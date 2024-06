U21-Nationalteam besiegt Schottland mit 5:0 – Veratschnig trifft vierfach!

Das U21-Nationalteam (JG 2002) schließt den Juni-Lehrgang mit einem Erfolgserlebnis ab. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch gewinnt das Testspiel gegen Schottland klar mit 5:0 (4:0). Mann des Spiels ist WAC-Akteur Nikolas Veratschnig,...

Das U21-Nationalteam (JG 2002) schließt den Juni-Lehrgang mit einem Erfolgserlebnis ab. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch gewinnt das Testspiel gegen Schottland klar mit 5:0 (4:0).

Mann des Spiels ist WAC-Akteur Nikolas Veratschnig, der gleich vier Treffer erzielt. Für das zwischenzeitliche 2:0 sorgt Samson Baidoo.

Mit drei Debütanten in der Startelf gehen die ÖFB-Talente in der ERGO Arena Wiener Neustadt in die Partie. Luca Pazourek, Benjamin Böckle und Alexander Briedl feiern ihre U21-Premiere. Kurzfristig steht auch Thierno Ballo zur Verfügung, der vom Nationalteam abgestellt wird.

Die Anfangsphase gehört den Gästen. Der Gregoritsch-Auswahl ist anzumerken, dass sie in dieser Form noch nicht zusammengespielt hat. Der einzige Abschluss in den ersten zehn Minuten resultiert aus einem direkten Freistoß von Lennon Miller, der den Ball an das Außennetz setzt (5.).

Österreich arbeitet sich in die Partie und kommt nach einer Viertelstunde zur ersten Möglichkeit.

Luca Pazourek steckt auf der rechten Seite durch auf Nikolas Veratschnig, der direkt querlegt auf den mitgelaufenen Simon Seidl. Österreichs Nummer zehn scheitert aus kurzer Distanz an Slicker im schottischen Tor.

Die Schotten haben weiterhin viel Ballbesitz, aber die ÖFB-Talente machen das Tor. David Riegler hebelt mit einem langen Ball die schottische Defensive aus, Nikolas Veratschnig ist nicht mehr aufzuhalten, nimmt den Ball perfekt mit und schließt trocken ab (21.).

Wenige Minuten später schlagen die Österreicher wieder mit ihrer Paradedisziplin zu. Kapitän Matthias Braunöder bringt einen Corner zur Mitte, wo Samson Baidoo an der zweiten Stange höher springt als sein Gegenspieler und unhaltbar einköpft (25.).