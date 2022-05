ÖFB-Talent macht Schalke zum deutschen U17-Meister

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 18 / 2022

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Thierno Ballo (Chelsea FC U23)

OM – 20 Jahre (Jg. 02) – 9 Spiele – 4 Tore (8/0/0 für SK Rapid)

Beim 2:1-Sieg über die U23 von Tottenham Hotspur begann Thierno Ballo als Zehner und wurde nach 66 Minuten ausgewechselt.

Pascal Juan Estrada (Wolverhampton Wanderers U23)

ZM – 20 Jahre (Jg. 02) – 18 Spiele

In der vergangenen Woche hatte die Wolves U23 keine Partie mehr.

Ervin Omic (Juventus Turin U19)

ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 24 Spiele – 0 Tore – 2 Assists (1/0/0 für Juventus U23)

Beim 2:2 bei der U19 von Sassuolo führte Ervin Omic sein Team als Kapitän aufs Feld und spielte als Sechser durch.

Philipp Breit (SPAL U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 03) – 7 Spiele (3/0/0 für SV Horn, 3/0/0 für SPAL U18)

Beim 4:3-Sieg gegen die SSC Napoli U19 wurde Philipp Breit zwei Minuten vor Spielschluss eingewechselt. Dafür spielte er vergangene Woche gleich zweimal in der U18 von SPAL durch: Sowohl beim 4:1 bei der FC Turin U18, als auch beim glatten 8:0 gegen die Genua U18 lief er als Innenverteidiger auf.

Bekem Bicki (SPAL U19)

ST – 17 Jahre (Jg. 04) – 0 Spiele (7/1/0 für SPAL U18)

Beim 4:3-Sieg gegen die SSC Napoli U19 saß Bekem Bicki erstmalig auf der Bank der SPAL U19. Einen Tag später wurde er beim 8:0 gegen die Genua U18 nach 62 Minuten eingewechselt und erzielte seinen ersten Treffer für die U18 von SPAL.

Namory Cissé (1.FC Köln U19)

OM/ST – 19 Jahre (Jg. 03) – 13 Spiele – 3 Tore (1/0/0 für 1.FC Köln II)

Die Saison in der U19-Bundesliga West ist bereits abgeschlossen. Der 1.FC Köln wurde in der 17er-Liga mit nur 16 Spielen Fünfter.

Adem Podrimaj (Hannover 96 U19)

OM/ST – 19 Jahre (Jg. 03) – 13 Spiele – 2 Tore – 2 Assists (6/0/0 für Hannover 96 II)

Beim 4:2-Sieg der Regionalliga-Mannschaft von Hannover 96 gegen Teutonia Hamburg begann Adem Podrimaj als Sechser, sah kurz nach der Pause Gelb und wurde nach 65 Minuten ausgewechselt.

Daniel Au Yeong (SC Freiburg U19)

LA – 19 Jahre (Jg. 03) – 20 Spiele – 8 Tore – 3 Assists

Die Saison in der U19-Bundesliga Süd/Südwest ist bereits abgeschlossen. Der SC Freiburg wurde in der 21er-Liga mit nur 20 Spielen Achter.

Jakob Knollmüller (TSG 1899 Hoffenheim U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 7 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Die Saison in der U19-Bundesliga Süd/Südwest ist bereits abgeschlossen. Die TSG Hoffenheim wurde in der 21er-Liga mit nur 20 Spielen Sechster.

Kilian Scharner (VfB Stuttgart U19)

TW – 19 Jahre (Jg. 03)

Die Saison in der U19-Bundesliga Süd/Südwest ist bereits abgeschlossen. Der VfB Stuttgart wurde in der 21er-Liga mit nur 20 Spielen Vierter.

Mehmet Sahin (VfB Stuttgart U19)

DM – 18 Jahre (Jg. 04) – 11 Spiele

Die Saison in der U19-Bundesliga Süd/Südwest ist bereits abgeschlossen. Der VfB Stuttgart wurde in der 21er-Liga mit nur 20 Spielen Vierter.

Marvin Schuster (VfB Stuttgart U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 03) – 16 Spiele (3/0/0 für VfB Stuttgart II)

Die Saison in der U19-Bundesliga Süd/Südwest ist bereits abgeschlossen. Der VfB Stuttgart wurde in der 21er-Liga mit nur 20 Spielen Vierter. Schuster ist in der nächsten Saison in der Regionalliga-Mannschaft der Stuttgarter eingeplant.

Jean Francois de Chatrie Doegl (Holstein Kiel U19 )

RM/ST – 17 Jahre (Jg. 04) – 12 Spiele – 1 Tor

Die Saison in der U19-Bundesliga Nord/Nordost ist bereits abgeschlossen. Holstein Kiel wurde in der 19er-Liga mit nur 18 Spielen Fünfter.

Matteo Bignetti (Eintracht Frankfurt U19 )

TW – 18 Jahre (Jg. 04) – 14 Spiele

Die Saison in der U19-Bundesliga Süd/Südwest ist bereits abgeschlossen. Eintracht Frankfurt wurde in der 21er-Liga mit nur 20 Spielen Dritter.

Alessandro Paunescu (Karlsruher SC U19)

ST – 19 Jahre (Jg. 03) – 8 Spiele

Die Saison in der U19-Bundesliga Süd/Südwest ist bereits abgeschlossen. Der KSC wurde in der 21er-Liga mit nur 20 Spielen Vierter.

