Rapid verstärkt zweite Mannschaft mit burgenländischem Stürmertalent

[ Pressemeldung SK Rapid ]

Nach den beiden Rückkehrern Paul Gobara und Felix Holzhacker präsentiert die zweite Mannschaft des SK Rapid nun den ersten Sommerneuzugang. Mit Niklas Lang wechselt ein vielversprechender Offensivspieler aus der Akademie Burgenland nach Hütteldorf. Der 18-Jährige erhält einen Vertrag, der bis Sommer 2024 datiert ist.

Seine fußballerische Karriere startete Niklas Lang in der Jugend des ASV Pöttsching. Im Sommer 2018 schaffte er den Sprung vom Nachwuchs des SV Mattersburg in die Akademie Burgenland, wo er in dieser Spielzeit der U18 ÖFB Jugendliga zwölf Tore in 21 Spielen erzielte und Woche für Woche unumstrittener Stammspieler war. Unter anderem traf der Stürmer auch beim der 2:0-Heimsieg der Burgenländer über die U18 des SK Rapid im Herbst. Beim gestrigen Trainingsstart der Mannschaft von Cheftrainer Stefan Kulovits fehlte der talentierte Offensivmann jedoch noch, da er zusammen mit sieben weiteren grün-weißen U18-ÖFB Nationalteamspielern bei einem Vier-Nationen-Turnier in Kroatien teilnimmt. Beim gestrigen 6:0-Erfolg der ÖFB-Youngsters gegen Wales traf der Neuzugang gleich doppelt. Insgesamt lief der 18-jährige Burgenländer schon acht Mal für die rot-weiß-roten Nachwuchsnationalteams unter der Führung von Hermann Stadler auf.

Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs Willi Schuldes zum Transfer:

„Wir haben Niklas schon länger auf unserem Radar. Er ist ein großgewachsener und torgefährlicher Stürmer, der aber auch im Spiel gegen den Ball durch seine aktive Spielweise Stärken aufweist. Wir hoffen, dass er in Zukunft große Entwicklungsschritte machen wird und sind sehr froh, ihn für den SK Rapid gewinnen zu können.“

Niklas Lang zu seinem Wechsel zum SK Rapid: