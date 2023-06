Nachwuchs: Je drei Tore und Assists der Regionalligalegionäre im Mai

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Das Update über die ÖFB-Junglegionäre in den 3. und 4. Ligen erscheint einmal pro Monat!

MAI 2023

Michael Glück ( Hessen Kassel )

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 15 Spiele – 0 Tore – 2 Assists (1/0/0 für 1860 München)

Michael Glück spielte in allen vier Mai-Partien von Hessen Kassel in der Innenverteidigung durch.

Gabriel Haider (TSG 1899 Hoffenheim II )

IV – 20 Jahre (Jg. 02) – 16 Spiele

Gabriel Haider fiel den gesamten Mai aufgrund einer Schulterverletzung aus.

II ) Franjo Ivanovic (FC Augsburg

OM/ST – 19 Jahre (Jg. 03) – 36 Spiele – 18 Tore – 4 Assists

Nachdem er in den letzten Monaten wie am Fließband traf, erzielte Franjo Ivanovic im Mai keinen Treffer. In vier von fünf Partien kam er zum Einsatz, davon dreimal von Beginn an – bei den Siegen gegen Pipinsried und Türkgücü München gelang ihm zudem jeweils ein Assist.

Adem Podrimaj (Hannover 96 II )

DM/ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 28 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

In den ersten drei Mai-Spielen kam Adem Podrimaj von Beginn an zum Einsatz, wobei er zweimal durchspielte und einmal in der Schlussphase ausgewechselt wurde. In der letzten Saisonpartie saß er nur auf der Bank von Hannover 96 II.

Kilian Scharner (VfB Stuttgart II )

TW – 19 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Anfang Mai fehlte Kilian Scharner noch aufgrund einer Ellenbogenverletzung. Nachdem er diese auskurierte, saß er zweimal auf der Bank und in der letzten Runde der Saison spielte er eine Halbzeit lang beim 1:0-Sieg über Mainz II.

Marvin Schuster (VfB Stuttgart II )

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 14 Spiele

Marvin Schuster wurde im Mai einmal eingewechselt, spielte in der letzten Runde als Innenverteidiger durch und saß zudem zweimal auf der Bank der jungen Stuttgarter.

Daniel Stjepanovic (Wacker Burghausen)

IV – 18 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele

Daniel Stjepanovic stand im Mai zweimal im Matchkader von Wacker Burghausen, kam aber zu keinen Einsätzen. Sein Abschied im Sommer ist bereits fix.

Aboubacar Cissé (Wacker Burghausen)

ST – 22 Jahre (Jg. 01) – 23 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Aboubacar Cissé wurde im Mai in allen vier Partien von Wacker Burghausen eingewechselt. Beim 6:0-Auswärtssieg beim FC Pipinsried kam er nach 65 Minuten ins Spiel und erzielte kurz nach seiner Einwechslung einen schnellen Doppelpack, der den Endstand herstellte. Die beiden Tore seht ihr im folgenden Video ab 2:45.

Dennis Schmutz (Wacker Burghausen)

ZM – 22 Jahre (Jg. 01) – 9 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Dennis Schmutz spielte im Mai in den letzten beiden Saisonspielen durch und steuerte beim 6:0-Sieg in Pipinsried einen Assist bei.

Fabio Markelic (Viktoria Berlin)

ZM – 21 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele

Im Mai wurde Fabio Markelic nur in einem Spiel (von vier möglichen) nach 87 Minuten eingewechselt.

Julian Klar (Berliner AK)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 21 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Nach einer längeren Verletzungspause wurde Julian Klar an den letzten beiden Spieltagen in der Schlussviertelstunde für die Innenverteidigung eingewechselt.

Ikenna Ezeala (SV Heimstetten)

LV – 21 Jahre (Jg. 01) – 10 Spiele – 1 Tor

In den letzten drei Mai-Partien kam Ikenna Ezeala jeweils für den SV Heimstetten zum Einsatz, davon zweimal von Beginn an und einmal eine Halbzeit lang. Beim 3:3 gegen den FC Pipinsried erzielte er das zwischenzeitliche 3:0 für sein Team.

Alessandro Paunescu (SpVgg Ansbach)

ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 4 Spiele

Im Mai hatte die SpVgg Ansbach vier Spiele, aber Alessandro Paunescu wurde nur in einem dieser Spiele nach 78 Minuten eingewechselt.

Bekem Bicki (SSV Ulm)

ST – 18 Jahre (Jg. 04)

Bekem Bicki wechselte am letzten Tag der Sommertransferzeit von der SPAL U19 nach Deutschland zum SSV Ulm, wo er bisher noch in keinem Matchkader stand und vorerst nur in der U19-Mannschaft eingeplant ist.

Michael Martic (US Pistoiese)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

In der letzten Runde der Serie-D-Saison, dem einzigen Spiel im Mai, spielte Michael Martic beim 2:3 gegen Correggese in der Innenverteidigung der US Pistoiese durch.

Talip Karaaslan (Eschen-Mauren)

LA – 22 Jahre (Jg. 00) – 24 Spiele – 1 Tor

Der Linksaußen Talip Karaaslan spielte in allen Mai-Partien von Eschen-Mauren von Beginn an und wurde jeweils kurz vor Schluss ausgewechselt.

Vincent Spari (FC St.Gallen U21 )

OM – 19 Jahre (Jg. 04) – 19 Spiele – 1 Tor

Vincent Spari kam in zwei von vier Mai-Partien für die U21 von St. Gallen zum Einsatz, wobei er einmal eingewechselt wurde und einmal durchspielte.