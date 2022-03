ÖFB-Fans: Häme vor der „Negativkulisse“ zum Foda-Abschied

Heute Abend wird mit dem freundschaftlichen Länderspiel gegen Schottland im Ernst-Happel-Stadion die Ära Foda beendet. Wir haben die Erwartungen der Fans im Austrian Soccer...

Heute Abend wird mit dem freundschaftlichen Länderspiel gegen Schottland im Ernst-Happel-Stadion die Ära Foda beendet. Wir haben die Erwartungen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

little beckham: „Alaba und Schlager geben sich Fodas Ehrenrunde im engsten Kreis nicht, Minus-Rekordkulisse incoming. Mein Tipp: […] 0:2, weil’s einfach niemanden mehr interessiert und sich keiner wehtun will. Lettland reloaded quasi.“

Xaverl Nick: „Wird wohl Dragovics 100 Länderspiel. Früher hat man für Spieler noch Ehren-Spiele veranstaltet, für die heutige Kicker-Generation interessiert das offensichtlich aber niemanden. Schon bezeichnend für die Truppe.“

OoK_PS: „Ein Debakel vor Happel-Minuskulisse wäre ein würdiger Abschied für Foda.“

lovehateheRo: „Führungsspieler Alaba geht voraus und fährt lieber nach Hause.“

Leaving Las Vegas: „Immer für Österreich aber wenn wir auch hier a Watschn bekommen solls mir auch recht sein. Zuschauerzahl? Mehr Staff als zahlende Zuschauer. Schade für Dragovic und seinen Hunderter.“

Anonymer Thomas: „Wenn da mehr als 3000 Zuseher kommen würd’s mich wundern.“

Dansch10: „Nicht einmal wenn ich Geld dafür bekomme schau ich mir diese Truppe an.“

derfalke35: „Der ÖFB bekommt schon länger kein Geld mehr von mir und auch meine Fußballfreunde denken so, sollen’s vor leeren Rängen spielen, es wird zwar den ÖFB-Bonzen egal sein, aber die Rechnung bekommen’s dennoch präsentiert für ihr totales Versagen.“

Silva: „Dabei sind die Preise ja tatsächlich eigentlich halbwegs(!) vernünftig. Aber die Leute haben halt keine Lust auf einen Verband, bei dem seit einigen Jahren wieder Verhaberung mehr wert ist als alles andere. Wenn da der sportliche Erfolg ausbleibt, bleiben die Leut halt daheim.“

miffy23: „Ich hätte ja wirklich gerne noch eine „Expertenrunde“ beim ORF zur Lage im ÖFB. Diesmal eben mit wirklichen Experten, und aktiven Vertretern de ÖFB. Wär doch schön, wenn ein Schöttel/Foda und ein Mählich oder Gossmann sich direkt gegenüber sitzen und sachlich diskutieren könnten. Dann würd man halt schnell merken, wie wenig dahinter steckt beim ÖFB. Deshalb gibt man sich sowas nicht und ätzt nur passiv-aggressiv über „die Medien“.“

Michael_sksg: „2000 Leute im Happel. sensationell, wie es der ÖFB geschafft hat, die 2016er Euphorie komplett zu zerstören.“

kingpacco: „Ich hoffe mal, dass Pentz heute spielen darf, verdient hätte er es sich. Und beim Rest kannst Bingo spielen, egal wen du da aufstellst, du hast nicht das Gefühl, dass irgendwas gehen könnte.“

papomilano: „Überall anders wird die Nationalmannschaft inkl. Führungsriege von den Medien in alle Einzelteile zerlegt. Bei uns wirst beim Interview nach dem Debakel maximal gefragt, ob das Frühstück im Teamhotel schuld war. Mählich und Janko als einzige Lichtblicke im verhaberten Österreich.“

Dannyo: „Wenn man darüber nachdenkt, was Ernst Happel in seinen Abschiedsbrief an das Nationalteam geschrieben hat, was Constantini dann bei der Pressekonferenz verlesen hat, muss man froh sein, dass der Wödmasta diesen Zustand des Verbands nimmer erleben muss. Der würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass praktisch ausschließlich Sponsoren wegen dem Buffet und dazu ein paar Schotten kommen.“

