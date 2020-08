Austria-Fans: „Stögers Ideen sind schon jetzt erkennbar“

Die Wiener Austria löste ihre Aufgabe in der ersten Cup-Runde souverän und gewann gegen den SC Retz mit 5:0. Wir wollen uns ansehen was...

Die Wiener Austria löste ihre Aufgabe in der ersten Cup-Runde souverän und gewann gegen den SC Retz mit 5:0. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zum ersten Pflichtspiel im Jahr 2020 unter Peter Stöger sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

tifoso vero: „Zunächst ein Kompliment an die Retzer! Sie haben gut gespielt, auch wenn sie in erster Linie nur auf ein 0:0 aus waren. Immerhin stiegen sie heuer nur wegen Corona nicht auf. Unsere Veilchen machten ein gutes Spiel. Auch wenn es in der ersten Halbzeit noch mit dem letzten Pass und dann auch an Abschlüssen haperte, das Positionsspiel war gut, die Laufwege auch. Das Spiel war, wie gegen die Juniors, immer nach vorne gerichtet, das gefällt einem Austrianer immer. In der 2. Halbzeit, vor allem als dann die Retzer konditionell nicht mehr so mitkamen, waren auch die Kombinationen flüssiger und hinten brannte nichts an. 21: 2 Torschüsse sagen schon viel aus.“

hunterjoe97: „Gute erste Pflichtpartie. Man sieht einfach, welche Idee Stöger den Spielern mitgibt und sie setzen die auch gut um. Bester Mann Sarkaria, sonst alle eigentlich recht brav.“

Groovee: „Spiel komplett kontrolliert und fünf Tore geschossen…kann man so lassen.“

since1312: „5:0 ist dann auch ein anständiges Ergebnis, passt! Dass ein Schützenfest gegen einen Landesligisten nicht viel heißen muss, hat man ja letzte Saison gesehen. In zwei Wochen gegen den LASK wird man sehen wo wir stehen.“

Hurricane: „Auch wenn es nur Retz war. Man erkennt zumindest wo man hin will. Das war ja unter Ilzer oft sehr schwer zu erkennen. Mehr Ballbesitz und mehr nach vorne. Wird gerade zu Beginn nicht immer klappen, aber Stöger wird das hoffentlich machen.“

violet heat: „Aufgabe gut gelöst! Madl, Sakaria, Winmer, Zwierschitz , Sax mit guten Szenen, Monschein könnte unter Peter Stöger zurück zu alter Stärke finden.“

Stonebridge: „Das war das zweite gute Spiel der Mannschaft hintereinander. Da ist der Ball schön in der Mannschaft zirkuliert worden. So kommt große Vorfreude auf die Meisterschaft!“

alaba: „Ich fand das Spiel nicht schlecht. Wir hatten nie Probleme und man hatte das Gefühl jeder wollte den Sieg. Auch Grünwald und Madl, die mir letzte Saison am Nerv gingen, haben mir gefallen. Bitte weiter so.“

hope and glory: „6:0 getippt, fasst recht behalten. Nichts zugelassen gegen einen motivierten und gut organisierten Gegner. Sieg verdient, Aufstieg mehr als verdient. Da sind wir öfter schon mehr geschwommen. Passt.“

Castor: „Ich fand es auch erstmals seit längerer Zeit wieder ein schönes Spiel. Nicht überbewerten, aber von der Aufgabe her schonmal eine Stufe über den üblichen Testspielen zu sehen.“

kingpacco: „So gut fand ich unser Spiel nicht, erst als die Retzer müde wurden, hatten wir mit unserem Direktspiel mehr Chancen. Alex Grünwald schafft es auch gegen die Retzer nicht, das Spiel zu machen. Braucht viel zu lange bis er sich umgedreht hat, und wenn einer versucht mit den Händen Zweikämpfe zu bestreiten, dann frage ich mich wirklich, was da falsch läuft. Wimmer war für mich in der ersten Halbzeit, unser bester Mann. Aber egal wir haben gewonnen was ja schon mal eine weitere Runde im Cup bedeutet.“

