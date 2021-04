Legionäre unter dem Radar (KW16-17): 2. Saisontor für Simkovic in Lettland

In dieser Rubrik beleuchten wir unsere erstklassigen Legionäre, die nicht in Top-5-Ligen spielen und deren Leistungen deshalb häufig nicht sofort wahrgenommen werden. Wir checken...

In dieser Rubrik beleuchten wir unsere erstklassigen Legionäre, die nicht in Top-5-Ligen spielen und deren Leistungen deshalb häufig nicht sofort wahrgenommen werden. Wir checken wöchentlich, wie es unseren Legionären in der Schweiz, Türkei, Griechenland oder auch in exotischen Fußballländern geht.

Kalenderwoche 16-17 / 2021

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Louis Schaub (FC Luzern)

OM – 26 Jahre – 30 Spiele – 8 Tore – 9 Assists

Beim 3:1-Heimsieg über den FC Zürich spielte Louis Schaub bis zu seiner Auswechslung in der 66.Minute als Zehner in einem 4-2-3-1-System.

Heinz Lindner (FC Basel)

TW – 30 Jahre – 26 Spiele

Beim 3:3 bei Lausanne-Sport spielte Heinz Lindner im Tor des FC Basel durch.

Peter Zulj (Göztepe)

ZM – 27 Jahre – 16 Spiele – 4 Tore – 2 Assists

Beim 1:1 gegen Trabzonspor wurde Peter Zulj nach 79 Minuten fürs offensive Mittelfeld eingewechselt.

Emir Dilaver (Caykur Rizespor)

IV – 29 Jahre – 19 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Bei der 1:2-Niederlage bei Genclerbirligi spielte Emir Dilaver in der Innenverteidigung durch. Beim darauffolgenden 2:3 gegen Besiktas saß er auf der Bank von Caykur Rizespor.

Yasin Pehlivan (Caykur Rizespor)

DM – 32 Jahre – 17 Spiele – 1 Tor

Bei der 1:2-Niederlage bei Genclerbirligi spielte Yasin Pehlivan bis zu seiner Auswechslung in der 78.Minute als Achter. Beim 2:3 gegen Besiktas wurde er nach 73 Minuten beim Stand von 0:2 fürs defensive Mittelfeld eingewechselt.

Srdjan Spiridonovic (Genclerbirligi)

LA – 27 Jahre – 6 Spiele

Sowohl beim 2:1-Sieg über Caykur Rizespor, als auch beim 1:3 bei Hatayspor stand Srdjan Spiridonovic nicht im Kader seines Teams.

Stefan Schwab (PAOK Saloniki)

ZM – 30 Jahre – 30 Spiele – 5 Tore – 4 Assists

Beim 0:0 gegen Panathinaikos wurde Stefan Schwab nach 56 Minuten eingewechselt.

Thomas Murg (PAOK Saloniki)

RM – 26 Jahre – 22 Spiele – 2 Tore – 2 Assists

Beim 0:0 gegen Panathinaikos wurde Thomas Murg nach 55 Minuten eingewechselt.

Emanuel Sakic (Aris Saloniki)

RV – 30 Jahre – 28 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 bei Asteras Tripolis saß Emanuel Sakic auf der Bank von Aris Saloniki.

Christopher Knett (Panetolikos)

TW – 30 Jahre – 25 Spiele

Beim 1:0-Auswärtssieg bei PAS Giannina spielte Christopher Knett im Tor von Panetolikos durch.

Patrick Salomon (Atromitos Athen)

ZM – 32 Jahre – 27 Spiele – 1 Tor

Beim 0:0 gegen PAS Lamia spielte Patrick Salomon im zentralen Mittelfeld durch.

Raphael Holzhauser (Beerschot V.A.)

OM – 28 Jahre – 34 Spiele – 16 Tore – 16 Assists

Seit unserem letzten Update hatte Beerschot V.A. keine Partie mehr.

Marko Kvasina (KV Oostende)

ST – 24 Jahre – 27 Spiele – 4 Tore – 1 Assist

Seit unserem letzten Update hatte der KV Oostende keine Partie mehr.

Ivan Lucic (NK Istra)

TW – 26 Jahre – 18 Spiele

Beim 1:1 beim NK Varazdin spielte Ivan Lucic im Tor des NK Istra durch.

Mihret Topcagic (NK Osijek)

ST – 32 Jahre – 0 Spiele

Mihret Topcagic kam bisher zu keinen Einsätzen für den NK Osijek.

Alexander Gorgon (Pogon Szczecin)

OM – 32 Jahre – 23 Spiele – 5 Tore – 2 Assists

Beim 0:1 bei Stal Mielec stand Alexander Gorgon nicht im Kader von Pogon Szczecin.

Benedikt Zech (Pogon Szczecin)

IV – 30 Jahre – 25 Spiele

Beim 0:1 bei Stal Mielec stand Benedikt Zech nicht im Kader seines Teams.

