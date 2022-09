Rapid-Fans: „Einfallslos, aber immerhin eine Runde weiter!“

Mit dem 2:0-Sieg in Allerheiligen gelang dem SK Rapid ein kleiner Befreiungsschlag. Die Fans waren nach dem ersten Sieg nach vier sieglosen Partien erleichtert,...

Mit dem 2:0-Sieg in Allerheiligen gelang dem SK Rapid ein kleiner Befreiungsschlag. Die Fans waren nach dem ersten Sieg nach vier sieglosen Partien erleichtert, prangerten aber erneut die unzureichende Darbietung an. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

rabbitmountain: „Letztendlich ein souveräner Aufstieg, weil Allerheiligen die Kraft ausging und sich dann die individuelle Klasse halt doch irgendwann bezahlt macht. Spielerisch leider weiterhin katastrophal. Aber Feldhofer darf bestimmt mal bis Altach weitermachen.“

Skywalker1: „Eine Partie wie erwartet. Selten sind solche Partien schön anzuschauen. Egal ob Ferdl bleibt oder nicht, aber trotzdem weiter im Cup und das ist wichtig.“

Glaukom2: „Laut Feldhofer ein klarer Sieg heute – zum Anschauen war das Gekicke trotzdem nicht. Nach dem 1:0 habe ich den Fernseher abgedreht, weil das Standardergebnis erreicht wurde. Habe die Zeit für Sinnvolles genutzt. Derzeit ist es Hardcore, sich diese Mannschaft anzusehen.“

moerli: „Obwohl kein Spieler richtig schlecht war, ist unser Spiel trotzdem schlecht, warum das so ist? Weil die Spieler nicht wissen, was sie machen sollen. Kann mir keiner erzählen, dass die alle das Kicken verlernt haben.“

valery: „Wichtig war, dass wir gewonnen haben; das Spiel selber war schwere Kost; der Sieg natürlich verdient. Denke aber auch, dass Feldhofer keine Zukunft mehr hat bei uns.“

Afterdark: „Am Sonntag wird mal wohl ein Schicksalsspiel haben vielleicht sogar wichtiger als das heute. Mit den frühen Greil-Wechseln hat Feldhofer in mir keinen Fan gewonnen, aber nicht erst seit heute. Verstehe nicht wieso man gegen eine unterklassige Mannschaft bis zur 65. Minute mit 2 defensiven Mittelfeldspielern spielen muss.“

bmxjo: „Bei aller Unzufriedenheit mit unserem Sport momentan: Das war in Ordnung heute, ungefährdeter Sieg, Cup auswärts, Dorf, mieser Platz, … recht motivierter Auftritt, da habe ich schon schlechteres von uns gesehen!“

bianco verde: „Naja, recht motivierter Auftritt – was wäre denn übergeblieben? Der Gegner wollte den Ball nicht haben. Aber wir haben recht wenig daraus gemacht. Das war sehr einfallslos.“

schleicha: „Also bei allem Respekt gegenüber Allerheiligen – das waren alles Amateure bis auf den Stürmer. Die wurden von den LASK Amateuren (!) mit 7 Toren ins Dorfwirtshaus zurück geschickt. Wir haben mit Ach und Krach zwei reingewurschtelt. Für einen Dorfplatz war auch das Spielfeld ok – das hat es schon wesentlich schlimmer gegeben. Aus meiner Sicht war das heute die schlechteste Saisonleistung. Der Gegner war halt auch mit Abstand der schwächste – deshalb wurde es irgendwie ein Sieg. Zusammengepasst hat bei uns aber weiterhin überhaupt nichts. Und Kühn einer der wenigen mit einer ansprechenden Leistung. Wenn das unser Anspruch ist, dann wäre es besser wir hören auf zum Präsidium suchen und sperren zu.“

hooluna: „Bei uns passt einfach gar nichts. Bin ehrlich gesagt sprachlos, nicht einmal die einfachsten Sachen funktionieren. Zum Beispiel sind die Laufwege sind noch immer wild und aufgescheucht. Kein gemeinsames Pressing. Kaum Bewegung ohne Ball. Also wir scheitern schon an den einfachsten Sachen des Fußballs. Alles wirkt lethargisch, einfallslos und unorganisiert. Man hat das Gefühl keiner hat eine Ahnung was er auf dem Feld machen soll.“

derfalke35: „Also bitte, dass da kein Unterschied zu Allerheiligen war kann man aber nicht behaupten, ich weiß schon wir erleben momentan alle miteinander schwierige Zeiten, aber da muss man dann trotzdem so objektiv bleiben, wir waren die klar bessere Mannschaft, haben verdient gewonnen, ja natürlich hätte wir alle gerne ein 6+ :0 gesehen.“