Luca Kerber (FC Augsburg U17)

OM – 15 Jahre (Jg. 06) – 9 Spiele

Die Saison in der U17-Bundesliga Süd/Südwest ist bereits abgeschlossen. Augsburg wurde in der 21er-Liga mit nur 20 Spielen Zehnter.

Benedikt Huber (TSG 1899 Hoffenheim U17)

DM – 17 Jahre (Jg. 05) – 10 Spiele – 0 Tore – 4 Assists

Die Saison in der U17-Bundesliga Süd/Südwest ist bereits abgeschlossen. Hoffenheim wurde in der 21er-Liga mit nur 20 Spielen Dritter.

Florian Micheler (TSG 1899 Hoffenheim U17)

OM – 16 Jahre (Jg. 05) – 16 Spiele

Die Saison in der U17-Bundesliga Süd/Südwest ist bereits abgeschlossen. Hoffenheim wurde in der 21er-Liga mit nur 20 Spielen Dritter.

Tristan Osmani (FC Schalke 04 U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 05) – 18 Spiele – 5 Tore – 4 Assists

Unglaublicher Tag für Tristan Osmani: Die Schalke U17 spielte am vergangenen Wochenende das Finale um den Bundesligatitel der B-Junioren. Beim 1:1 nach Verlängerung gegen die Stuttgart U17 erzielte Osmani zuerst das Tor für sein Team. Im darauffolgenden Elfmeterschießen verwandelte er den entscheidenden Elfer zum 4:3, der Schalke zum Meister machte.

Leon Pertl (Karlsruher SC U17)

TW – 17 Jahre (Jg. 05) – 8 Spiele

Die Saison in der U17-Bundesliga Süd/Südwest ist bereits abgeschlossen. Der Karlsruher SC wurde in der 21er-Liga mit nur 20 Spielen Elfter.

Alexander Weigand (Karlsruher SC U17)

RV – 17 Jahre (Jg. 05) – 18 Spiele – 1 Tor

Die Saison in der U17-Bundesliga Süd/Südwest ist bereits abgeschlossen. Der Karlsruher SC wurde in der 21er-Liga mit nur 20 Spielen Elfter.

Matthias Wetschka (Dynamo Dresden U17)

IV – 17 Jahre (Jg. 05) – 16 Spiele – 2 Tore (2/0/0 für Dynamo Dresden U19)

Die Saison in der U17-Bundesliga Nord/Nordost ist bereits abgeschlossen. Dynamo Dresden wurde in der 19er-Liga mit nur 18 Spielen Siebter.

Emir Hasanovic (Dynamo Dresden U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 05) – 16 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Die Saison in der U17-Bundesliga Nord/Nordost ist bereits abgeschlossen. Dynamo Dresden wurde in der 19er-Liga mit nur 18 Spielen Siebter.

Felix Auner (TSV 1860 München U17)

LA – 17 Jahre (Jg. 05) – 8 Spiele – 1 Tor

Die Saison in der U17-Bundesliga Süd/Südwest ist bereits abgeschlossen. 1860 München wurde in der 21er-Liga mit nur 20 Spielen Dreizehnter.

Felix Rippert (1.FC Nürnberg U17)

MF – 17 Jahre (Jg. 05)

Felix Rippert stand in der mittlerweile abgelaufenen Saison in keinem Matchkader der 1.FC Nürnberg U17.

Nemanja Pejovic (Greuther Fürth U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 05) – 12 Spiele – 2 Tore

Die Saison in der U17-Bundesliga Süd/Südwest ist bereits abgeschlossen. Greuther Fürth wurde in der 21er-Liga mit nur 20 Spielen Zehnter.

Ethan Brandy (Team Vaud U18



IV/RV – 17 Jahre (Jg. 04) – 19 Spiele (1/0/0 für Team Vaud U21)

Bei der 0:3-Niederlage gegen die FC Sion U18 lief Ethan Brandy als Kapitän und Rechtsverteidiger durch und spielte über 90 Minuten. Auch beim 2:5 gegen die Young Boys Bern U18 startete Brandy, diesmal als Innenverteidiger. Nach 74 Minuten sah er bereits zum zweiten Mal in dieser Saison Gelb-Rot.

Sven Vattappillil (Team AFF/FFV Fribourg U17)

DM – 18 Jahre (Jg. 04) – 12 Spiele

Beim 2:2 bei der Young Boys Bern U17 stand Sven Vattappillil nicht im Kader.

Leart Haliti (Concordia Basel U17)

DM – 18 Jahre (Jg. 04) – 17 Spiele

Beim 1:2 gegen die Rapperswil Jona/GC U17 wurde Leart Haliti nach einer Stunde eingewechselt.

Eloim Elonga (BEJUNE U18)

ST – 16 Jahre (Jg. 05) – 12 Spiele

Beim 3:0-Sieg gegen das Team Ticino wurde Eloim Elonga nach 75 Minuten eingewechselt.

Damian Maksimovic (FC Vaduz U18)

LM/LA – 17 Jahre (Jg. 04) – 18 Spiele – 13 Tore

Beim 5:2-Sieg gegen die Concordia Basel U17 spielte Damian Maksimovic durch, erzielte zwei Treffer und sah Gelb.

Gabriel Eskinja (Slaven Belupo U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 03) – 9 Spiele

Beim 2:1-Sieg gegen die Sibenik U19 spielte Gabriel Eskinja in der Innenverteidigung durch.

Daniel Mandl, abseits.at