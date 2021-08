Medien feiern Demirs Barca-Debüt, Händel spielt erstmals für Guimaraes

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 33 / 2021

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Yusuf Demir (FC Barcelona)

OM/RA – 18 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Der Ex-Rapidler Yusuf Demir füllt derzeit die Schlagzeilen. Am vergangenen Wochenende gab der 18-Jährige sein Debüt gegen Athletic Bilbao und spielte beim 1:1 eine halbe Stunde lang als Rechtsaußen. Er ist damit der jüngste, nicht-spanische Debütant beim FC Barcelona seit Lionel Messi 2004. In den spanischen Medien kam Demir nach der geglückten Talentprobe gut weg und es sickerte bereits durch, dass Barca den Wiener fix verpflichten möchte.

Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 2 Spiele

Hannes Wolf wurde am vergangenen Wochenende beim 0:4 seiner Gladbacher gegen Bayer Leverkusen bereits nach 20 Minuten für den verletzten Marcus Thuram eingewechselt, spielte fortan als Linksaußen und sah in der 76. Minute Gelb.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 2 Spiele

Beim 2:2 gegen Union Berlin stand Christoph Baumgartner in der Startelf der Hoffenheimer und spielte in einem 4-2-3-1-System als Rechtsaußen. Nach 79 Minuten wurde er ausgewechselt.

David Nemeth (FSV Mainz 05)

IV – 20 Jahre (Jg. 01)

David Nemeth kehrte nach seinem erfolgreichen Leihjahr beim SK Sturm Graz nach Mainz zurück, stand aber bisher noch in keinem Matchkader der 05er.

Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld)

LA – 20 Jahre (Jg. 01)

Der Ex-Austrianer Patrick Wimmer saß zuletzt beim 1:1 in Fürth auf der Bank von Arminia Bielefeld, wartet aber noch auf seinen ersten Bundesligaeinsatz.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 21 Jahre (Jg. 00) – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 0:0 beim Karlsruher SC spielte Romano Schmid als Linksaußen im Bremer 4-3-3 durch.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 2:2 gegen Holstein Kiel spielte Christoph Klarer in der Innenverteidiger von Fortuna Düsseldorf durch, sah in der Anfangsphase Gelb und bereitete in der Schlussphase den Ausgleich seines Teams vor.

Nemanja Celic (SV Darmstadt 98)

DM – 22 Jahre (Jg. 99) – 3 Spiele

Beim 2:2 des SV Darmstadt 98 beim Hamburger SV wurde Nemanja Celic nach 86 Minuten eingewechselt, um das Ergebnis abzusichern.

Flavius Daniliuc (OGC Nizza)

IV – 20 Jahre (Jg. 01)

Beim skandalösen Cote d’Azur Derby gegen Olympique Marseille, das wegen Fanausschreitungen abgebrochen werden musste, saß Flavius Daniliuc auf der Bank des OGC Nizza. Der 20-jährige Innenverteidiger wartet derzeit noch auf seinen ersten Saisoneinsatz in der Ligue 1.

Silvan Wallner (FC Zürich)

IV/RV – 19 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Beim 2:1-Heimsieg im Derby gegen die Grasshoppers saß Silvan Wallner auf der Bank des FC Zürich.

Elvin Ibrisimovic (FC Vaduz)

ST – 22 Jahre (Jg. 99) – 1 Spiel

Beim 1:1 beim FC Schaffhausen stand Elvin Ibrisimovic nicht im Kader des FC Vaduz.

Melih Ibrahimoglu (Heracles Almelo)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Beim 1:1 bei Sparta Rotterdam saß Melih Ibrahimoglu auf der Bank seines niederländischen Klubs Heracles Almelo.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes)

ZM – 20 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Mit dem Austro-Portugiesen Tomás Händel stieg ein weiterer junger Top-Spieler in eine Erstliga-Kampfmannschaft auf. Beim 4:0-Heimsieg über Vizela spielte er seine erste Ligapartie für Vitoria Guimaraes, für das er bisher nur zwei Cup-Partien bestritt und spielte gleich als Sechser durch. Händel hatte bis jetzt elf Jahre im Nachwuchs des portugiesischen Klubs verbracht.

Raul Florucz ( NK Lokomotiva Zagreb )

LA – 20 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage gegen Dinamo Zagreb saß Raul Florucz auf der Bank des NK Lokomotiva Zagreb.

Mateo Karamatic (NK Osijek II)

MF – 19 Jahre (Jg. 01)

In der neuen Saison kam Mateo Karamatic bisher noch auf keine Einsätze für die zweite Mannschaft des NK Osijek.

Adrian Gale (Kustosija Zagreb)

DM – 21 Jahre (Jg. 99)

In der neuen Saison kam Adrian Gale bisher noch auf keine Einsätze für Kustosija Zagreb.

Marco Budic (Kustosija Zagreb)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Der einstige Estland-Legionär Marco Budic spielt seit Sommer für den kroatischen Zweitligisten Kustosija Zagreb. Beim 1:2 bei Croatia Zmijavci wurde er nach 85 Minuten eingewechselt.

Denis Adamov (NK Domzale)

RM – 22 Jahre (Jg. 99) – 1 Spiel – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:0-Auswärtssieg bei Aluminij saß Denis Adamov auf der Bank des NK Domzale.

Berkay Tanir (Eskisehirspor)

ZM – 22 Jahre (Jg. 99)

In der dritten türkischen Liga fängt die neue Saison erst am ersten September-Wochenende an.

Daniel Antosch (Pafos FC)

TW – 21 Jahre (Jg. 00)

Der einstige Liefering-Keeper muss sich beim Pafos FC auf Zypern derzeit gegen den routinierten Ukrainer Artur Rudko durchsetzen. Bisher kam Antosch noch auf keine Einsätze für seinen neuen Klub.

Daniel Mandl, abseits.at