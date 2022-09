Greiml erstmals im Schalke-Kader, Cham trifft erneut in Frankreich

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 35 / 2022

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Paul Wanner (FC Bayern München)

RA/OM – 16 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (3/1/1 für Bayern U19)

Paul Wanner kam diesmal wieder für die U19-Mannschaft der Bayern zum Einsatz. Beim 4:1-Sieg bei der U19 von Eintracht Trier spielte er bis zur 70.Minute in einem 4-1-4-1 im offensiven Mittelfeld und erzielte einen Treffer.

Patrick Wimmer ( VfL Wolfsburg )

RA – 21 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Bei der 2:4-Niederlage gegen den 1.FC Köln fehlte Patrick Wimmer den Wolfsburgern wegen einer Kopfverletzung.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 4 Spiele

Beim 2:0-Sieg beim VfL Bochum spielte Romano Schmid bis zur 74. Minute im offensiven Mittelfeld von Werder Bremen.

Leo Greiml (FC Schalke 04)

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 0 Spiele (4/0/0 für Schalke 04 II)

Beim 1:1 beim VfB Stuttgart saß Leo Greiml erstmalig auf der Bank der Kampfmannschaft des FC Schalke 04.

Marlon Mustapha (FSV Mainz 05)

ST – 21 Jahre (Jg. 01) – 4 Spiele

Beim 1:0-Sieg in Mönchengladbach wurde Marlon Mustapha nach 81 Minuten eingewechselt.

David Nemeth ( FC St. Pauli )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 4 Spiele – 1 Tor

Beim 2:2 in Fürth spielte David Nemeth in der Innenverteidigung des FC St. Pauli durch.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 5 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Erster Saisonassist für Christoph Klarer bei Fortuna Düsseldorf: Bei der 1:2-Niederlage in Heidenheim wurde er wegen der Verletzung eines Mitspielers bereits nach 38 Minuten eingewechselt. Nach einer Stunde bereitete er per Kopf den zwischenzeitlichen Ausgleich seines Teams vor und in der Nachspielzeit sah er Gelb.

Benjamin Böckle (Fortuna Düsseldorf)

LV – 20 Jahre (Jg. 02) – 0 Spiele (3/0/0 für Fortuna Düsseldorf II)

Benjamin Böckle fällt derzeit aufgrund einer Muskelverletzung aus.

Benjamin Kanuric (Arminia Bielefeld)

ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Beim 1:1 in Darmstadt saß Benjamin Kanuric auf der Bank von Arminia Bielefeld.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim)

TW – 20 Jahre (Jg. 02)

Bereits vor einem Jahr stieg Torhüter Paul Tschernuth in den Kampfmannschaftskader des 1.FC Heidenheim auf. Allerdings wartet der 20-Jährige noch auf sein Pflichtspieldebüt. Beim 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf saß er auf der Bank seines Teams.

Emanuel Aiwu (US Cremonese)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 5 Spiele

Beim 0:0 gegen Sassuolo spielte Emanuel Aiwu in der Innenverteidigung von Cremonese durch.

Flavius Daniliuc ( US Salernitana )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 1 Spiel (2/0/0 für OGC Nizza)

Serie-A-Debüt für Flavius Daniliuc: Beim 2:2 seines neuen Klubs Salernitana gegen Empoli wurde er nach 56 Minuten für die Innenverteidigung eingewechselt.

Muhammed Cham-Saracevic (Clermont Foot)

OM/LA – 21 Jahre (Jg. 00) – 6 Spiele – 3 Tore

Muhammed Cham spielte in der vergangenen Woche gleich zweimal: Beim 0:1 gegen Marseille startete er im offensiven Mittelfeld und wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Am vergangenen Sonntag wurde er beim 2:0-Sieg über Toulouse nach 72 Minuten eingewechselt und machte in der Nachspielzeit mit seinem 2:0 den Deckel drauf.

Silvan Wallner ( FC Wil 1900 )

IV/RV – 20 Jahre (Jg. 02) – 6 Spiele

Beim 1:2 gegen den FC Aarau spielte Silvan Wallner als Innenverteidiger durch und sah in der Nachspielzeit Gelb.

