Spielerbewertungen Austria-St. Pölten: Jukic sorgte für Umschwung

In der achten Runde der österreichischen Bundesliga trennte sich der FK Austria Wien und SKN St. Pölten mit einem 1:1 Unentschieden voneinander. Im Folgenden sollen die Spieler der beiden Mannschaften näher betrachtet werden. Hier findet ihr eine ausführliche Analyse zum Spiel.

In der achten Runde der österreichischen Bundesliga trennte sich der FK Austria Wien und SKN St. Pölten mit einem 1:1 Unentschieden voneinander. Im Folgenden sollen die Spieler der beiden Mannschaften näher betrachtet werden. Hier findet ihr eine ausführliche Analyse zum Spiel.

Notenschlüssel:

1= sehr schwach

10 = sehr stark

FK Austria Wien

Patrick Pentz 7

Der Torhüter der Violetten bleibt auch weiterhin eine der positiven Erscheinungen der Austria und leistete auch in dieser Partie einen wichtigen Beitrag zum Punktegewinn, indem er mit zwei wichtigen Paraden in entscheidenden Situationen zur Stelle war und weitere Gegentreffer verhinderte.

Georg Teigl 6

Spulte sehr viele Kilometer auf den rechten Seite ab und schaltete sich oftmals in die Angriffe mit ein, wobei er vor allem im zweiten Durchgang immer besser zur Geltung kam und da, mit seinen gefährlichen Flanken, immer wieder für Gefahr sorgen konnte. So kam er letztlich auf einen Wert von drei Schlüsselpässen, der Beste seines Teams. Defensiv war er meist aufmerksam und war meist zur Stelle, weshalb er auch 80 Prozent seiner Duelle gewann. Einzig sein Stellungsspiel war ab und an ausbaufähig und auch an seinem ersten Kontakt muss er noch arbeiten.

Johannes Handl 7

Entwickelt sich dank seiner Leistungen immer mehr zur festen Größe in der Innenverteidigung und konnte auch in diesem Spiel seine Duftmarke setzen. So agierte er in der Defensive sehr aufmerksam, antizipierte die meisten Situationen und klärte sie dann auch passend, weshalb er auch auf zehn Ballsicherungen und acht klärenden Aktionen, bei einer ausgeglichenen Zweikampfbilanz, kam. Auch spielerisch war sein Passspiel sehr sauber und zeigte er seine fußballerischen Qualitäten.

Erik Palmer-Brown 6

Ähnliches, wie auf seinen Partner in der Innenverteidigung, trifft auch auf den US-Amerikaner zu, denn er hatte die meiste Zeit über alles im Griff und ging sehr souverän zu Werke, wodurch seine Gegenspieler sich die meiste Zeit die Zähne an ihm ausbissen. So kamen dann auch seine starken Werte nicht von ungefähr, denn er gewann nicht nur 80 Prozent seiner Duelle, sondern sammelte darüber hinaus auch noch elf Ballsicherungen, fünf klärende Aktionen und je zwei abgefangene Bälle und erfolgreiche Tacklings. Er hatte nur eine Nachlässigkeit im zweiten Durchgang, bei der er Glück hatte nicht dafür bestraft worden zu sein.

Markus Suttner 5

Sein Defensivverhalten war nicht immer optimal und er sollte sich das Rutschen abgewöhnen, wo er einige Male nicht gut aussah und Chancen des Gegners ermöglichte, weshalb auch seine klar negative Zweikampfbilanz nicht überrascht. Doch an Einsatzbereitschaft und Willen mangelte es beim Routinier nicht und er versuchte verbissen, seiner Mannschaft zu helfen. Daher kam er auch auf die meisten Ballkontakte in diesem Spiel (92) und spielte mit Abstand die meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte (53), wodurch er zweite Halbzeit ebenfalls recht gut in die Partie fand und zwei Schlüsselpässe beisteuern konnte.

Stephan Zwierschitz 4

Rutschte mehr als nur überraschend ins defensive Mittelfeld und spielte die Position erstmals in seiner Karriere. Den Umständen entsprechend war sein Auftreten ok, wobei er sichtlich kein großer Faktor im Spiel seiner Mannschaft war, weshalb er auch die wenigsten Ballkontakte bei der Austria sammelte. Seine Passquote war mit 70 Prozent ordentlich und seine zehn Ballsicherungen waren ein starker Wert.

