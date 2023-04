Rapid-Fans: „Die Chance auf das Cup-Finale ist riesengroß“

Der SK Rapid trifft heute Abend im Cup auf die SV Ried und möchte nach den enttäuschenden Leitungen in der Meisterschaft wieder einmal ein...

Der SK Rapid trifft heute Abend im Cup auf die SV Ried und möchte nach den enttäuschenden Leitungen in der Meisterschaft wieder einmal ein Erfolgserlebnis feiern. Der Cup ist die beste Chance nach langen Jahren wieder einmal einen Titel zu feiern, wobei zunächst der Außenseiter aus Oberösterreich bezwungen werden muss. Was erwarten sich die Fans heute von der Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Alles andere als ein souveräner Sieg würde mich überraschen. Der Kader spielt am Maximum, das reicht gegen Ried & Co. und kann durchaus gut aussehen, ist aber eben gegen Sturm insgesamt zu wenig. Das muss man halt als Fan jetzt akzeptieren. Ein Finale gewinnen wir nur an einem guten Tag mit viel Glück. Egal ob gegen LASK oder Sturm. Eines ist aber auch klar, wenn wir Ried auch drei Tore auflegen wird es schwer. Nicht jeder stellt sich so unfähig vorm Tor an wie Rapid.“

Grambamboli: „Ich bin echt heiß auf den Cup wie schon lange nicht mehr. Da wir im oberen Playoff wohl nicht viel mitreden werden, muss es über den Cup gehen. Bin voll motiviert, ich hoffe, dass es die Mannschaft auch ist. Die Mannschaft muss Ried einfach weghauen und drüberfahren und dann geht es ab nach Klagenfurt!“

LiamG: „Auch wenn ich die Rieder grundsätzlich mag und ihnen den Klassenerhalt wünsche. Das müssen wir trotz unserer aktuellen Form trocken runterspielen und klar nach 90 Minuten gewinnen. Letzter der Tabelle, am wenigsten geschossene Tore der Liga, bisher im Cup nur gegen unterklassige Vereine gespielt. Dazu am Samstag die wohl wichtigere Partie gegen Hartberg. Wenn uns Sturm, wie bereits hier gelesen, mittlerweile um Lichtjahre voraus ist, sollten wir den Riedern zumindest ein paar Kilometer voraus sein. Da will auch nix von „Cup hat seine eigenen Gesetze“ hören, das ist ein Pflichtsieg für uns. Mal abgesehen von der sehr seltenen Gelegenheit auf einen Titel in weiterer Folge für die Burschen.“

Dansch10: „Wird ein ungefährdeter Heimsieg. Erwarte ein ähnliches Spiel wie zuletzt daheim gegen Tirol.“

since-1899: „Nach den enttäuschenden Spielen gegen Austria und Sturm muss die Mannschaft im Cup-Halbfinale gegen Ried nun endlich eine Reaktion zeigen. Die Chance auf das Cupfinale ist riesengroß, gegen Ried zu Hause darf da einfach nichts schiefgehen. Die Kräfteverhältnisse sind so klar verteilt, dass da kein früher Ausschluss, kein unglücklicher Spielverlauf, keine verheerende Chancenverwertung und kein VAR danach als Ausrede erhalten dürfen. Ich erwarte mir eine von der ersten Minute an voll fokussierte Mannschaft, die den Riedern nicht den Hauch einer Chance lässt.“

Glaukom2: „Dieses Cup-Semifinale liest sich fast wie ein aufgelegter Elfmeter den es gilt zu verwerten. Rapid ist Favorit, dazu noch ein Heimspiel!! Beide Vereine sind suboptimal in die Play-offs gestartet. Ich erwarte mir ein depressives Spiel, in dem Rapid mit 2:0 die Oberhand gewinnen wird. Schließlich sind unsere Burschen noch vom Derby und vom Spiel gegen Sturm „paralysiert“. Nachweislich einen Tag weniger Regeneration. Es wird schwierig werden, aber gewonnen. Klagenfurt darf kommen.“

spektrum89: „Nach ’17 und ’19 will ich endlich, dass es einmal im Finale klappt – daher morgen: Pflichtsieg! Frei nach Toni Polster, wenn man sooft am Pokal anklopft, muss er auch mal umfallen. Für mich ist es jetzt wirklich, wirklich an der Zeit und ich hoffe, das ist der Mannschaft klar. Jedenfalls bin ich guter Dinge und die Vorfreude steigt, seitdem der Termin steht und ich Karten habe kontinuierlich!“

MarkoBB8: „Bin auch noch angepisst, aber je schneller das nächste Spiel kommt desto schneller kann die Stimmung ins Positive kippen. Am Mittwoch Ried bezwingen und anschließend gegen Klagenfurt gewinnen um mit einigermaßen breiter Brust ins Derby zu gehen, das Programm wird leider nicht einfacher, auch die Verletzten sollten langsam zurückkommen.“

AC58: „Wir werden ins Finale einziehen, aber das löst nicht unsere grundsätzlichen Probleme, die sich heute gezeigt haben. Unsere perspektivischen Herausforderungen liegen nicht in einem Heimspiel gegen Ried. In diesem Spiel wird es uns auch in keiner Sekunde am unbedingten „Gewinnenwollen“ fehlen.“

noname1899: „Ich musste beim Gedanken an die Partie an die legendäre Aussage von Holger Stanislawski in der Aufstiegssaison von St Pauli denken: Rausgehen – Warm machen – Weghauen. Ich finde ja den Wiener Dialekt um einiges charmanter als das Norddeutsche, aber genau so will ich unsere Mannschaft und auch die Fans am Mittwoch sehen. Eine motivierte Rapid die in einem brennenden Weststadion den letzten Schritt Richtung Klagenfurt macht. Von Fanseite sollten auch nach der gestrigen Partie hoffentlich alle bis in die Haarspitzen motiviert sein, wir haben eine realistische Chance einen Titel zu holen!“

