Austria-Fans vor Legia-Hinspiel: „Heute entscheidet die Tagesverfassung“

Die Wiener Austria trifft heute in der Qualifikation zur Europa Conference League auf Legia Warschau und will mit einem vernünftigen Ergebnis im Auswärtsspiel eine gute Ausgangslage für das Rückspiel schaffen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum von ihrer Mannschaft erwarten.

Kehnceh: „Denke, das werden zwei Spiele, wo viele Tore fallen. Scheint, als hätten beide Teams eher die Stärke in der Offensive und Probleme in der Defensive. Sicherlich Außenseiter, aber alles drinnen!“

Papa_Breitfuss: „Ein Unentschieden am Donnerstag würde ich sofort nehmen, mehr darf man nicht erwarten. Mit einer knappen Niederlage, die uns zu Hause noch eine Chance gibt weiterzukommen könnte man auch noch leben. Was nicht passieren darf ist eine Niederlage mit zwei Toren Differenz (oder mehr) da wir dann zu Hause viel zu offensiv auftreten müssen und damit in der Verteidigung noch konteranfälliger sind als sonst.“

Decay26: „Wird sicher kein leichtes Spiel werden, dennoch ist alles möglich. Ein X im Hinspiel wäre schon mal kein schlechtes Ergebnis. Hoffe natürlich auf einen Sieg unserer Veilchen.“

Infernal_Runner: „Zu Hause ist Legia eine Macht, die letzten 26 Spiele ungeschlagen, aber Rosenborg haben wir damals auch besiegt. Es wird verdammt schwer aber ich hoffe einfach mal, dass sich die Verteidigung stabilisiert.“

ozzy: „Wir werden Basics wie Robustheit in den Zweikämpfen und vor allem auch hohe Bälle verteidigen mitbringen müssen um zu bestehen. da können wir noch so von hinten raus kombinieren und vorne 1,2,3 spielen, wenn die 2 punkte nicht passen, wirds nicht reichen. ähnlich wie gegen sturm.“

Kingpacco: „Im Prinzip sehe ich bei Legia und uns ca. auf selbem Niveau, wenn man Stärken und Schwächen betrachtet. Beide haben offensiv ihre Qualitäten und defensiv massive Probleme. Da wird es, denke ich mal, auf die Tagesverfassung ankommen.“

Kehnceh: „Schwierig, wie man hier aufstellen soll. Ich denke Holland rückt auf jeden Fall wieder rein. Muki ein zweites Mal hintereinander Startelf glaub ich fast nicht. Auch mit Braunöder rechne ich nach heutigen 90 Minuten nicht von Anfang an, auch wenn er eigentlich muss, meiner Meinung nach.“

HwG: „Ich sehe unsere Chancen bei 40-60. Auswärts irgendwie mit viel Masl punkten und daheim alles klar machen!“

Decay26: „Ich hoffe stark, dass Wimmer gesehen hat wie wichtig Braunöder ist. Plavotic hat für mich gegen Lustenau echt sehr solide gespielt und Galvao hat mir links in der Innenverteidigung auch sehr gefallen. Mit Martins kann man das Defizit von Handl ausgleichen. Ich würde die Startelf gegen Lustenau eigentlich genauso auflaufen lassen, bis auf Martins statt Handl. Sehr schwierig zu sagen wie Wimmer exakt aufstellen wird. Denke das diese Innenverteidigung mit Plavotic in der Mitte gut aufgestellt ist. Gestern hat man ja auch kaum was zugelassen.“