Alexander Grünwald 6

In Sachen Einsatz- und Laufbereitschaft wirklich vorbildlich und der Kapitän der Austria wartet immer öfter mit Qualitäten auf, die man ihm so nicht nachgesagt hat in seiner Karriere. Führte so unter anderem die meisten Duelle seiner Mannschaft (12) und gewann davon starke 66 Prozent, wobei auch seine fünf erfolgreichen Tacklings und vier Ballsicherungen ins Auge stechen. Mit dem Ball am Fuß war er auch recht aktiv und sammelte die zweitmeisten Ballaktionen seines Teams (70), spielte die zweitmeisten Pässe in der gegnerischen Hälfte (36) und sorgte für die meisten erfolgreichen Dribblings (2). Einzig sein dummer Platzverweis wiegt im negativ nach und man würde sich gerne noch mehr Ruhe am Ball von ihm erwarten, wodurch er sich speziell bei seiner zweiten gelben Karte selber in die Bredouille brachte.

Patrick Wimmer 2

Erneut ein schwacher Auftritt des Flügelspielers, der in der Offensive nicht wirklich etwas Zwingendes beitragen konnte und zu fehlerhaft in seinem Spiel agierte. Sein Einsatz war zwar vorbildlich und seine drei erfolgreichen Tacklings ordentlich, doch als Offensivspieler muss er in spielerischer Hinsicht mehr Akzente setzen.

Benedikt Pichler 4

In der Offensive war er zwar nicht so fehleranfällig wie seine Kollegen, doch an vielen gefährlichen Aktionen war er auch nicht wirklich beteiligt. In der zweiten Halbzeit kam er auf dem Flügel besser zur Geltung als im Sturmzentrum, weshalb er auch aktiver im Spiel wurde und für zwei Schüsse und einen Schlüsselpass verantwortlich war.

Manprit Sarkaria 2

Ganz schwacher Auftritt des dribbelstarken Mittelfeldspielers, der immer wieder hängen blieb und sich kaum in diesem Spiel durchsetzen konnte. Sichtlich mangelte es ihm an Selbstvertrauen und seine Verunsicherung war zu spüren, weshalb er dringend ein Erfolgserlebnis braucht.

Bright Edomwonyi 5

Nachdem seine Leistungen nach Einwechslungen überschaubar ausfielen, war sein Auftreten in diesem Spiel durchaus ordentlich und brav. Zwar hatte er auch hie und da unkluge Aktionen und schlechte Entscheidungen, aber seine Passquote war mit 75 Prozent sehr ordentlich, er gab zwei Schüsse ab und leistete drei Schlüsselpässe, wobei er auch noch zwei Dribblings gewann. Alles in allem also durchaus ordentlich und darauf kann er aufbauen.

Aleksandar Jukic 8

Brachte nach seiner Einwechslung den Umschwung für seine Mannschaft und avancierte zum Aktivposten, da er immer wieder Ruhe und Übersicht in das Spiel brachte, was auch seine Werte unterstreichen. So gab er in seinen 45 Minuten nicht nur die meisten Schüsse seines Teams ab (3), sondern lieferte auch noch einen Schlüsselpass ab und das bei einer Passquote von 94 Prozent und einer perfekten Zweikampfquote. Er belohnte sich dann für seine starke Leistung mit seinem Premierentreffer in der Bundesliga und sicherte so seiner Mannschaft einen Punkt.

Alon Turgeman 4

Kehrte nach monatelanger Verletzungspause wieder zurück aufs Feld und brauchte ein wenig, um ihn Fahrt zu kommen. Den Umständen entsprechend war sein Auftritt ordentlich und er kam auch zu einer guten Gelegenheit, die er liegen ließ.

Dominik Fitz 0

Zu kurz eingesetzt.

Christoph Schößwendter 0

Zu kurz eingesetzt.

SKN St. Pölten

Christoph Riegler 6

Der Kapitän der Niederösterreicher war ein sicherer Rückhalt seiner Mannschaft und konnte mit vier Paraden seiner Mannschaft helfen, wobei darunter auch schwierige Bälle waren, die er abwehren musste.

Michael Blauensteiner 6

Ein guter Auftritt des ehemaligen Austrianers, der in der Defensive die meiste Zeit recht aufmerksam agierte und erst mit der Einwechslung eines neuen Gegenspielers öfter auf die Probe gestellt wurde. So kam er auf eine positive Zweikampfquote von 71 Prozent und sammelte darüber hinaus auch noch vier klärende Aktionen, drei Ballsicherungen und zwei abgefangene Bälle. Auch in die Offensive schaltete er sich mehrmals gut mit ein und lieferte zwei Schlüsselpässe ab und gewann dazu auch noch ein Dribbling.

