuel Botic (Petrolul Ploiesti)

ZM – 21 Jahre (Jg. 98) – 1 Spiel

Beim 1:1 bei Viitorul Targu Jiu kam Manuel Botic nicht für Petrolul Ploiesti zum Einsatz.

Fabian Ehmann (Aris Thessaloniki)

TW – 22 Jahre (Jg. 98)

In der laufenden Saison stand Fabian Ehmann bei seinem Klub Aris Thessaloniki noch in keinem Matchkader.

Berkay Tanir (Eskisehirspor)

ZM – 21 Jahre (Jg. 99) – 2 Spiele

Beim 1:1 gegen Ümrayenispor saß Berkay Tanir auf der Bank von Eskisehirspor.

Alexander Kogler (Finn Harps)

RA – 22 Jahre (Jg. 98) – 12 Spiele – 1 Tor

Beim 0:0 gegen Rapid-Gegner Dundalk spielte Alex Kogler im Angriff der Finn Harps durch.

Marco Budic (Viljandi Tulevik)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 15 Spiele

Beim 1:2 gegen Flora Tallinn stand Marco Budic nicht im Kader des estnischen Erstligisten Viljandi Tulevik.

Sanjin Vrebac (FK Panevezys)

ZM – 20 Jahre (Jg. 00) – 4 Spiele (6/2/0 für Panevezys B)

Beim 1:1 gegen Suduva wurde Sanjin Vrebac nach 68 Minuten eingewechselt. In der zweiten Mannschaft spielte er einen Tag später beim 2:4 gegen Dziugas durch und versenkte einen Elfmeter.

Daniel Mandl, abseits.at