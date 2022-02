Die Rekordspieler der U17-Nationalelf und was aus ihnen wurde

GrbicDiese fünf Spieler bestritten die meisten Spiele für die U17-Nationalmannschaft. Wir sehen uns an, was aus ihnen wurde und ob viele Partien für die...

GrbicDiese fünf Spieler bestritten die meisten Spiele für die U17-Nationalmannschaft. Wir sehen uns an, was aus ihnen wurde und ob viele Partien für die U17 ein Indikator für eine große Karriere sind.

5. David Alaba (24 Spiele)

Ex aequo auf dem fünften Rang liegt das Aushängeschild der letzten Jahre im österreichischen Fußball. Der heute 29-Jährige bestritt 24 Partien für die U17-Auswahl und debütierte dabei bereits im Alter von 14 Jahren und 10 Monaten. Alaba debütierte damals unter Paul Gludovatz gegen Ungarn und neben ihm war Aleksandar Dragovic der einzige Spieler, der es auch ins Nationalteam schaffte.

5. Tobias Pellegrini (24 Spiele)

Ebenfalls 24 Spiele bestritt Tobias Pellegrini, der er heute 25-jährig in der Regionalliga Mitte für den FC Wels spielt. Der einstige LASK-Nachwuchsspieler, der in jungen Jahren als riesiges Talent galt, bestritt in seiner Karriere allerdings keine einzige Bundesligapartie, schaffte also den Sprung in den „Erwachsenenfußball“ nie.

2. Ronald Gercaliu (25 Spiele)

Der in Albanien geborene Ronald Gercaliu ist der Spieler mit den ex aequo zweitmeisten Einsätzen in der U17-Nationalmannschaft. 25-mal spielte der Linksverteidiger, der mittlerweile 35 Jahre alt ist und nach und nach in die Innenverteidigung wanderte für die „17er“. Später wurde er mit Red Bull Salzburg Meister und mit der Austria Cupsieger, spielte 14-mal für die A-Nationalmannschaft und stand im Ausland bei Ingolstadt, Erzgebirge Aue, LKS Lodz, Universitatea Cluj und KF Tirana unter Vertrag. Aktuell spielt Gercaliu in der Tiroler Regionalliga für den FC Kufstein.

2. Thierno Ballo (25 Spiele)

Noch jünger als David Alava war Thierno Ballo bei seinem Debüt die U17-Auswahl. Der Chelsea-Legionär, der zuletzt leihweise bei Rapid unter Vertrag stand, war erst 14 Jahre und sieben Monate alt, als er erstmalig auflief. Heute ist der in Abidjan geborene 20-Jährige Teil der U21-Nationalelf. Für Rapid brachte es Ballo auf 13 Einsätze, kam dabei aber zumeist von der Bank. Noch steht der Offensivspieler vor der Aufgabe den Sprung in den Profifußball gut rüberzubringen. Bei den Hütteldorfern wird dies aber zumindest in der näheren Zukunft nicht der Fall sein, da die Leihe vorzeitig beendet wurde und Ballo wieder zurück beim Chelsea FC ist.

2. Adrian Grbic (25 Spiele)

Auch der Mittelstürmer Adrian Grbic bestritt 25 Partien für die U17 und erzielte dabei stolze zehn Treffer. Für die A-Nationalmannschaft traf Grbic mittlerweile viermal in neun Partien. Über den SCR Altach schaffte der 25-jährige Wiener den Sprung ins Ausland, spielte in Frankreich für Clermont Foot und den FC Lorient, wurde nun aber für ein halbes Jahr von Vitesse Arnheim ausgeliehen. Als er für die U17 debütierte spielte Grbic noch im Nachwuchs des SK Rapid, aber wenige Monate nach seinem Debüt wechselte er in den Nachwuchs des VfB Stuttgart, in dem er insgesamt vier Jahre blieb.

1. Helmut König (30 Spiele)

Der Rekordspieler der österreichischen U17-Nationalmannschaft wird wohl nur den wenigsten Fußballfans ein Begriff sein. Als der zentrale Mittelfeldspieler Helmut König im Jahr 2003 debütierte, spielte er gerade in der Akademie des FC Kärnten. Zwei Jahre spielte er danach für den FC Lustenau, ab 2010 aber wieder in Kärnten, wo er bei Austria Klagenfurt, SAK Klagenfurt, Magdalensberg und schließlich beim KAC 1909 in der Kärntner Liga, für den er auch heute noch spielt, unter Vertrag stand. Für Bundesligaeinsätze reichte es bei König nie, 90 Spiele bestritt er in der 2. Liga.

