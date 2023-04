LASK-Fans: „Bitteres Ausscheiden nach einer Top-Leistung“

Der LASK verlor gestern trotz einer guten Leistung das Cup-Halbfinale gegen den SK Sturm und wird in der heurigen Saison somit keinen Titel holen....

Der LASK verlor gestern trotz einer guten Leistung das Cup-Halbfinale gegen den SK Sturm und wird in der heurigen Saison somit keinen Titel holen. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Ibinsneta: „Schade, da war heute viel mehr drin. Aber ich habe in den letzten zwei Partien den besten LASK seit langem gesehen. Bitte am Sonntag so weitermachen.“

Der Lehrer: „Ich glaube zu der allgemeinen Leistung der Mannschaft und zum Spielverlauf gestern muss man nix mehr sagen, zu einzelnen Spielern aber vielleicht schon. Ich fand Usor und Mustapha gestern gar nicht so schlecht. Usor bekommt auch nicht die beste Unterstützung von hinten und die Abstimmung passt auch oft (noch) nicht und Mustapha war vor allem in der ersten Halbzeit sehr lauffreudig und technisch waren da ein paar schöne Bälle dabei. Einen will ich aber mal hervorheben. Rene Renner. Was der wieder für Leistungen bringt ist einfach toll. Vor nicht allzu langer Zeit haben viele (ich auch) einen neuen Linksverteidiger gefordert. Mittlerweile nicht aus der Mannschaft zu denken. Auf der negativen Seite muss man hervorheben, dass viele Pässe im Spielaufbau, vor allem von Stojkovic (und ein paar von Michorl), in den Rücken gespielt wurden statt in den Lauf, so wurde das Spiel leider oft in guten Positionen verlangsamt. Einige Pässe von Nakamura dagegen waren gestern Weltklasse.“

Chrisu6: „Das war meiner Meinung nach die bisher stärkste Leistung von uns in den letzten Auftritten. Finde es war noch besser als gegen RB oder zuletzt Austria. Hilft aber halt nix, weil Cup. Wieso man teilweise dann schon wieder auf den Trainer draufhaut…. würde wohl bei keinem anderen, außer dem Didi, so passieren. Auch schon etwas lächerlich mittlerweile.“

Traunseelaskler: „Auch wenn wir am Ende den Aufstieg verpasst haben – auf diese Leistung heute kann man stolz sein! Die erste Halbzeit war vielleicht unsere beste Hälfte in dieser Saison – Sturm hat heute keinesfalls schwach gespielt, am Ende haben Kleinigkeiten entschieden. Hoffentlich schafft man es jetzt auch einmal in der Meisterschaft, gegen jeden Gegner gute Leistungen abzuliefern, dann sollte Platz 3 erreicht werden können. Jetzt gilt es auf einen Cupsieg von Sturm zu hoffen, damit der dritte Platz am Ende eine fixe Gruppenphase bedeuten würde. Ich freu mich auf Sonntag, da haben dann hoffentlich wir das Glück auf unserer Seite!“

casual1908: „Der LASK in Sponsorfarben hat sich kein Finale verdient! So Grazer, belohnt euch für die starke Saison!“

Much1: „Losgelöst vom Ausscheiden waren die letzten beiden Spiele wieder richtig stark von uns.“

lasso: „Einfach extrem bitter aber nach so einer Leistung kann ich dem Team keinen Vorwurf machen. Auswärts in Graz musst du Sturm einmal so bespielen. Hatte in Phasen des Frühjahrs Zweifel aber das Team ist absolut konkurrenzfähig. Mund abputzen und am Sonntag wieder alles raushauen.“

Strafraumkobra: „Schade, aber insgesamt zu wenig Effizienz und in der 2. Halbzeit waren kaum mehr zwingende Aktionen dabei.“

Ich-Mensch: „Geile Stimmung, geiles Spiel von uns und positiv in Meisterschaft gehen und die Grazer noch ärgern. Einfach sowas von stolz ein Anhänger der geilsten Mannschaft zu sein.“

Steve McManaman: „Erste Halbzeit gut gespielt, zweite Halbzeit etwas ausgepowert. Die Wechsel meiner Meinung nach zu spät. Altmann war klarer Heimschiri.“

LASK1965: „Da hat heute einfach jene Mannschaft gewonnen, die derzeit einen unglaublichen Lauf hat. Schade, eine Leistung auf die man unglaublich stolz sein kann, aber um die man sich am Ende nichts kaufen kann. So geht Cup, wenn auch heute mit dem falschen Sieger.“

