Fans: „In die Playoffs mit neuem Elan“

Die österreichische Nationalmannschaft gewann das letzte WM-Qualifikationsspiel gegen Moldawien zwar mit 4:1, beendete die Gruppe F dennoch nur am vierten Tabellenplatz, da man den Rückstand in der Tordifferenz auf Israel nicht aufholen konnte. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung der Mannschaft und der aktuellen Situation sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Christian2016: „Die Schweizer machen grade Platz 1 vor Italien und fahren fix zur WM. Wir verlieren das spannende Duell um Platz 3 an Israel und kriegen fix eine Foda-Vertragsverlängerung.“

lamm35: „Ohne die Spiele gegen die Weltmacht Moldau und die Weltmacht Färöer haben wir aus 18 möglichen Punkten 4 miserablen Punkte gemacht. Wer das als Erfolg sieht, hat im Fußball nichts verloren.“

MiTrov: „Es ist einfach unglaublich peinlich, dass wir in der Eiergruppe Vierter werden. Das muss die Kündigung für Foda und Schöttel sein. In die Playoffs mit neuem Elan.“

Dansch10: „Da wäre heute locker noch Platz 3 drinnen gewesen. Ärgert mich etwas. Zum Teil hat man es einfach laufen lassen, da fehlt es etwas an Mentalität.“

miffy23: „Grüll, Linhart, Arnautovic, Sabitzer sehr stark, generell hatte man das Gefühl, dass Hirn und Herz der Mannschaft zumindest phasenweise wieder da waren. Perfekt oder beeindruckend war es jetzt auch nicht. Was bleibt, sind leere Stadien in der Novemberkälte, stammelnde neue ÖFB-Systemerhalter, pardon, Präsidenten, verpasste Chancen und unausgeschöpftes Potential. Und: die zwingende Frage nach dem „Wieso?“, wie es Mählich trefflich formuliert. Wieso wirkt die Mannschaft mal heillos überfordert, mal ansprechend und wie ausgewechselt. Wieso hat gerade der Trainer hier nie Antworten. Und wieso glaubt irgendwer, dass weiterhin von „Lehrgang“ zu Lehrgang, von Spiel zu Spiel, russisches Roulette auf der Trainerbank nachhaltige Entwicklungen sicherstellen soll.“

Issoisso: „Gruppenplatz 4 muss trotzdem zur Entlassung führen. Israel war 99. der Weltrangliste vor Qualistart.“

Pezi: „Positives von heute: Dragovic mit einem Spiel mehr Richtung Rekordteamspieler und Arnautovic mit zwei Toren Richtung Rekordtorschütze. Schauma mal wer es schafft. Aber 48€, oida ÖFB, Qualität muss was kosten, bei so einem billigen Angebot kommen echt keine Leute.“

schooontn: „Grüll für mich der absolute Gewinner der beiden Spiele bzw. des kompletten Lehrganges. Absoluter Aktivposten und das obwohl er gefühlt bei Rapid auch 120% der Spiele absolviert hat. Der macht echt verdammt viel richtig. Schade, dass es auf der anderen Seite im Grunde keinen ähnlichen Spielertypen gibt bei uns.“

