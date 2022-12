Zahlreiche Scorerpunkte: Spannender November für jüngste ÖFB-Legionäre

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Urlaubsbedingt haben wir die Leistungen der Protagonisten im gesamten November 2022 und in der letzten Oktoberwoche zusammengefasst.

NOVEMBER 2022

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Paul Wanner (FC Bayern München)

RA/OM – 16 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel (2/0/0 für Bayern II, 5/2/4 für Bayern U19)

Bei Paul Wanner war im November mal wieder einiges los: Zunächst kam er Ende Oktober noch in einem Spiel für die U19-Mannschaft der Bayern zum Einsatz und steuerte einen Assist bei. Zudem spielte er auch noch in der UEFA Youth League. In der zweiten Mannschaft der Bayern spielte er Anfang November beim 1:1 gegen Eichstätt als Linksaußen durch. Schließlich wurde er von der österreichischen Nationalmannschaft zu einem Teamlehrgang eingeladen, wurde aber in den Länderspielen nicht eingesetzt. Und zum Ende der Herbstsaison kam er noch zweimal für die Kampfmannschaft der Bayern zum Einsatz: In der Champions League spielte er knapp 20 Minuten lang als Rechtsaußen gegen Inter Mailand und in der Liga gab er beim 2:0-Sieg auf Schalke sein viertelstündiges Saisondebüt.

VfL Wolfsburg ) Patrick Wimmer (

RA – 21 Jahre (Jg. 01) – 8 Spiele – 1 Tor – 3 Assists

Patrick Wimmer spielte einen enorm starken Abschluss der Herbstsaison: Zunächst gelang ihm beim 4:0-Sieg gegen Bochum ein Assist, dann beim 3:0-Sieg in Mainz sein erstes Tor für Wolfsburg und beim 2:0-Heimsieg gegen Dortmund ein weiterer Assist. Er kam dabei jeweils als Rechtsaußen zum Einsatz, wurde zweimal aus- und einmal eingewechselt. Am letzten Spieltag gegen Hoffenheim fehlte er aufgrund eines grippalen Infekts.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 14 Spiele – 0 Tore – 2 Assist

In den letzten vier Spielen der Herbstsaison kam Romano Schmid jeweils im offensiven Mittelfeld von Werder Bremen zum Einsatz. Dreimal spielte er von Beginn an, einmal wurde er eingewechselt. Bei der 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig am letzten Spieltag vor der Pause steuerte er zudem seinen zweiten Saisonassist bei.

Leo Greiml (FC Schalke 04)

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 4 Spiele (4/0/0 für Schalke 04 II)

Leo Greiml musste sich einer neuerlichen Operation am Meniskus unterziehen und fällt damit für den Rest des Jahres aus.

Marlon Mustapha (FSV Mainz 05)

ST – 21 Jahre (Jg. 01) – 5 Spiele

Marlon Mustapha musste sich einer Operation unterziehen und wird wohl für den Rest des Jahres ausfallen.

David Nemeth ( FC St. Pauli )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 8 Spiele – 1 Tor

David Nemeth laboriert aktuell an einer Schambeinentzündung und bestritt seine letzte Partie für St. Pauli Anfang Oktober.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 15 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In den letzten vier Spielen der Herbstsaison spielte Christoph Klarer immer als Innenverteidiger durch. Gegen Kiel und St. Pauli gab es Siege, gegen Hannover und Kaiserslautern Niederlagen.

Benjamin Böckle (Fortuna Düsseldorf)

LV – 20 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele (6/0/1 für Fortuna Düsseldorf II)

Benjamin Böckle bekam in den letzten Spielen der Herbstsaison noch zweimal wenige Einsatzminuten in der Kampfmannschaft von Fortuna Düsseldorf. In der zweiten Mannschaft der Düsseldorfer spielte er zudem dreimal von Beginn an und steuerte beim 1:3 in Wiedenbrück einen Assist bei.

