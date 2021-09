Nachwuchs: Dzafo und Polster treffen in deutscher Regionalliga

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 37 / 2021

Tim Linsbichler (TSV 1860 München)

ST – 21 Jahre (Jg. 00) – 3 Spiele

Bei der 0:2-Niederlage gegen den FSV Zwickau wurde Tim Linsbichler nach 69 Minuten als Linksaußen eingewechselt.

Emilian Metu (FC Bayern München II)

ZM – 18 Jahre (Jg. 03) – 9 Spiele – 1 Tor – 4 Assists

Beim 2:2 beim TSV Buchbach spielte Emilian Metu bis zu seiner Auswechslung in der 72. Minute als Achter.

Gabriel Haider (TSG 1899 Hoffenheim II )

IV – 19 Jahre (Jg. 02)

Gabriel Haider stand verletzungsbedingt bisher noch in keinem Matchkader der TSG 1899 Hoffenheim II.

VfB Stuttgart II ) Manuel Polster (

LA – 18 Jahre (Jg. 02) – 7 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Beim 3:2-Sieg beim FK Pirmasens spielte Manuel Polster bis zur 85. Minute als Stürmer in einem 3-5-2-System und erzielte das 2:0 für sein Team. Beim darauffolgenden 0:1 gegen den Bahlinger SC spielte er ebenfalls in einem 3-5-2 als Linksaußen durch.

Deniz Pehlivan (FSV Mainz 05 II )

ST – 19 Jahre (Jg. 02)

Deniz Pehlivan stand in der laufenden Saison noch in keinem Matchkader der zweiten Mannschaft von Mainz.

Berkay Dogan (FC St.Pauli II )

IV – 19 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele

Bei der 0:2-Niederlage gegen Holstein Kiel II wurde Berkay Dogan beim Stand von 0:2 nach 81 Minuten eingewechselt.

Philipp Jorganovic (SV Werder Bremen II)

TW – 19 Jahre (Jg. 02)

Der talentierte Werder-Keeper Philipp Jorganovic fällt nach seiner Knie-OP im Sommer 2020 weiterhin verletzungsbedingt aus.

Franjo Ivanovic (FC Augsburg II )

OM/ST – 17 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele (2/3/0 für Augsburg U19)

Beim 3:0-Sieg beim 1.FC Nürnberg II stand Franjo Ivanovic nicht im Kader des FC Augsburg II.

Nicolas Kristof ( SV 07 Elversberg )

TW – 21 Jahre (Jg. 99)

Nicolas Kristof saß bisher in allen Pflichtspielen seines neuen Klubs Elversberg auf der Bank.

FSV Optik Rathenow ) Abdullah Dzafo (

OM – 21 Jahre (Jg. 00) – 6 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Beim 1:1 bei Chemie Leipzig spielte Abdullah Dzafo in einem 4-2-3-1 im offensiven Mittelfeld durch und erzielte in der Anfangsphase per Kopf den Führungstreffer für sein Team.

Hendrik Bombek (Altona 93)

IV – 22 Jahre (Jg. 99) – 5 Spiele – 1 Tor

Beim 2:4 gegen Phoenix Lübeck stand Hendrik Bombek nicht im Kader von Altona 93.

Mario Schragl ( FC-Astoria Walldorf )

TW – 22 Jahre (Jg. 99) – 1 Spiel

Beim 0:2 gegen den SV Elversberg wurde Mario Schragl nach 71 Minuten eingewechselt, nachdem sich der Stammkeeper verletzte. Beim darauffolgenden 0:2 bei den Kickers Offenbach stand er aber nicht im Kader des FC-Astoria Walldorf.

David Kamuf (1860 Rosenheim)

ST – 19 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele

Seit unserem letzten Update hatte David Kamuf keine Partie mehr.

Luca Beckenbauer (SpVgg Greuther Fürth II)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 5 Spiele

Beim 3:0 gegen den VfB Eichstätt spielte Luca Beckenbauer bis zur 78. Minute in der Innenverteidigung und sah Gelb. Zuvor war Franz Beckenbauers Enkel wegen einer Muskelverletzung sechs Wochen ausgefallen.

Vincent Spari (FC St.Gallen U21 )

OM – 17 Jahre (Jg. 04) – 5 Spiele

Bei der 2:3-Niederlage beim FC Freienbach begann Vincent Spari in einem 4-3-1-2-System im offensiven Mittelfeld und wurde zur Pause beim Stand von 1:3 ausgewechselt.