Jean de Chatrie Doegl verstärkt Rapid II

Der Kader von Rapid II-Cheftrainer Stefan Kulovits nimmt weiter Formen an. Der nächste Neue im grün-weißen Bund ist der ehemalige U18-Teamspieler Jean de Chatrie Doegl. Der 18-Jährige spielte zuletzt drei Jahre im Nachwuchs von Holstein Kiel und kommt ablösefrei zu Rapid II. In Hütteldorf erhält Jean de Chatrie Doegl einen Vertrag für zwei Jahre!

In der A-Junioren Bundesliga absolvierte der gebürtige Deutsche mit österreichischer Staatsbürgerschaft in der vergangenen Spielzeit 21 Partien. Der gelernte Rechtsverteidiger ist auf den Flügeln flexibel einsetzbar. Cheftrainer Stefan Kulovits sieht in Jean de Chatrie Doegl viel Potenzial: „Wir hatten in den vergangenen Wochen Zeit, um uns ein Bild von Jean zu machen. Im Training wurde schnell klar, dass er ein Spielertyp ist, den wir so nicht im Kader haben. Er bringt eine unglaubliche Dynamik mit sich und ist zudem auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar.“

Jean de Chatrie Doegl freut sich auf seine neue Herausforderung: „Ich freue mich sehr, erstmals in meiner Karriere nun in Österreich spielen zu dürfen und dann gleich für einen großen Verein wie den SK Rapid. Die Eingewöhnungszeit fiel mir alles andere als schwierig, also möchte ich schnellstmöglich mit Leistungen meinen Teil zum mannschaftlichen Erfolg beitragen.“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Jean hat alle Verantwortlichen in den Probetrainings davon überzeugt, dass er eine sofortige Bereicherung für unsere zweite Mannschaft sein kann. Er ist ein junger talentierter Österreicher, der sehr gut in unser Anforderungsprofil passt. Darüber hinaus steckt in ihm noch viel Entwicklungspotenzial und dabei wollen wir ihm helfen, dieses auszuschöpfen.“