FC Schaffhausen )

Luka Stevic (

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 7 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Beim 1:1 beim FC Vaduz wurde Luka Stevic zur Halbzeit eingewechselt. Mit einem direkten Freistoß erzielte er nach 74 Minuten das 1:1 für sein Team und in der Nachspielzeit sah er Gelb.

Melih Ibrahimoglu (Heracles Almelo)

ZM – 22 Jahre (Jg. 00)

Auch in der Saison 2022/23 steht der Ex-Rapidler Melih Ibrahimoglu beim niederländischen Zweitligisten Heracles Almelo unter Vertrag. Beim 0:4 gegen die zweite Mannschaft von Ajax Amsterdam saß er auf der Bank seines Teams.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00)

Tomás Händel, mittlerweile eine Stütze beim portugiesischen Klub Vitoria Guimaraes, stand in der neuen Saison aufgrund einer Muskelverletzung noch in keinem Matchkader.

Onurhan Babuscu (Gaziantep FK)

OM – 18 Jahre (Jg. 03) – 0 Spiele (2/0/0 für Gaziantep FK II)

Der Offensivspieler Onurhan Babuscu kam am vergangenen Wochenende zu keinem Einsatz – weder für die erste, noch für die zweite Mannschaft von Gaziantep FK.

Gabriel Eskinja (Slaven Belupo)

IV – 18 Jahre (Jg. 03) – 0 Spiele (3/0/0 für Slaven Belupo U19)

Beim 4:0-Sieg der U19 von Slaven Belupo gegen die U19 von Cibalia Vinkovci spielte Gabriel Eskinja durch und sah Gelb.

NK Jarun ) Raul Florucz (

LA – 21 Jahre (Jg. 01) – 1 Spiel – 2 Tore (1/0/0 für Lokomotiva Zagreb)

Raul Florucz ist für den Rest der Saison Kooperationsspieler von Lokomotiva Zagreb beim NK Jarun. Der Angreifer kann jederzeit den Verein wechseln, spielte nun aber seine erste Saisonpartie für den Zweitligisten Jarun. Beim 2:2 gegen den NK Orijent 1919 erzielte Florucz beide Treffer und wurde nach 77 Minuten ausgewechselt.

Pascal Juan Estrada ( Olimpija Ljubjana )

IV/DM – 20 Jahre (Jg. 02) – 7 Spiele

Beim 3:2-Sieg über Domzale wurde Pascal Juan Estrada in der Schlussminute eingewechselt.

Mateo Karamatic ( Olimpija Ljubljana )

IV – 20 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele

Auch Mateo Karamatic wurde beim 3:2 über Domzale nach 77 Minuten eingewechselt. Olimpija Ljubljana gewann alle acht bisher absolvierten Ligaspiele.

Milos Savic (Tabor Sezana)

ST – 20 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele

Beim 2:2 beim NK Maribor saß Milos Savic auf der Bank seines Teams.

Dardan Shabanhaxhaj (ND Mura)

LA – 21 Jahre (Jg. 01) – 8 Spiele – 1 Tor

Beim 0:0 beim ND Gorica startete Dardan Shabanhaxhaj als offensiver Mittelfeldspieler und wurde nach 56 Minuten ausgewechselt.

Anes Jakupovic (NK Dekani)

ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Bei der 0:1-Heimniederlage gegen Primorje stand Anes Jakupovic nicht im Kader des NK Dekani.

Marco Budic ( Vitanest Bilje )

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 2:1-Sieg beim NK Dob wurde Marco Budic nach 88 Minuten eingewechselt.

Rastko Rastoka (FK Zlatibor)

AW – 20 Jahre (Jg. 01) – 3 Spiele

Bei der glatten 1:5-Niederlage gegen Graficar wurde Rastko Rastoka zur Halbzeit eingewechselt. Der Defensivspieler sah zudem kurz nach seiner Einwechslung Gelb.

Filip Stajic (Viitorul Targu Jiu)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00)

Beim rumänischen Zweitligisten Viitorul Targu Jiu wartet der zentrale Mittelfeldspieler Filip Stajic bisher noch auf sein Saisondebüt.

Daniel Antosch (Pafos FC)

TW – 22 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Beim glatten 4:0-Heimsieg über Karmiotissa hütete Daniel Antosch über die gesamte Spieldauer das Tor des Pafos FC.

Daniel Mandl, abseits.at