David Stec (Pogon Szczecin)

RV – 26 Jahre – 10 Spiele

Beim 0:1 bei Stal Mielec saß David Stec auf der Bank von Pogon Szczecin.

Stefan Savic (Wisla Krakau)

OM – 27 Jahre – 24 Spiele – 1 Tor – 4 Assists

Beim 0:0 gegen Cracovia spielte Stefan Savic in einem 3-4-1-2-System als Achter durch.

Alex Sobczyk (Gornik Zabrze)

ST – 23 Jahre – 23 Spiele – 2 Tore – 4 Assists

Beim 0:2 gegen Wisla Plock stand Alex Sobczyk nicht im Kader von Gornik Zabrze.

Philipp Schmiedl (SönderjyskE)

IV – 23 Jahre – 16 Spiele

Beim 1:0-Sieg gegen den Vejle BK saß Philipp Schmiedl auf der Bank seines Teams.

Marvin Egho (Randers FC)

ST – 26 Jahre – 27 Spiele – 4 Tore – 2 Assists

Bei der 0:2-Niederlage bei Bröndby spielte Marvin Egho beim Randers FC im Sturmzentrum durch.

Simon Piesinger (Randers FC)

IV – 28 Jahre – 21 Spiele – 1 Tor

Beim 0:2 gegen Bröndby spielte Simon Piesinger bis zur 66. Minute in der Innenverteidigung des Randers FC.

Martin Fraisl (ADO Den Haag)

TW – 27 Jahre – 11 Spiele

Bei der 0:3-Heimniederlage gegen Fortuna Sittard stand Martin Fraisl über 90 Minuten im Tor von ADO Den Haag.

Moritz Bauer (FK Ufa)

RV – 29 Jahre – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Bei der 2:3-Heimniederlage gegen Sochi spielte Moritz Bauer als rechter Flügelverteidiger durch.

Lukas Spendlhofer (Bnei Sakhnin)

IV – 27 Jahre – 10 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage bei Hapoel Haifa spielte Lukas Spendlhofer in der Innenverteidigung von Bnei Sakhnin durch.

David Cancola (Slovan Liberec)

ZM – 24 Jahre – 4 Spiele

Beim 1:0-Auswärtssieg bei Mlada Boleslav wurde David Cancola in der Schlussminute eingewechselt.

Martin Kreuzriegler (Sandefjord)

IV – 27 Jahre – 0 Spiele

Die norwegische Ligasaison mit Martin Kreuzriegler bei Sandefjord hat noch nicht begonnen. In der zweiten Mai-Woche soll der erneut verschobene Ligastart endlich über die Bühne gehen.

Johannes Kreidl (Kuopio PS)

TW – 25 Jahre – 0 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage zum Ligaauftakt beim FC Inter Turku saß Johannes Kreidl auf der Bank seines Teams KuPS.

Aleksandar Vucenovic (FC Haka)

ST – 23 Jahre – 0 Spiele

Die Ligasaison in Finnland mit Aleksandar Vucenovic beim FC Haka hat noch nicht begonnen. Der FC Haka wird am 3. Mai in die Saison einsteigen.

Manuel Martic (Mezökövesd)

DM – 25 Jahre – 15 Spiele

Beim 2:2 bei Honvéd Budapest spielte Manuel Martic bis zu seiner Auswechslung nach 58 Minuten im defensiven Mittelfeld von Mezökövesd.

Tomas Simkovic (FK RFS)

OM – 34 Jahre – 4 Spiele – 2 Tore – 2 Assists

Beim 3:0-Auswärtssieg beim FC Riga führte Tomas Simkovic sein Team wieder als Kapitän auf den Platz. In einem 4-2-3-1-System spielte er bis zu seiner Auswechslung nach 84 Minuten als Rechtsaußen, erzielte eine Minute davor das 3:0 für sein Team und sah Gelb.

Thomas Salamon (FK Suduva)

LV – 32 Jahre – 0 Spiele

Beim 0:0 bei Ekranas Panevezys stand Thomas Salamon nicht im Kader des FK Suduva.

Lukas Grozurek (Dinamo Batumi)

LA – 29 Jahre – 10 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 gegen Torpedo Kutaisi spielte Lukas Grozurek von Beginn an und wurde nach 74 Minuten ausgewechselt.

Marko Arnautovic (Shanghai Port)

ST – 32 Jahre – 2 Spiele – 3 Tore

Beim 3:1-Heimsieg gegen Beijing Guoan spielte Marko Arnautovic von Beginn an in einem 3-5-2-System als Stürmer und wurde nach 87 Minuten ausgewechselt.

Lukas Hinterseer (Ulsan Hyundai)

ST – 30 Jahre – 6 Spiele

Beim 0:0 bei Incheon United saß Hinterseer auf der Bank von Ulsan Hyundai.

Richard Windbichler (Seongnam FC)

IV – 30 Jahre – 9 Spiele

Bei der 0:1-Heimniederlage gegen die Suwon Bluewings spielte Richard Windbichler in der Innenverteidigung durch und sah Gelb.