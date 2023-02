Nachwuchs: Torgefährlicher Wallner mit dem FC Wil auf Aufstiegskurs

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 7 / 2023

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Paul Wanner (FC Bayern München)

RA/OM – 17 Jahre (Jg. 05) – 2 Spiele (2/0/0 für Bayern II, 5/2/4 für Bayern U19)

Paul Wanner stand am vergangenen Wochenende in keiner der für ihn in Frage kommenden Bayern-Mannschaften im Matchkader.

Patrick Wimmer ( VfL Wolfsburg )

RA – 21 Jahre (Jg. 01) – 14 Spiele – 2 Tore – 5 Assists

Bei der 0:3-Heimniederlage gegen RB Leipzig begann Patrick Wimmer als Linksaußen in einem 4-2-3-1 und wurde nach einer Stunde beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 23 Jahre (Jg. 00) – 16 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Bei der 0:2-Auswärtsniederlage bei Eintracht Frankfurt spielte Romano Schmid bis zur 85. Minute als rechter Mittelfeldspieler in einem 3-5-2-System.

Leo Greiml (FC Schalke 04)

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 4 Spiele (5/0/0 für Schalke 04 II)

Beim 0:0 bei Union Berlin – dem vierten torlosen Remis in Folge für die Knappen – saß Leo Greiml über die volle Spieldauer auf der Schalke-Bank.

Marlon Mustapha (FSV Mainz 05)

ST – 21 Jahre (Jg. 01) – 5 Spiele

Marlon Mustapha musste sich einer Operation unterziehen und fällt weiterhin aus.

David Nemeth ( FC St. Pauli )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 8 Spiele – 1 Tor

David Nemeth laboriert aktuell an einer Schambeinentzündung und bestritt seine letzte Partie für St. Pauli Anfang Oktober.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 18 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Bei der 1:2-Niederlage bei Greuther Fürth spielte Christoph Klarer in der Innenverteidigung der Fortuna durch.

Benjamin Böckle (Fortuna Düsseldorf)

LV – 20 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele (7/0/1 für Fortuna Düsseldorf II)

Bei der 1:2-Niederlage bei Greuther Fürth saß Benjamin Böckle auf der Bank von Fortuna Düsseldorf.

Benjamin Kanuric (Arminia Bielefeld)

ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 6 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage beim Hamburger SV stand Benjamin Kanuric nicht im Kader von Arminia Bielefeld.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim)

TW – 20 Jahre (Jg. 02)

Bereits vor einem Jahr stieg Torhüter Paul Tschernuth in den Kampfmannschaftskader des 1.FC Heidenheim auf. Allerdings wartet der 20-Jährige noch auf sein Pflichtspieldebüt. Seit Anfang September stand er in keinem Matchkader mehr.

Emanuel Aiwu (US Cremonese)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 17 Spiele

Beim 2:2 beim FC Turin spielte Emanuel Aiwu in der Innenverteidigung durch.

Flavius Daniliuc ( US Salernitana )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 14 Spiele – 0 Tore – 1 Assist (2/0/0 für OGC Nizza)

Bei der 0:2-Heimniederlage gegen Lazio Rom spielte Flavius Daniliuc in der Innenverteidigung durch und sah in der Nachspielzeit Gelb.

Muhammed-Cham Saracevic (Clermont Foot)

OM/LA – 22 Jahre (Jg. 00) – 24 Spiele – 4 Tore – 2 Assists

Bei der 0:2-Niederlage bei Stade Rennes spielte Muhammed Cham bis zur 85. Minute im rechten Mittelfeld.

Namory Cissé (Fortuna Sittard)

ST – 20 Jahre (Jg. 03)

Der 192cm große Mittelstürmer Namory Cissé, früher im Nachwuchs des 1.FC Köln, wartet noch auf sein Pflichtspieldebüt für den Eredivisie-Klub Fortuna Sittard. In der laufenden Saison saß er bisher nur zweimal auf der Bank.

