Red Bull Salzburg unterliegt Legia Warschau im Test

Der FC Red Bull Salzburg unterliegt dem polnischen Vizemeister Legia Warschau im zweiten Testspiel der Sommervorbereitung mit 0:2.

ZUM SPIEL:

Inmitten der intensiven Vorbereitungsphase im Trainingslager lieferten sich beide Teams bei strömendem Regen in der SaalfeldenArena ein physisch geführtes Duell, in dem den Akteuren auf dem Feld die Belastung der letzten Tage zunächst kaum anzumerken war. Viele Zweikämpfe prägten den Charakter dieser Partie, die trotzdem allzeit fair geführt wurde. Immer wieder blitzte aber auch die Spielstärke beider Mannschaften auf. So ergab sich gleich zu Beginn für die Jaissle-Elf eine Topchance, die Dorgeles Nene jedoch nicht verwerten konnte (1.). Auf der Gegenseite wurde es kurz vor dem Pausenpfiff am gefährlichsten, als Alexander Schlager und Kilian Ludewig bei einer Doppelchance von Legia jeweils auf der Linie retten mussten (44.). Nach dem Seitenwechsel nahm der Druck der Polen, die im Gegensatz zu den Roten Bullen nicht durchgewechselt hatten und bei ihrer Topelf blieben, zu, was sich letztlich auch im Ergebnis widerspiegelte. Augustyniak (66.) und Nawrocki (72.) brachten das Spiel für Legia Warschau binnen weniger Minuten auf ihre Seite – 2:0 lautete schließlich auch der Endstand.

FC Red Bull Salzburg – Legia Warschau 0:2 (0:0).

Tore: Augustyniak (66.), Nawrocki (72.)

AUFSTELLUNG:

Schlager; Gevorgyan (46. Piatkowski), Solet (46. Baidoo), Okoh (46. Wallner), Ludewig (46. Ulmer); Capaldo (46. Sadeqi/84. Berki), Gourna-Douath (46. Tijani), Reischl (46. Forson), Yeo (46. Paumgartner/84. Baran); Nene (46. Konate), Ratkov (46. Lechner/84. Verhounig)

SCHIEDSRICHTER:

Sebastian Gishamer

WAS MAN SONST NOCH WISSEN SOLLTE:

Die Teamspieler Amar Dedic , Maurits Kjaergaard und Strahinja Pavlovic sind gestern ins Training eingestiegen, standen daher noch nicht im Kader. Auch Sekou Koita stößt im Laufe der Woche dazu.

, und sind gestern ins Training eingestiegen, standen daher noch nicht im Kader. Auch stößt im Laufe der Woche dazu. Außerdem waren folgende Spieler der Roten Bullen heute noch nicht im Einsatz: Leandro Morgalla , Douglas Mendes (beide angeschlagen), Mamady Diambou (im Halbfinale des U23-Afrika-Cups), Oscar Gloukh (im Halbfinale der U21-EM), Nico Mantl , Roko Simic und Ignace Van der Brempt (alle Urlaub nach U21-EM-Teilnahme) bzw. Fernando , Daouda Guindo , Dijon Kameri , Noah Okafor , Justin Omoregie und Luka Sucic (alle rekonvaleszent).

, (beide angeschlagen), (im Halbfinale des U23-Afrika-Cups), (im Halbfinale der U21-EM), , und (alle Urlaub nach U21-EM-Teilnahme) bzw. , , , , und (alle rekonvaleszent). Die Lieferinger Mohammad Sadeqi , Marcell Berki und Luka Reischl stoßen morgen wie geplant zum FC Liefering, nachdem sie die erste Trainingslagerhälfte mit von der Partie waren. Leandro Morgalla , Douglas Mendes und Moussa Yeo dürfen sich die ganze Woche bewähren.

, und stoßen morgen wie geplant zum nachdem sie die erste Trainingslagerhälfte mit von der Partie waren. , und dürfen sich die ganze Woche bewähren. Außerdem waren heute mit Alparslan Baran , Mark Gevorgyan , Phillip Verhounig , Tim Paumgartner und Dominik Lechner noch fünf weitere Youngsters des FC Liefering im Einsatz.

, , , und noch fünf weitere Youngsters des FC Liefering im Einsatz. Das nächste Testmatch findet am kommenden Samstag um 15:30 Uhr gegen den FC Nordsjaelland statt. Als neuer Spielort wurde Anif festgelegt.

STIMMEN NACH DEM SPIEL:

Matthias Jaissle:

„Legia Warschau ist ein richtig guter Gegner, der heute sehr gut mit dem Ball unterwegs und letztlich auch abgebrüht war. Von daher war es ein gelungener Test, in dem uns aufgezeigt wurde, wo wir noch ansetzen müssen – und dafür ist die Vorbereitung auch da. Wir werden weiter daran arbeiten und sind positiv gestimmt, dass wir die Vorbereitung gut nutzen werden.“

Alexander Schlager:

„Wir haben gegen einen Gegner gespielt, der in seiner Art und Weise zu spielen sehr flexibel war. Es war ein lehrreiches Spiel, von dem wir sehr viel mitnehmen können. Wir werden weiter hart arbeiten und die Abläufe verbessern. Es wartet eine intensive Saison auf uns, auf die wollen wir uns natürlich bestmöglich vorbereiten.“

( Pressemeldung Red Bull Salzburg )