Benjamin Kanuric (Arminia Bielefeld)

ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 6 Spiele

Am letzten Spieltag der Herbstsaison gegen Magdeburg bekam Benjamin Kanuric erstmals seit Anfang Oktober wieder zehn Einsatzminuten.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim)

TW – 20 Jahre (Jg. 02)

Bereits vor einem Jahr stieg Torhüter Paul Tschernuth in den Kampfmannschaftskader des 1.FC Heidenheim auf. Allerdings wartet der 20-Jährige noch auf sein Pflichtspieldebüt. Seit Anfang September stand er in keinem Matchkader mehr.

Emanuel Aiwu (US Cremonese)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 13 Spiele

In den fünf Spielen seit unserem letzten Update spielte Emanuel Aiwu für Cremonese immer in der Innenverteidigung durch. Allerdings holte seine Mannschaft aus diesen fünf Spielen nur drei Punkte, unter anderem ein respektables 0:0 gegen den AC Milan.

US Salernitana ) Flavius Daniliuc (

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 10 Spiele – 0 Tore – 1 Assist (2/0/0 für OGC Nizza)

Flavius Daniliuc spielte seit unserem letzten Update in vier von fünf Spielen durch und fehlte einmal verletzungsbedingt. Beim 3:1-Auswärtssieg bei Lazio Rom gelang ihm zudem sein erster Saisonassist.

Muhammed-Cham Saracevic (Clermont Foot)

OM/LA – 22 Jahre (Jg. 00) – 15 Spiele – 3 Tore – 2 Assists

Muhammed Cham wurde in den letzten drei Partien des Jahres jeweils eingewechselt und sammelte damit etwa 55 Einsatzminuten mehr.

FC Wil 1900 ) Silvan Wallner (

IV/RV – 20 Jahre (Jg. 02) – 17 Spiele – 2 Tore

Silvan Wallner ist beim FC Wil 1900 eine echte Bank und spielte seit Ende August fast immer in der Innenverteidigung durch. Beim glatten 6:1-Sieg über Aarau Mitte November steuerte er zudem seinen zweiten Saisontreffer bei.

FC Schaffhausen ) Luka Stevic (

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 16 Spiele – 2 Tore – 3 Assists

Die letzten Wochen der Herbstsaison waren auch für Luka Stevic sehr spannend: Zunächst erzielte er beim 3:4 gegen den FC Wil 1900 seinen zweiten Saisontreffer. Doch schon in der nächsten Partie sah er gegen Lausanne-Sport in der Nachspielzeit die gelb-rote Karte. Später gelang ihm beim 1:0-Sieg über Bellinzona noch der entscheidende Assist.

Melih Ibrahimoglu (Heracles Almelo)

ZM – 22 Jahre (Jg. 00) – 3 Spiele

Melih Ibrahimoglu hat es beim niederländischen Zweitligisten Heracles Almelo weiterhin schwer. Im November kam er nur auf zehn Einsatzminuten, nachdem er beim 5:1 gegen NAC Breda eingewechselt wurde. Ansonsten verblieb er stets auf der Bank seines Teams.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00)

Tomás Händel, mittlerweile eine Stütze beim portugiesischen Klub Vitoria Guimaraes, stand in der neuen Saison aufgrund einer Muskelverletzung noch in keinem Matchkader.

Yusuf Demir (Galatasaray)

OM/RA – 19 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Yusuf Demir fehlt nun bereits seit Ende Oktober aufgrund einer Oberschenkelzerrung. Es wurden aber auch Stimmen laut, dass Galatasaray mit dem einstigen Rapid-Megatalent gar nicht mehr so richtig plant…

Onurhan Babuscu (Gaziantep FK)

OM – 19 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel (2/0/0 für Gaziantep FK II)

Onurhan Babuscu kam beim 0:2 gegen Alanyaspor zu einem 25-minütigen Debüt in der türkischen Süper Lig. Ansonsten stand er aber nicht im Kader des Gaziantep FK.

Berkay Dogan (Eyüpsor)

IV – 20 Jahre (Jg. 02)

Berkay Dogan saß im November viermal auf der Bank des türkischen Zweitligisten Eyüpspor, wartet aber weiterhin auf sein Debüt.