FC Wil 1900 ) Silvan Wallner (

IV/RV – 21 Jahre (Jg. 02) – 21 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Der Innenverteidiger Silvan Wallner durfte am vergangenen Wochenende bereits seinen dritten Saisontreffer für den FC Wil 1900 bejubeln. Beim 3:2-Sieg über Neuchatel Xamax spielte er in der Innenverteidigung durch und erzielte per Kopf nach einer Ecke das erste Tor für sein Team. Der FC Wil liegt in der Tabelle derzeit auf dem ersten Rang und hat bereits sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Für die Zürich-Leihgabe schaut es also gut aus, was den möglichen Aufstieg in die Schweizer Super League betrifft. Seit Mitte Oktober ist der FC Wil ungeschlagen…

Luka Stevic ( FC Schaffhausen )

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 18 Spiele – 2 Tore – 3 Assists

Beim 2:2 gegen den FC Aarau wurde Luka Stevic in der Schlussminute eingewechselt.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00)

Nachdem ihn eine hartnäckige Muskelverletzung die gesamte bisherige Saison außer Gefecht setzte, saß Tomás Händel am vergangenen Wochenende beim 0:0 bei Casa Pia erstmals wieder auf der Bank von Vitoria Guimaraes.

Yusuf Demir (Galatasaray)

OM/RA – 19 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele

Seit mittlerweile fast fünf Wochen fehlt Yusuf Demir verletzungsbedingt. Seit der Erdbebenkatastrophe hatte Galatasaray allerdings keine Partie mehr.

Onurhan Babuscu (Gaziantep FK)

OM – 19 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele (2/0/0 für Gaziantep FK II)

Aufgrund der Erdbebenkatastrophe in der Osttürkei und in Syrien, entschloss sich der Gaziantep FK den Spielbetrieb für den Rest der Saison einzustellen.

Berkay Dogan (Eyüpsor)

IV – 20 Jahre (Jg. 02)

Berkay Dogan saß insgesamt siebenmal auf der Bank des türkischen Zweitligisten Eyüpspor, wartet aber weiterhin auf sein Debüt.

Gabriel Eskinja (Slaven Belupo)

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 0 Spiele (14/1/0 für Slaven Belupo U19)

Der Innenverteidiger Gabriel Eskinja ist weiterhin nur in der U19-Mannschaft von Slaven Belupo ein Thema. Im Kader der Kampfmannschaft stand er seit Anfang September nicht mehr und auf sein Debüt wartet er noch.

Raul Florucz ( NK Jarun )

LA – 21 Jahre (Jg. 01) – 13 Spiele – 8 Tore – 3 Assists (1/0/0 für Lokomotiva Zagreb)

Beim 0:0 gegen Cibalia Vinkovci stand Raul Florucz nicht im Kader des NK Jarun. Fest steht aber bereits, dass Raul Florucz Kroatien im Sommer verlassen wird. Der gebürtige Vöcklabrucker wird im Juli zum slowenischen Spitzenklub Olimpija Ljubljana wechseln.

Pascal Juan Estrada ( Olimpija Ljubjana )

IV/DM – 20 Jahre (Jg. 02) – 20 Spiele

Bei der 0:2-Niederlage beim NK Maribor wurde Pascal Juan Estrada nach 83 Minuten eingewechselt.

Mateo Karamatic ( Olimpija Ljubljana )

IV – 20 Jahre (Jg. 01) – 16 Spiele

Bei der 0:2-Niederlage beim NK Maribor stand Mateo Karamatic nicht im Kader seines Teams.

Dardan Shabanhaxhaj (ND Mura)

LA – 21 Jahre (Jg. 01) – 22 Spiele – 1 Tor – 2 Assists

Beim 0:0 beim NK Radomlje spielte Dardan Shabanhaxhaj bis zur 86. Minute im offensiven Mittelfeld und sah Gelb.

Armin Spahic (OFK Gradina)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 12 Spiele

Die Frühjahrssaison in der zweiten bosnischen Spielklasse startet erst am 4. März.

Abdullah Dzafo ( FC Naters Oberwallis )

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 12 Spiele – 1 Tor

Die Frühjahrssaison in der zweiten bosnischen Spielklasse startet erst am 4. März.

Daniel Antosch (Pafos FC)

TW – 22 Jahre (Jg. 00) – 19 Spiele

Beim 4:1-Auswärtssieg über Doxa Katokopias im zyprischen Cup saß Daniel Antosch zum fünften Mal in Folge auf der Bank des Pafos FC.

Daniel Mandl, abseits.at