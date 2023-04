Rapid-Fans: „Laufen, kämpfen, beißen, schwitzen und bluten“

Der SK Rapid bestreitet morgen das wichtigste Spiel seit vielen Jahren. Beim Cup-Finale gegen den SK Sturm geht es nicht nur um einen langersehnten...

Der SK Rapid bestreitet morgen das wichtigste Spiel seit vielen Jahren. Beim Cup-Finale gegen den SK Sturm geht es nicht nur um einen langersehnten Titel, sondern auch um eine fixe Europacup-Gruppenphase, die auch im finanziellen Bereich Planungssicherheit ermöglicht. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Glauben die Anhänger an den Titel? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

MP-Rapid: „Würde offensiv auf Grüll, Burgi, Kühn und Greil setzen. Nicolas hat gegen RBS gezeigt warum man ihn geholt hat, brutales Tempo und am Ball saustark, der kann ein Spiel entscheiden, absoluter Unterschiedsspieler. Und Greil kommt auch immer besser in Form.“

TheReaper: „Schick rechts und Wimmer als zweiter Innenverteidiger. Meiner amateurhaften Meinung nach ist Kasius ein wesentlich besserer Fußballer als Schick, aber ich trau mich fast wetten dass Barisic Schick nach den guten Leistungen eher beginnen lässt. Die rote Karte von Kasius war auch so eine selten dämliche und vor allem unprofessionelle Aktion, glaube, dass er da eher Schick den Vorzug gibt. Zu Wimmer gibts nicht viele Alternativen im Kader.“

Zanetti: „Es ist ganz einfach: der Rapid-Anhang hat sich diesen Titel verdient.“

Starostyak: „Das Problem ist nicht, dass Sollbauer fehlt, denn der ist selbst ein massiver Unsicherheitsfaktor (gegen RBS war er ganz gut), sondern, dass Zoki Wimmer trotz aller Ausfälle und Verletzungen mehr oder minder komplett abmontiert hat. Das rächt sich jetzt, denn Wimmer ist komplett ohne Praxis. Gut, schlechter als Querfeld im Frühjahr wird er nicht sein, auch wenn es suboptimal ist, noch dazu, wo sowohl er als auch Moormann lieber links verteidigen. Ich hoffe nur, Zoki belässt Pejic im zentralen Mittelfeld und versetzt ihn nicht eins nach hinten, der würde uns dort ein massives Loch reißen; und würde das auch noch mit Oswald gefüllt werden, puh. Sehr ärgerlich, aber nicht mehr zu ändern.“

Green_White Anfield Devil: „Ok, jetzt ist´s wirklich nicht mehr zum Aushalten: Nervosität, Vorfreude, Skepsis, Hoffnung – dieser enorme Emotionscocktail macht mich schon gewaltig fertig!“

SCR1978: „Jetzt 28 Jahre danach, man kann sagen mitten im Leben stehend (darf man sagen wenn man 45 Jahre wird 🙂 ) ist die Anspannung wie damals als Teenager. Nervös, seit Tagen jede nur so kleine Schlagzeile lesen, Cup-Shirt am Mittwoch geholt, einen neuen UR-Schal.. ich bin bereit für eine unvergessliche Nacht. Liebe RAPID enttäusche mich nicht – nochmals 28 Jahre, wer weiß erlebe ich vielleicht gar nicht mehr… HOCH LEBE RAPID.“

Ballbesitzfussball: „Unsere Taktik wird wahrscheinlich der gegen Red Bull ähnlich, meiner Meinung nach wäre der Ansatz wie im 1. Spiel auswärts gegen Sturm unter Zoki der richtige. Unser Mittelfeld-Pressing so wie gestern, nur etwas nach vorne verschieben, dann müssen sie über den zweiten Ball und da dann draufpressen. Wenn wir das 90 Minuten auf den Platz bringen sollt schon was möglich sein. In Ballbesitz müssen wir wieder die Seiten weit besetzen und defensiv muss natürlich das Zentrum komplett dich sein, da darf keine Maus durch. Ausgeglichen wird das Spiel so oder so, es wird die Mannschaft gewinnen die weniger individualtaktische Fehler macht und ihre Chancen verwertet. Wenn wir so spielen wie gestern und uns auch nicht von einem Gegentor irritieren lassen ist über 90 Minuten jedoch alles möglich da Sturm immer was anbietet, hat man auch gegen die Austria am Schluss wieder gesehen…Sollbauer zu ersetzen jetzt in einem wichtigen Spiel nachdem er sich endlich bissl eingespielt hat ist natürlich bitter – aber so ist eben der Fußball.“

Dannyo: „Ich möcht jetzt mal anmerken, dass es mir scheissegal ist, was war, was ist, wie wir spielen, wie gut die anderen sind, für wie viele Ärgernisse die Mannschaft in dieser Saison schon verantwortlich ist: Es ist EIN Spiel. Und wenn wir Rapid-Tugenden auf den Platz bringen und jeder Einzelne 90+ Minuten kämpft, rackert und keinen Ball aufgibt, dann gewinnen wir das!

