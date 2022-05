Nachwuchs: Titelgewinn für ÖFB-Stürmer Elvin Ibrisimovic

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 18 / 2022

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Paul Wanner (FC Bayern München)

RA/OM – 16 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele (12/2/2 für Bayern U19, 2/1/1 für FC Bayern U17)

Paul Wanner kam am vergangenen Wochenende für keine der denkbaren Bayern-Mannschaften zum Einsatz.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 28 Spiele – 7 Tore – 2 Assists

Bei der 2:4-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen spielte Christoph Baumgartner bis zur 69. Minute in einem 4-3-1-2-System im zentralen Mittelfeld, bereitete das 1:0 für Hoffenheim vor und erzielte das 2:1 selbst. Beim Stand von 2:1 wurde er schließlich auch ausgewechselt – bevor Leverkusen ab der 73. Minute noch drei Tore erzielte.

David Nemeth (FSV Mainz 05)

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele

Beim 2:1-Sieg bei Hertha BSC stand David Nemeth nicht im Kader des FSV Mainz 05.

Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld)

RA – 20 Jahre (Jg. 01) – 30 Spiele – 3 Tore – 8 Assists

Bei der 1:2-Niederlage beim VfL Bochum spielte Patrick Wimmer als Rechtsaußen durch.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 32 Spiele – 3 Tore – 6 Assists

Beim 3:0-Auswärtssieg bei Erzgebirge Aue spielte Romano Schmid bis zur 78. Minute im offensiven Mittelfeld.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 30 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Beim 2:1-Heimsieg über Darmstadt spielte Christoph Klarer in der Innenverteidigung durch.

Nemanja Celic (SV Darmstadt 98)

DM – 23 Jahre (Jg. 99) – 14 Spiele

Beim 1:2 bei Fortuna Düsseldorf stand Nemanja Celic nicht im Kader von Darmstadt.

Hannes Wolf ( Swansea City )

OM – 23 Jahre (Jg. 99) – 19 Spiele – 2 Tore – 3 Assists (7/0/0 für Borussia Mönchengladbach)

Bei der 0:1-Heimniederlage gegen die Queens Park Rangers spielte Hannes Wolf im linken Mittelfeld durch.

Flavius Daniliuc (OGC Nizza)

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 21 Spiele

Beim Cup-Finale, das Nizza mit 0:1 gegen den FC Nantes verlor, saß Flavius Daniliuc auf der Bank des OGC Nizza.

Silvan Wallner (FC Zürich)

IV/RV – 20 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele (15/0/0 für Zürich II)

Beim 2:1-Auswärtssieg in St.Gallen wurde Silvan Wallner zur Halbzeit als Rechtsverteidiger eingewechselt.

Elvin Ibrisimovic (FC Vaduz)

ST – 22 Jahre (Jg. 99) – 7 Spiele – 1 Tor

Elvin Ibrisimovic ist – erwartungsgemäß – Liechtensteiner Cup-Sieger. Beim 3:1-Finalsieg über Eschen-Mauren spielte er eine Halbzeit lang. Der Liechtensteiner Cup ist wohl in ganz Europa der einfachste Weg in den Europacup: Der FC Vaduz ist der einzige Profiverein, der an diesem Bewerb teilnimmt. Vaduz muss sich nur in drei Runden gegen Amateure durchsetzen und kommt dann als Liechtensteiner Vertreter in den Europacup. Vaduz spielt in der Schweizer Liga, nimmt aber am heimischen Cup teil. In der Liga saß Elvin Ibrisimovic übrigens kurz nach dem Cup-Finale beim 5:2 über den FC Wil auf der Bank des FC Vaduz.

Luka Stevic ( FC Schaffhausen )

OM – 21 Jahre (Jg. 00) – 14 Spiele – 0 Tore – 4 Assists (2/0/0 für FK Metalac)

Beim 4:1-Sieg über den SC Kriens spielte Luka Stevic als Achter durch.

Melih Ibrahimoglu (Heracles Almelo)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Beim 0:2 bei Willem II Tilburg saß Melih Ibrahimoglu auf der Bank von Heracles Almelo.

Dominik Oroz (Vitesse Arnheim)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 21 Spiele – 3 Tore

Beim 1:2 gegen Heerenveen stand Dominik Oroz nicht im Kader seines Teams. Der in Wien geborene Kroate leistet derzeit seinen Wehrdienst ab.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00) – 16 Spiele

Tomás Händel fehlt Vitoria Guimaraes seit Ende Februar aufgrund einer Muskelverletzung.

Daniel Nussbaumer (Academico Viseu)

ST – 22 Jahre (Jg. 99) – 26 Spiele – 9 Tore – 2 Assists

Beim 2:1-Sieg beim CD Nacional stand Daniel Nussbaumer nicht im Kader von Academico Viseu.

Raul Florucz ( NK Jarun )

LA – 20 Jahre (Jg. 01) – 11 Spiele – 5 Tore – 1 Assist (7/0/0 für Lokomotiva Zagreb)

Bei der 0:4-Niederlage bei Varazdin spielte Raul Florucz durch.

Mateo Karamatic (NK Osijek II)

IV – 20 Jahre (Jg. 01) – 16 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage bei Rudes spielte Mateo Karamatic in der Innenverteidigung durch.

Marco Budic (Kustosija Zagreb)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 12 Spiele

Beim 1:1 gegen Inter Zapresic stand Marco Budic nicht im Kader von Kustosija.

Denis Adamov (NK Domzale)

RM – 22 Jahre (Jg. 99) – 2 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:3 gegen Mura stand Denis Adamov nicht im Kader des NK Domzale.

Adnan Kanuric (FK Sarajevo)

TW – 21 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Beim 1:0 gegen Radnik Bijeljina stand Adnan Kanuric nicht im Kader des FK Sarajevo.

Dino Musija (AO Kavala)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 8 Spiele – 1 Tor

Beim 1:2 bei Veria saß Dino Musija auf der Bank von AO Kavala.

Berkay Tanir (Eskisehirspor)

ZM – 22 Jahre (Jg. 99) – 30 Spiele – 3 Tore

Am vergangenen Wochenende hatte Eskisehirspor keine Partie.

Daniel Antosch (Pafos FC)

TW – 21 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Beim 1:1 gegen Aris Limassol stand Daniel Antosch nicht im Kader des Pafos FC.

Daniel Mandl, abseits.at