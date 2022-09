Fans: „Die Umstellungen haben uns Punkte gekostet“

Die österreichische Nationalmannschaft verlor nach dem Auswärtsspiel gegen Frankreich auch das Heimspiel gegen Kroatien. Was sagen die Fans zur 1:3-Niederlage der ÖFB-Auswahl und dem...

Die österreichische Nationalmannschaft verlor nach dem Auswärtsspiel gegen Frankreich auch das Heimspiel gegen Kroatien. Was sagen die Fans zur 1:3-Niederlage der ÖFB-Auswahl und dem Abstieg aus der Nations League Gruppe A? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Durchschnittskicker: „Auf dem Niveau musst die Chancen halt machen, sonst verlierst. Dazu noch unglückliche Wechsel.“

lovehateheRo: „Da waren halt diesmal leider ein paar Dinge von Rangnick falsch. Das hat schon mit den Außenverteidiger-Nominierungen angefangen, dann heute den Lindner aufzustellen und die Umstellungen im Spiel haben uns heute die Niederlage gebracht.“

schimli: „Schade, Sieg wäre drin gewesen, aber im Abschluss sind wir einfach zu schlecht. 1. Halbzeit gut, 2. Halbzeit schlecht. Und dann auch noch mit den Wechseln vercoacht.“

Vöslauer: „Als ewiger Träumer waren die letzten drei Spiele schon sehr enttäuschend. In Dänemark und Frankreich gut bedient mit absolut null Torgefahr, heute spielerisch und technisch die Grenzen aufgezeigt bekommen. Für neutrale Beobachter natürlich alles in Ordnung und leistungsgerecht… Aber ja… man träumt halt von mehr.“

Viola-Sandbox: „Die Kroaten sind eh auf unserer Augenhöhe. Aber Chancen muss man einfach verwerten.“

Zwara: „Insgesamt war man in der Gruppe sicher besser als am Ende mit lediglich vier Punkten dazustehen. Hilft aber nichts, der zu erwartende Abstieg ist dennoch eingetreten. Rangnick werfe ich nur die Systemumstellung in der 62. Minute vor. Die war diesmal nicht notwendig.“

firewhoman: „Die Umstellung hat uns das Gnack brochen. Und Lindner im Goal ist immer ein Unsicherheitsfaktor. Trotzdem, die Fehler sind draußen passiert. Wurscht. Ich habe mir von der Gruppe eh nix erwartet. Die 4 Punkte sind jedenfalls mehr als erträumt werden konnte, gerechnet hätte ich mit höchstens 2. Schade nur, weil heute wirklich was gegangen wäre. Mit einem X wären wir zwar auch abgestiegen, aber es hätte besser ausgeschaut, wegen der Moral und so.“

fußball123oö123: „Schade. Wieder viel gelernt. Alle Beteiligten. Wird spannend wie es dann in der EM-Quali läuft. Sehe uns aber auf alle Fälle gut gerüstet.“

Killver: „Rangnick in dem Spiel halb Genie und halb Loser. Die Startaufstellung hat bis auf Lindner gut gefallen, taktisch auch sehr gut funktioniert. Dann abstruse Umstellungen in Halbzeit 2, die uns die Chance auf den Sieg gekostet haben. Aber Lindner ist die größte Fehlentscheidung. Pentz muss jetzt einfach dauerhaft gesetzt sein.“

Fußball_liebhaber: „Starker Auftritt, schade dass mit den Wechseln das Spiel etwas weggebrochen ist. Wenn man bedenkt, dass das erst das zweite Teamcamp mit Rangnick war, ist das schon sehr beachtlich, wie wir uns präsentieren. Außer auswärts gegen Frankreich und Dänemark waren das super Spiele und mit mehr Kaltschnäuzigkeit, hätten wir die Liga halten können. Freue mich auch wenn Laimer wieder fit ist. Das waren schon sehr wichtige Testspiele gegen sehr starke Gegner, da nehmen wir auf jeden Fall einiges mit.“

OoK_PS: „Ein sehr guter Probelauf für die EM-Quali. Viel wertvoller als irgendwelche Spiele in Gruppe B. Pentz sollte jetzt gesetzt sein, die Rotation im Tor kann beendet werden. Rangnick in einem Interview mit mehr Selbstkritik als Foda in fünf Jahren.“

