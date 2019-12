Junge Deutschland-Legionäre in weihnachtlicher Torlaune

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 49-50 / 2019

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Kevin Danso (FC Southampton)

IV/ZM – 21 Jahre – 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In den letzten drei Spielen stand Kevin Danso nicht im Kader des FC Southampton.

Patrick Schmidt (FC Barnsley)

ST – 21 Jahre – 12 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Patrick Schmidt kommt allmählich in Barnsley an: Beim 2:1-Auswärtssieg in Millwall wechselte ihn sein Coach Gerhard Struber nach 84 Minuten ein und Schmidt köpfte in der Nachspielzeit das 2:1 für die Gäste, die damit vom letzten Platz auf Rang 22 kletterten.

Konrad Laimer (RB Leipzig)

ZM/RV – 22 Jahre – 15 Spiele – 2 Tore – 2 Assists

In den „englischen Weihnachtswochen“ präsentierte sich Konrad Laimer richtig stark. Dreimal spielte er durch, davon zweimal im zentralen Mittelfeld und einmal auf einer linken Halbposition. Beim 3:0-Auswärtssieg in Düsseldorf bereitete er einen Treffer vor, beim 3:1 über Augsburg am vergangenen Samstag traf er selbst.

Hannes Wolf (RB Leipzig)

OM – 20 Jahre – 2 Spiele

Beim 3:0-Auswärtssieg in Düsseldorf kam Hannes Wolf zu seinem zweiten, diesmal neunminütigen Einsatz für RB Leipzig. In den Spielen gegen Dortmund und Augsburg saß er jeweils auf der Bank seines Teams.

Stefan Posch (TSG 1899 Hoffenheim)

IV/RV – 22 Jahre – 13 Spiele

Beim 2:0-Auswärtssieg bei Union Berlin spielte Stefan Posch noch in der Innenverteidigung durch. Beim 2:1-Sieg über Dortmund fehlte er aufgrund eines gebrochenen Zehs.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 20 Jahre – 9 Spiele – 1 Tor – 1 Assist (4/1/0 für TSG 1899 Hoffenheim II)

Beim 2:0-Auswärtssieg bei Union Berlin gelang Christoph Baumgartner in der Nachspielzeit, Minuten nach seiner Einwechslung, sein Premierentor für die Hoffenheimer. Gegen Dortmund stand er in einem 4-3-3-System als Linksaußen in der Startformation und wurde erst nach 78 Minuten ausgewechselt.

Marco Friedl (SV Werder Bremen)

LV/IV – 21 Jahre – 13 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Bei der 1:6-Klatsche bei Bayern München spielte Marco Friedl eine Halbzeit lang in der Innenverteidigung. Beim ebenso deftigen 0:5 gegen Mainz saß er nur auf der Bank und bei der 0:1-Niederlage in Köln spielte er durch.

Xaver Schlager (VfL Wolfsburg)

ZM – 21 Jahre – 8 Spiele – 1 Tor – 1 Assist (1/0/1 für Wolfsburg II)

Xaver Schlager stand in den letzten drei Spielen der Wolfsburger jeweils im zentralen Mittelfeld in der Startformation, spielte einmal durch und wurde zweimal ausgewechselt. Beim wichtigen 2:1-Heimsieg gegen Mönchengladbach erzielte er seinen ersten Bundesligatreffer für den VfL.

Mathias Honsak (SV Darmstadt 98)

LA – 22 Jahre – 10 Spiele

In den letzten beiden Spielen gegen die Topteams Stuttgart und HSV wurde Mathias Honsak jeweils in der Schlussviertelstunde eingewechselt.

Matthäus Taferner (Dynamo Dresden)

ZM – 18 Jahre – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In den letzten sieben Spielen saß Matthäus Taferner nur auf der Bank von Dynamo Dresden.

Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart)

ST – 22 Jahre

Regelmäßige News zum Neo-Stuttgarter Sasa Kalajdzic wird es wohl erst im Frühjahr 2020 geben. Der Ex-Admira-Angreifer verletzte sich schwer am Knie und wird – unter anderem aufgrund eines Kreuzbandrisses – mindestens bis Februar 2020, eher noch länger ausfallen.

Mario Schragl (Karlsruher SC)

TW – 20 Jahre

Auch nach dem Zweitligaaufstieg steht Mario Schragl noch als Ersatzkeeper beim Karlsruher SC unter Vertrag. In der bisherigen Saison kam er allerdings auf keine Einberufung in den Matchkader.

Christoph Kobald (Karlsruher SC)

IV – 22 Jahre – 7 Spiele

Bei der 1:5-Heimniederlage gegen Greuther Fürth spielte Christoph Kobald bis zur 65.Minute im defensiven Mittelfeld. Danach saß er beim 0:1 gegen Wehen Wiesbaden nur auf der Bank.

Dario Maresic (Stade Reims)

IV – 20 Jahre – 0 Spiele (4/0/0 für Reims B)

In den letzten fünf Spielen stand Dario Maresic nicht im Kader der Stade Reims Kampfmannschaft.

Sandi Lovric (FC Lugano)

DM – 21 Jahre – 10 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Im letzten Spiel der Herbstsaison – dem 0:0 gegen die Young Boys Bern – saß Sandi Lovric nur auf der Bank des FC Lugano.

Mario Goic (NK Sesvete)

LV – 21 Jahre – 11 Spiele – 1 Tor – 2 Assists

In der zweiten kroatischen Liga ist die Herbstsaison bereits seit der ersten Dezember-Woche vorbei.

Arnel Jakupovic (NK Domzale)

ST – 21 Jahre – 14 Spiele – 4 Tore

In der slowenischen Liga ist die Herbstsaison bereits seit der ersten Dezember-Woche vorbei.

Dino Musija (NK Domzale)

RM – 20 Jahre

In der slowenischen Liga ist die Herbstsaison bereits seit der ersten Dezember-Woche vorbei.

Jonas Auer (Mlada Boleslav)

LM – 19 Jahre – 6 Spiele (6/3/0 für Mlada Boleslav II)

Bei der 2:3-Heimniederlage gegen Jablonec saß Jonas Auer auf der Bank von Mlada Boleslav.

Ahmed Ildiz (Yeni Malatyaspor)

ZM – 23 Jahre – 5 Spiele

Bei der 0:2-Niederlage gegen Caykur Rizespor wurde Ahmed Ildiz nach 75 Minuten fürs zentral-offensive Mittelfeld eingewechselt. Ende November feierte er seinen 23.Geburtstag, weshalb er im Frühjahr aus unserer NextGen-Liste fällt.

Alex Sobczyk (Spartak Trnava)

ST – 22 Jahre – 17 Spiele – 5 Tore – 2 Assists

In der slowakischen Liga ist die Herbstsaison bereits seit der ersten Dezember-Woche vorbei.

Fabian Ehmann (Aris Thessaloniki)

TW – 20 Jahre – 9 Spiele

In den letzten drei Spielen saß Fabian Ehmann nur auf der Bank von Aris Saloniki.

Orhan Vojic (Shamrock Rovers)

ST – 22 Jahre – 12 Spiele – 1 Tor

Orhan Vojic steht weiterhin bei den Shamrock Rovers, aktuell Zweiter der irischen Premier Division, unter Vertrag. Seine letzte Partie in der mittlerweile abgeschlossenen irischen Kalenderjahrsaison machte der Stürmer Mitte Mai.

Sanjin Vrebac (Balestier Khalsa)

OM – 19 Jahre – 24 Spiele – 5 Tore

Seit unserem letzten Update hatte der singapurische Klub Balestier Khalsa mit Sanjin Vrebac keine Partie mehr. Die Saison ist in Singapur bereits vorbei. Vrebac‘ Vertrag bei Balestier Khalsa läuft Ende Dezember aus.

Daniel Mandl, abseits.at