Fans: „Bitte erlöst endlich Foda“

Die österreichische Nationalmannschaft verlor gestern das WM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark mit 0:1 und zeigte dabei in der Offensive eine ganz schwache Leistung. Wir wollen uns...

Die österreichische Nationalmannschaft verlor gestern das WM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark mit 0:1 und zeigte dabei in der Offensive eine ganz schwache Leistung. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Nordsteyrer: „Dänemark in jeder Hinsicht besser. Ein topmodernes Stadion und eine clevere spritzige Mannschaft mit motivierten Spielern. Wir haben bei der WM nichts verloren und werden es nicht schaffen uns zu qualifizieren.“

Volbeat: „Sieben Punkte hinter den biederen Schotten. Das MUSS die Fristlose für Foda und sein Trainerteam sein.“

schooontn: „Mir fehlt ganz allgemein die Identität der österreichischen Nationalmannschaft. Für was steht der Österreichische Fußball? Für was stehen die Nachwuchsteams bzw. die erste Elf? Was wollen wir spielen, was wollen wir auf dem Platz zeigen? Da geht es mir nicht um am Papier stehende (überbewertete) Formationen oder ähnliches, sondern um eine nachvollziehbare und vielleicht auch einheitliche Idee vom Fußball, welche ich aktuell einfach nicht sehe. Wollen wir defensiv spielen? Vielleicht, dazu haben wir viel zu oft eklatante Löcher in der Abwehr, unzureichende Rückwärtsbewegungen, Spieler die vogelwild agieren, sich nicht gegenseitig helfen, nicht aufeinander abgestimmt sind etc. Für einen vermeintlichen Defensivcoach und einem vermeintlich gut besetzten Zentralraum (IV,ZM) sind wir in diesem Bereich einfach wirklich erschreckend schwach und immer für wirklich schlimme Fehler gut.

Was wollen wir offensiv machen? Wollen wir die Gegner mit Pressing unter Druck setzen? Wollen wir schnell umschalten? Wollen wir das Spiel mit viel Ballbesitz kontrollieren? Wollen wir über die Flügel kommen? Wollen wir uns durchs Zentrum kombinieren? Wollen wir mit hohen Bällen auf den ablegenden Stoßstürmer agieren? Ich weiß es momentan wirklich nicht, wir machen von vielem die eine oder andere Sache, aber nichts richtig gut bzw. als geschlossene Einheit. Einige Spieler pressen, einige gehen tief, einige verlangsamen ständig, das wirkt alles nicht wie eine einheitliche aufeinander eingestellte Vorgangsweise.“

Dr.Potenta: „Vom individuellen Spielermaterial sind wir von Dänemark nicht mal weit entfernt, wenn man die Ausfälle beachtet. Wir, Polen, Schweiz, Tschechien, Schottland bewegen uns in diesem Vergleich allesamt in ähnlichen Sphären. Bei Dänemark bewegt sich alles ziemlich am Maximum, bei uns hingegen ist das Gegenteil der Fall. Da sieht man was das für einen Unterschied ausmacht, behält man sich die individuelle Ausgeglichenheit im Kopf. Und auch im Abgleich mit den anderen Nationen, sieht man, dass bei denen ebenfalls mehr zusammenpasst. Absolut planlos wie wir agieren. Keine Automatismen, keine Handschrift des Trainers zu sehen, gelungene Aktionen – wenn sich mal sowas ergibt – sind nur ein Zufallsprodukt bei uns. Mit Foda wird das ganz sicher nichts mehr. Da muss schleunigst die Reißleine gezogen werden.“

El_aurare: „Selten so eine ungeordnete „Leistung“ gesehen auf diesem Niveau – erinnert einen fast an ein 2. Klasse Revue Match, wo acht von elf Spielern noch nie zusammen am Feld standen und drei Leute davon kurz vorm Anpfiff aus der Fußballpension geholt wurden, weil einige nicht spielen können, da sie am Vorabend komplett dicht waren – Gratulation.“

mapok: „Kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so chancenlos waren. War das Schottland oder Israel?“

Christian2016: „Foda schaut auch völlig fertig aus, wirkt seit der EM um zehn Jahre älter. Erlöst ihn doch endlich.“

killver: „Foda hebt jedes Mal die ärgsten Halbchancen heraus, er sollt mal bei Mählich nach dem xG-Wert fragen.“

firewhoman: „Also, es war nicht das befürchtete komplette Desaster und Debakel. „Nur“ die erwartete Niederlage. Bis zur Umstellung vom System war es sogar halbwegs zum Anschauen, auch wenn die Dänen uns natürlich in Grund und Boden gespielt haben.“

quaiz: „Es bringt eigentlich nichts das Spiel zu analysieren. Wer einen Ruttensteiner absägt und einen Foda und Schöttel einstellt, darf sich nicht wundern wenn es in einer absoluten Bankrotterklärung endet. Das erinnerte teilweise an die frühen 2000er. Absolut nicht konkurrenzfähig, obwohl man diesmal sogar einen soliden bis guten Kader hatte.“

halbe südfront: „Sehr unspektakulärer Lehrgang. Angesichts der zahlreichen Ausfälle bin ich von den Ergebnissen sogar überrascht – hatte mir das weit schlimmer erwartet. Attraktiv war es natürlich nicht, aber auch das war ja nicht zu erwarten.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:1-Niederlage gegen Dänemark.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!