Nochmal: Es ist EIN Spiel. Und wenn ich die Wahl habe, ein Finale gegen Salzburg zu spielen oder gegen Sturm, nehme ich immer Sturm. Auch für die ist das ein großes Spiel, aber halt ganz anders, als die letzten Male für Salzburg, die in Europa schon deutlich mehr Druck hatten und das Cup-Finale halt mitgenommen und wegen ihrer großen Qualität schließlich auch gewonnen haben. Für Sturm ist das auch nicht alltäglich und wieso sollten die nicht auch ein bisschen nervös sein? Noch dazu, wo nach ihrer guten Saison alle mit dem Cup-Sieg rechnen – im Finale gegen die tote, ideenlose Rapid mit elf Bundesliga-Niederlagen. Das muss alles scheissegal sein. Der Cup hat mal sowieso eigene Gesetze, aber was hier dazukommt – und es ist ironisch, dass gerade ich das schreibe – ist, dass es wohl in keinem anderen Spiel der Saison so wenig auf Taktik ankommt, wie in dem Spiel am Sonntag. Ja, Sturm hat mehr Qualität als wir. Ja, Sturm ist die Mannschaft mit der größeren Mentalität. Aber das ist alles wurscht, solange wir in diesen 90+ Minuten mehr Mentalität auf den Platz bringen, als die. Jede Minute. In jedem Zweikampf. Ich bin weit weg vom Prinzip Hoffnung, das hier viele propagieren. Wenn wir elf Spieler auf dem Platz haben, die jede Minute fighten, als würd’s um ihr Leben gehen, dann gewinnen wir das! Scheiss auf Heldensagen, scheiss auf Tor des Jahres, scheiss auf Grazer Goldjungs, wo nur mehr die Frage ist, ob sie 8, 10 oder 12 Millionen Euro beim nächsten Transfer einbringen. Unser letzter Cup-Sieg war ein biederes Match gegen Leoben, in dem nicht Marcus Pürk oder Didi Kühbauer trafen, sondern Peter Guggi. Ein ehrlicher Arbeiter. Und das will ich von Rapid am Sonntag sehen. Ehrliche Arbeit. Einen Kampf, den die Grazer nicht so schnell vergessen werden. Ich will, dass die Grazer nach fünf Minuten am Platz ein bisschen unruhig werden, ein flaues Gefühl in der Magengegend bekommen und sich denken: „Ok, so aggro hab ich die Kaputten eigentlich nicht erwartet… das war doch letztens in der Liga anders!?“ Jeder Spieler, der mit dem Schlusspfiff nicht komplett fertig zusammensackt und nach Luft ringt, hat ab der nächsten Saison nichts bei Rapid verloren. Niemand erwartet sich den Sieg und wir sind ohnehin nicht für unsere orgasmusaufreibenden Doppelpassstafetten bekannt. Wir müssen einfach das gut machen, was jeder kann, wenn er will, nämlich laufen, kämpfen, beißen, schwitzen und bluten. Und nach der Partie will ich sagen: „Warum nicht immer so?“ – und nach der alkschwangeren 0:5-Niederlage in Salzburg am 7. Mai will ich sagen: „Ahja, same old Rapid, aber halt mit Trophäe!“ Wir schaffen das!“

Silva: „Schon bitter, dass wir jetzt innerhalb von nicht mal zwei Wochen unsere Stamm-Innenverteidigung aufgeben müssen. Da hätte man wohl viel Geld bekommen, wenn man darauf gewettet hätte, dass unsere Innenverteidigung Pejic/Wimmer – Moormann heißen wird. Dass Sollbauer eine zwar nicht falsche, aber angesichts der gesamten Szene doch irgendwie harte, Rote bekommt, während ein Affengruber die, wenn man sich für Handspiel entscheidet, zwingende Rote nicht bekommt, ist dann doppelt bitter. Hätte die Grazer sogar weniger getroffen, weil sie mit Wüthrich und Borkovic weiterhin mit einer Innenverteidigung aufgelaufen wäre, die sich aus den drei besten Innenverteidigern zusammensetzt. Quasi wie wenn wir mit der gestrigen Aufstellung gespielt haben. Aber Jammern bringt nichts. Wimmer wird am Sonntag sich daran erinnern, wieso er Premier League gespielt hat und das Spiel seiner Rapid-Ära machen.“

Grüner-Wiener: „Offensiv haben wir mit der Rückkehr von Kühn und Druijf jetzt sehr viele hochwertige Alternativen. Das Gefälle offensiv zu defensiv ist ein Wahnsinn.“

miffy23: „Ich denke, in der Partie ist alles drin. Von klarem Sieg bis zu Klatsche bis zu spannenden Kampf auf Messers Schneide und Elfern. Generell sehe ich Sturm aber eher in der Favoritenrolle, wenn sie ihre Topform abrufen können, wird es für uns beinhart werden. Aber: alles möglich.“

steirerbua: „Gibt für beide Mannschaften sowieso nur Sieg oder ein Tal der Tränen. Einen erwischt es halt. Dass die Sturm- und Rapid-Fans natürlich recht eindeutige Meinungen haben wen es bitte erwischen soll ist natürlich auch klar. Bin schon gespannt wie die Spieler mit der Kulisse und dem immensen Druck umgehen werden.“

