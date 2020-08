Drei ÖFB-U16-Teamspieler wechseln nach Deutschland

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Heute blicken wir...

Heute blicken wir wieder auf vier österreichische Nachwuchsexporte ins benachbarte Ausland.

Mehmet Sahin

IV, 16, AUT | AKA Tirol U16 – > VfB Stuttgart U19

In den letzten Jahren holte der VfB Stuttgart immer wieder österreichische Talente in seinen Nachwuchs. Beim 16-jährigen Innenverteidiger Mehmet Sahin ist die Situation dennoch eine besondere, zumal er gleich in die U19-Mannschaft der Stuttgarter wechselt und nicht in die U17. Der U16-Nationalspieler kickte zuletzt in der Akademie Tirol und kam dort erst in der U19 zum Einsatz. Bei einem der Top-Teams der deutschen A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest ist er nun neben Torhüter Kilian Scharner einer von zwei ÖFB-Nachwuchslegionären.

Nicolas Bajlicz

ZM, 16, AUT | AKA Austria Wien U16 – > 1.FC Köln U17

Auch die Wiener Austria verliert einen U16-Teamspieler nach Deutschland. Nicolas Bajlicz galt als eines der größten Talente im Austria-Nachwuchs und kann auf der Zentralachse im Mittelfeld überall eingesetzt werden. Nun schlug der 1.FC Köln zu, der in der jüngeren Vergangenheit mit österreichischen Nachwuchstalenten gute Erfahrungen machte. Speziell die Leistungen von Angreifer Philipp Wydra in der U17 der Geißböcke sorgten zuletzt für Aufsehen. Zudem steigt der ÖFB-Legionär Namory Cissé nach einer guten Saison 2019/20 in die U19-Mannschaft des 1.FC Köln auf.

Matteo Bignetti

TW, 16, AUT/ITA | AKA Steiermark – Sturm Graz U16 – > Eintracht Frankfurt U17

Der italienisch-stämmige Torhüter Matteo Bignetti wechselt aus der U16 der Sturm-Akademie nach Frankfurt. Auch Bignetti ist aktueller Stammspieler im U16-Nationalteam von Hermann Stadler und kommt ursprünglich aus dem GAK-Nachwuchs. Bignetti ist in Frankfurt vorerst für die U17-Mannschaft eingeplant und ist dort aktuell der einzige Österreicher. In der vergangenen Spielzeit spielte mit Lukas Fahrnberger ein ÖFB-Legionär in der U19-Mannschaft der Eintracht – der Ex-Rapidler wird nun aber voraussichtlich sogar in den Bundesligakader der Frankfurter aufsteigen.

Leo Mätzler

IV, 18, AUT | SC Rheindorf Altach – > FC Wil 1900

Auch im Schweizer Profigeschäft gibt es einen neuen ÖFB-Legionär – vorerst zumindest leihweise. Leo Mätzler wechselt aus Altach nach Wil, wo Ciriaco Sforza an der Seitenlinie steht und das in der vergangenen Saison Sechster in der zweiten Schweizer Liga wurde. Der Innenverteidiger kam vor einem Jahr aus der Vorarlberger Akademie zu den Altachern, bestritt für die Kampfmannschaft aber nur ein Pflichtspiel im ÖFB-Cup. Beim FC Wil trifft der gebürtige Dornbirner auf zwei weitere Österreicher: Ivan Sarcevic kam zuletzt aus der Amateurmannschaft des VfL Wolfsburg und im Angriff spielt der 17-jährige Alessandro Paunescu, der im Jänner aus der Sturm-Akademie nach Wil wechselte und dort bereits neun Kurzeinsätze bekam und einmal traf.