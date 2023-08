Das sind Österreichs Junglegionäre in den 3. und 4. Ligen 2023/24

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Das Update über die ÖFB-Junglegionäre in den 3. und 4. Ligen erscheint einmal pro Monat!

JULI 2023

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Benjamin Kanuric (FC Ingolstadt)

ZM – 20 Jahre (Jg. 03)

Benjamin Kanuric wechselte vor der Saison von Arminia Bielefeld zum deutschen Drittligisten Ingolstadt, fehlt aktuell aber noch aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

Michael Glück ( TSV 1860 München )

IV – 20 Jahre (Jg. 03)

Der Innenverteidiger Michael Glück kehrte von seiner Leihe mit Hessen Kassel wieder zu 1860 München zurück. In der bisherigen Saison fehlte er noch wegen einer Handverletzung.

Angelo Gattermayer (Waldhof Mannheim)

RA – 21 Jahre (Jg. 02)

Angelo Gattermayer wechselte Mitte Juli von der Admira zu Waldhof Mannheim. Beim deutschen Drittligisten unterschrieb er einen Dreijahresvertrag.

Pascal Fallmann (SC Freiburg II)

RV – 19 Jahre (Jg. 03)

Der Rapid-Spieler Pascal Fallmann wurde vor der Saison für ein Jahr an die zweite Mannschaft des SC Freiburg ausgeliehen, die in der Vorsaison Vizemeister in Deutschlands 3. Liga wurde.

Adem Podrimaj (Hannover 96 II )

DM/ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Adem Podrimaj spielt auch in der neuen Saison in Deutschlands Regionalliga Nord für die zweite Mannschaft von Hannover 96. In der ersten Runde Ende Juli spielte er beim 1:2 gegen Blau-Weiß Lohne bereits bis zur 88. Minute im defensiven Mittelfeld.

Mehmet Sahin (VfB Stuttgart II )

IV/DM – 19 Jahre (Jg. 04)

Mehmet Sahin war zuletzt Kapitän der Stuttgarter U19, für die er bereits seit drei Jahren spielte und stieg im Sommer in die zweite Mannschaft der Schwaben auf.

Aboubacar Cissé (Wacker Burghausen)

ST – 22 Jahre (Jg. 01)

Der Angreifer Aboubacar Cissé geht in der neuen Saison in zweites Vertragsjahr für den bayrischen Regionalligisten Wacker Burghausen.

Dennis Schmutz (Wacker Burghausen)

ZM – 22 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Genau wie Cissé spielt auch Dennis Schmutz in der neuen Saison wieder für Wacker Burghausen. In den ersten beiden Runden Ende Juli spielte er jeweils im zentralen Mittelfeld durch und steuerte beim 1:2 in Illertissen auch einen Assist für sein Team bei.

Jonas Rossdorfer (SV Schalding-Heining)

LV – 21 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Der Linksverteidiger Jonas Rossdorfer spielt nun in der bayrischen Regionalliga für den SV Schalding-Heining. In der ersten Runde spielte er beim 0:1 in Bayreuth durch und sah Gelb. Zudem spielte er auch eine Partie im bayrischen Landespokal über die volle Distanz.

Oguzhan Sivrikaya (24 Erzincanspor)

ST – 21 Jahre (Jg. 02)

Der oberösterreichische Angreifer Oguzhan Sivrikaya wechselte Ende Juli aus Steyr zum türkischen Drittligisten 24 Erzincanspor.

Vincent Spari (FC St.Gallen U21 )

OM – 19 Jahre (Jg. 04)

Der flexible Offensivspieler Vincent Spari stürmt auch in der neuen Saison für die U21 des FC St. Gallen, wo er noch ein Jahr Vertrag hat.

Noah Kling (Eschen/Mauren)

ZM – 19 Jahre (Jg. 03)

Ein „Rückkehrer“ in unserer Liste ist der 19-jährige Box-to-Box-Midfielder Noah Kling, der sich für ein Jahr dem Liechtensteiner Klub Eschen/Mauren anschloss. Der Verein nimmt an der 4. Liga der Schweiz teil.

Fatih Gündogdu (FC Balzers)

ZM – 20 Jahre (Jg. 02)

Ebenfalls in der vierten Schweizer Liga und ebenfalls für einen Liechtensteiner Klub spielt der 20-jährige Mittelfeldspieler Fatih Gündogdu. Er schloss sich bereits im letzten Jahr dem FC Balzers an.

Michael Gotsiridse (Banik Ostrava B)

IV – 18 Jahre (Jg. 04)

Schon im vergangenen Februar wechselte der Innenverteidiger Michael Gotsiridse aus Neudörfl in die zweite Mannschaft des tschechischen Klubs Banik Ostrava, die in der dritten Liga spielt.

Daniel Mandl, abseits.at