Gabriel Eskinja (Slaven Belupo)

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 0 Spiele (11/1/0 für Slaven Belupo U19)

Der Innenverteidiger Gabriel Eskinja ist weiterhin nur in der U19-Mannschaft von Slaven Belupo ein Thema. Im Kader der Kampfmannschaft stand er seit Anfang September nicht mehr und auf sein Debüt wartet er noch.

NK Jarun ) Raul Florucz (

LA – 21 Jahre (Jg. 01) – 13 Spiele – 8 Tore (1/0/0 für Lokomotiva Zagreb)

Der flexible Offensivspieler Raul Florucz spielte im November fünfmal von Beginn an für den NK Jarun. Beim 2:4 gegen Vukovar erzielte er einen Treffer und beim 3:2-Sieg über Dubrava erzielte er alle drei Tore innerhalb von nur 20 Minuten. Im letzten Spiel der Herbstsaison bei BSK wurde er in der Schlussphase mit einer glatten roten Karte vom Platz gestellt.

Pascal Juan Estrada ( Olimpija Ljubjana )

IV/DM – 20 Jahre (Jg. 02) – 16 Spiele

Zum Ende der Herbstsaison stand Pascal Juan Estrada zweimal in der Startelf von Olimpija Ljubljana und wurde zwei weitere Male eingewechselt. Das Team überwintert als klarer Tabellenführer mit 13 Punkten Vorsprung auf Celje.

Mateo Karamatic ( Olimpija Ljubljana )

IV – 20 Jahre (Jg. 01) – 15 Spiele

Ähnlich wie Estrada erging es Mateo Karamatic. In den letzten vier Spielen des Herbsts spielte er zweimal von Beginn an, wurde einmal eingewechselt und saß einmal auf der Bank.

Milos Savic (Tabor Sezana)

ST – 20 Jahre (Jg. 02) – 5 Spiele

Milos Savic kam das letzte Mal Anfang September für Tabor Sezana zum Einsatz.

Dardan Shabanhaxhaj (ND Mura)

LA – 21 Jahre (Jg. 01) – 18 Spiele – 1 Tor – 2 Assists

Sturm-Leihgabe Dardan Shabanhaxhaj wurde in den letzten vier Partien der Herbstsaison für Mura noch zweimal eingewechselt und spielte zweimal von Beginn an.

Anes Jakupovic (NK Dekani)

ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele

Im November kam Anes Jakupovic auf zwei weitere Kurzeinsätze für den NK Dekani und saß zwei weitere Male auf der Bank.

Marco Budic ( Vitanest Bilje )

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 13 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Marco Budic spielte im November zweimal für Vitanest Bilje durch und kam zwei weitere Male nicht zum Einsatz.

Rastko Rastoka (FK Zlatibor)

IV – 20 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele

Beim 2:1-Sieg über Vrsac spielte Rastko Rastoka eine Halbzeit lang, aber in den anderen drei November-Spielen kam er nicht für den FK Zlatibor zum Einsatz.

David Stojicevic (Rad Belgrad)

DM – 21 Jahre (Jg. 01)

David Stojicevic wechselte Anfang September aus der zweiten Mannschaft des tschechischen Klubs Banik Ostrava zum serbischen Zweitligisten Rad Belgrad. In der bisherigen Saison saß er nur viermal auf der Bank des Teams.

Armin Spahic (OFK Gradina)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 12 Spiele

Ende Oktober spielte Armin Spahic noch einmal für den OFK Gradina in Bosniens zweiter Liga durch. Danach kam er jedoch dreimal hintereinander nicht für sein Team zum Einsatz.

Filip Stajic (Viitorul Targu Jiu)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00)

Beim rumänischen Zweitligisten Viitorul Targu Jiu blieb Filip Stajic nur vier Monate lang. Mittlerweile ist der Mittelfeldspieler wieder vereinslos und fällt daher mit dem nächsten Update aus unserer Liste.

Daniel Antosch (Pafos FC)

TW – 22 Jahre (Jg. 00) – 13 Spiele

Daniel Antosch ist weiterhin eine absolute Bank beim Pafos FC. Der 22-jährige Torhüter machte alle 13 Spiele des Herbsts über die volle Distanz mit und Pafos führt die zyprische Liga sensationell einen Punkt vor APOEL Nikosia an.

Daniel Mandl, abseits.at