Manuel Maranda 7

Der Neuzugang der Niederösterreicher lieferte eine starke Vorstellung in diesem Spiel ab, denn in der Defensive agierte er sehr aufmerksam und löste viele Situationen ansprechend. So gewann er nicht nur 60 Prozent seiner Zweikämpfe, sondern kam dazu auch noch sieben klärende Aktionen, fünf abgeblockte Schüsse und zwei erfolgreiche Tacklings. Auch mit dem Ball am Fuß war er sehr aufmerksam und sauber und seine Passquote von 86 Prozent gehörte zu den besten auf dem Feld.

Ahmet Muhamedbegovic 7

Wie die anderen Innenverteidiger in diesem Spiel, war auch er sehr auffällig und erledigte seine Aufgaben mit Bravour. So kam auch er auf eine positive Zweikampfbilanz von 58 Prozent und sammelte darüber hinaus auch noch fünf Ballsicherungen und je vier abgefangene Bälle, erfolgreiche Tacklings und klärende Aktionen. Auch in spielerischer Hinsicht wusste der Defensivspieler zu überzeugen und spielte konstant feine Bälle ins Mittelfeld. Nicht nur das, er zeichnete sich auch verantwortlich für die Führung seiner Mannschaft, wo er einen schönen Kopfball ins Tor setzte.

Kofi Schulz 3

Der Linksverteidiger war in diesem Spiel nicht so aktiv und durchschlagskräftig wie man es von ihm gewohnt ist und daher war seine Leistung auch ausbaufähig. Seine Passquote war mit 58 Prozent schwach und auch seine defensiven Statistiken nicht der Rede wert, auch wenn keine großen Fehler auf seine Kappe ging.

Peter Pokorny 7

War der große Aktivposten der Niederösterreicher und zog als Ankersechser die Fäden im Spiel seiner Mannschaft, weshalb er auch nicht umsonst mit 91 Ballkontakten auf die meisten seines Teams kam. Dabei war auch seine Passquote mit 87 Prozent stark und speziell seine punktgenauen Spielverlagerungen waren auffällig und zeugen von einem starken rechten Fuß. Nur seine Performance gegen den Ball muss er noch verbessern, da war er nicht so dominant, wie er es im Ballbesitz war.

Daniel Luxbacher 5

Der Mittelfeldspieler brachte spielerische Linie in das Spiel seines Teams und bewegte sich gut in der Zentrale, wodurch er speziell im Übergangsspiel eine wichtige Rolle einnahm. Seine Passquote war dabei mit 88 Prozent eine der besten im Spiel und er leistete auch noch einen Schlüsselpass. Ähnlich wie bei seinem Kollegen, war jedoch seine Arbeit gegen den Ball ausbaufähig und fiel seine Zweikampfbilanz klar negativ aus.

Robert Ljubicic 5

War wie gewohnt einer der Schlüsselspieler seines Teams und seine Mitspieler suchten ihn gezielt, wodurch er auch viele Ballkontakte sammelte. Er war in seinem Spiel allerdings nicht so sauber und klar wie gewohnt und leistete sich einige einfache Fehler, die er abstellen sollte. Dennoch war seine Passquote gut mit 84 Prozent und lieferte er zwei Schlüsselpässe ab.

George Davies 5

Hatte einige gute Aktionen in der Offensive, wo er seine Technik und sein Auge demonstrierte und so gefährliche Szenen initiierte. Das einzige Problem war, dass er dies nicht konsequent präsentierte und immer wieder Phasen im Spiel hatte, wo er abtauchte.

Alexander Schmidt 4

Ließ zwar immer wieder sich gut ins Mittelfeld fallen und konnte da die Bälle ansprechend prallen lassen, allerdings war er im Abschluss nicht wirklich sauber und vergab zwei Großchancen etwas leichtfertig, was seiner Mannschaft wehtat.

Dor Hugi 4

Der Israeli war in diesem Spiel nicht so auffällig wie in den Partien zuvor und sammelte auch recht wenige Ballkontakte. Er hatte zwar dann doch einige Aktionen und lieferte auch die Torvorlage zum Treffer seines Teams, aber auch er vergab zwei Großchancen, mit der er das Spiel hätte entscheiden können.

Michael Steinwender 0

Zu kurz eingesetzt.

Daniel Schütz 0

Zu kurz eingesetzt.

Lukas Grozurek 0

Zu kurz eingesetzt.