Mecki: „Der Unterschied zu Canadi: Die Spieler wollen, zeigen Einsatz, kämpfen um jeden Ball. In dieser Hinsicht erreicht Feldhofer die Mannschaft also. Er sollte sie halt auch mal mit einer passenden Spielidee erreichen, aber daran glaube ich nimmer.“

schleicha: „Also für mich war weder Einsatz noch Konzentration vorhanden. Denn ich erwarte, dass ein Profi aus zwei Metern das Tor trifft. Ich weiß, ich lege die Latte mittlerweile auch extrem hoch… Der Schwachsinn (anders kann ich es leider nicht beschreiben) den Barisic daherredet in der Halbzeit setzt dem Ganzen nur die Krone auf. Zum Genieren! Was ist das für ein respektloser Scheiss gegenüber dem Amateurverein?! Nur weil man selbst kaum auf 10% seines Leistungsvermögens kommt? Ich habe einen massiven Grant auf die Verantwortlichen – und Barisic hat bei mir massiv an Sympathie eingebüßt.“

P200E: „1. Cuprunde 1:0 gewonnen, 2. Cuprunde 2:0 gewonnen, wenn der Lauf so anhält putz ma Salzburg in Klognfuat 6:0. Bin optimistisch! Nein, es war kein Zauberfußballfeuerwerk. Aber wer so etwas erwartet, hat wohl noch weniger Ahnung, als sie selber den Verantwortlichen unterstellen. Mannschaft in der Krise, Chaos im Verein, keiner weiß wie es weiter geht, enger Platz, Cupfight gegen hoch ambitionierten Gegner der alles raushaut, was erwartet man sich? Aufstieg ist das wichtigste, und dass wir, bis der Verein wieder in ruhigere Fahrwasser kommt, die verbliebenen Minimalziele erreichen.“

zackzack43: „Ich bin nicht zufrieden, wie wir gespielt haben. Man sieht die Verunsicherung in jeder Aktion. Bei aller harscher Kritik darf ich dann doch daran erinnern, dass hier 11 Menschen am Platz stehen, die keine Maschinen sind, an denen geht das auch alles nicht spurlos vorbei, was passiert. Die wissen auch, dass sie verantwortlich sind für den Mist – das wissen die genauso…“

Woody: „Wir sind mittlerweile an einem Punkt, da kann fast passieren, was will und man wird über den Trainer herziehen. Das war gestern kein glorreiches Spiel, sondern ein Arbeitssieg. In der aktuellen Situation des Vereins kann man sich aber wohl auch kein Feuerwerk erwarten. Ein konzentrierter Auftritt und schlussendlich ungefährdeter Sieg ist in Anbetracht der Umstände, wo alle auf den nächsten Umfaller warten, ohnedies OK. Im Endeffekt kann das Spiel gestern mit dem klaren Elfer und Stangenschuss, sowie ein paar weiteren guten Chancen auch gut und gern 6:0 ausgehen… Die Leute hier würden wohl trotzdem raunzen.“

Homegrower: „Es war trotzdem eine annehmbare Leistung die man nicht komplett verteufeln muss, wichtig eben, dass man geduldig blieb, da hat uns die Mannschaft etwas voraus. Anlegen musst im Grunde das Spiel dann eben auch genau so, zu den einzelnen Nuancen und über all die kleinen bis großen Unzulänglichkeiten kann man natürlich diskutieren.“

miffy23: „Ich will dieses Spiel nicht zu hart beurteilen. Es war das erwartete Grindkicken auf einem schrecklichen Platz, gegen einen mauernden, überforderten Gegner. Aber den 16er zustellen kann man halt leicht. Ein typisches Cup-Spiel, diesmal ohne Peinlichkeit und man sollte es nicht überbewerten. Eine Entwicklung wird man hier nicht erkennen können, da wird das Altach-Spiel mehr Aufschluss geben. Trotzdem hat man stellenweise schon wieder erkennen können, dass ein Gegner mit ein bisschen mehr Qualität (wie eben Vaduz oder Baku) als Allerheiligen uns wohl ziemlich bestrafen hätte können – für zu wenig Dynamik in der Offensive, schlechte Chancenauswertung und auch wieder gefährliches Stellungsspiel bei Kontern.“

