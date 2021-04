Sturm-Fans: „Sind auf Augenhöhe mit dem LASK“

Der SK Sturm trifft in den kommenden Bundesliga-Runden auf den LASK und will nach der Niederlage gegen den Wolfsberger AC wieder Punkte einfahren. Die...

Der SK Sturm trifft in den kommenden Bundesliga-Runden auf den LASK und will nach der Niederlage gegen den Wolfsberger AC wieder Punkte einfahren. Die Blackies zeigten in den letzten Wochen meist ansprechende Leistungen, hatten aber mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung wenig Glück. Wir wollen uns ansehen was sich die Sturm-Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

plieschn: „Die Mannschaft und vor allem der Einsatz macht Freude, das sollte hoffentlich gegen den LASK auch wieder zu sehen sein, der Rest ist ohnehin Zufall, der in letzter Zeit für uns extrem ungünstig ausschlägt. Ein Zeichen setzen, dass man weiterhin mit Herz dabei ist, den Rest kann man nicht beeinflussen.“

Sohnemann: „Wird eine harte Partie. Gegen den LASK haben wir uns in den letzten Jahren ähnlich schwergetan wie gegen den WAC. Ich wäre mal gespannt, und das soll nicht als Seitenhieb verstanden werden, wie die Jungs performen, wenn sie das Spiel mit elf Mann beenden dürfen. Ich erwarte mir ehrlich gesagt keine Punkte, aber ich will sehen, dass die Mannschaft mutig nach vorne spielt. Dann sind Punktverluste für mich eher verkraftbar.“

Gainfarner: „Wenn Wüthrich fit wird gebe ich uns eine Chance, sonst wirds befürchte ich business as usual gegen den LASK.“

Chr1s: „Im Prinzip ist aber nicht viel Unerwartetes passiert. Eine erwartete Niederlage gegen Salzburg, der Pflichtsieg gegen Tirol und ein Punkt aus Rapid/WAC. Letzteres schmerzt im Nachhinein natürlich, da dort sechs Punkte mit ein bisserl mehr Spielglück/Schiri-Entscheidungen wirklich nicht unverdient gewesen wären. Jetzt muss man halt mal gegen den LASK anschreiben. 3 Punkte aus den nächsten beiden Spielen würde ich nehmen, alles darüber wäre schon fein und die Ausgangslage ist wieder halbwegs in Ordnung.“

OoK_PS: „Man muss hoffen, dass parallel in dieser Doppelrunde Tirol und WAC wenig bis nichts gegen Rapid und Salzburg holen, damit wir nicht unten reinrutschen. Mehr als Platz vier wird sich diese Saison einfach nicht ausgehen, aber den hätte ich dann schon gerne. Der LASK liegt uns nicht, ich rechne mit wenig bis nichts aus den beiden Spielen.“

Ozzarp: „2-4 Punkte wären top aus den beiden Partien gegen den LASK. Realistisch gesehen wird es leider maximal einer.“

sanktpetri: „Wir können dieses und das folgende Spiel gewinnen, wir sind spielerisch und taktisch längst mindestens auf Augenhöhe mit dem LASK, es entscheiden Kleinigkeiten. Und hoffentlich nicht wieder der Schiedsrichter.“

Doofenheinz: „Hoffentlich überlegt sich Ilzer zwecks Positionsspiel noch etwas. Da hat uns der LASK letztes mal ordentlich ausgestochen.“

paytv23: „Bin schon gespannt auf das Spiel. Aber nicht auf das Ergebnis oder wie die Mannschaft auftritt, sondern welcher Spieler dieses Mal mit rot (wo gelb ausreichend wäre) vom Platz genommen wird. Außerdem interessiert mich die Spielminute in der wir keinen Elfer zugesprochen bekommen.“

