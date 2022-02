Barcelona holt Traoré nach Hause, Liverpool holt Porto-Stütze

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!...

Nino Datkovic

IV, 28, CRO | Admira Wacker Mödling – > CD Mirandes

Der kroatische Innenverteidiger Nino Datkovic verlässt die Admira nach nicht mal einem Jahr und wechselt in die zweite spanische Liga. Der Weltenbummler, der bereits in der Schweiz, Italien, Rumänien, Polen und Ungarn spielte, wechselt zum CD Mirandes und unterschreibt dort bis Sommer 2023. Für die Admira bestritt der 190cm große Abwehrspieler 24 Spiele und erzielte dabei einen Treffer. Oberschenkelprobleme warfen den Defensivmann dabei immer wieder zurück. Die meisten Spiele in seiner Karriere bestritt Datkovic übrigens für den damaligen italienischen Zweitligisten Spezia.

Adama Traoré

RA, 26, ESP | Wolverhampton Wanderers – > FC Barcelona

Der FC Barcelona holt einen verlorenen Sohn und den wohl durchtrainiertesten Profi der Welt zurück nach Katalonien. Adama Traoré war im Alter von acht Jahren in Barcelonas „La Masia“ gewechselt und verbrachte elf Jahre im Nachwuchs des katalanischen Topklubs, ehe er um zehn Millionen Euro zu Aston Villa wechselte. Seitdem war Traoré in England aktiv und spielte sich von dort ins spanische Nationalteam, für das er bisher acht Partien absolvierte. Auch für seinen neuen Klub bestritt der malisch-stämmige Rechtsaußen, der auch links und zentral aufgeboten werden kann, bereits vier Pflichtspiele. Für die Wolves traf Traoré in 154 Spielen elfmal und bereitete 18 weitere Treffer vor. Traoré kehrt nun vorerst leihweise nach Barcelona zurück, der von Xavi betreute Großklub hält allerdings eine Kaufoption auf den 26-Jährigen. Diese soll etwa 30 Millionen Euro betragen.

Luis Diaz

LM, 25, COL | FC Porto – > FC Liverpool

Der FC Liverpool verpflichtet einen Leistungsträger des FC Porto, der damit wieder mal als perfekter Ausbildungsklub für die absoluten Topligen in Erscheinung trat. Der 25-jährige Kolumbianer Luis Diaz kommt um 40 Millionen Euro und unterschreibt bis Sommer 2027 bei den Reds. Diaz ist ein linker Mittelfeldspieler, kann beidseitig am offensiven Flügel spielen und ist zudem als Flügelverteidiger denkbar. Porto holte den 31-fachen Teamspieler im Sommer 2019 um etwa sieben Millionen Euro direkt aus Kolumbien und macht damit ein sattes Plus. Auch Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund waren zuletzt an Diaz dran, der sich nun aber für die Anfield Road entschied.

Bruno Guimaraes

DM, 24, BRA | Olympique Lyon – > Newcastle United

Newcastle United holt den brasilianischen Sechser Bruno Guimaraes aus Lyon in die Premier League. Der kampfkräftige Südamerikaner kostet die Magpies etwa 40 Millionen Euro, wobei 20% an seinen Ex-Klub Paranaense fließen werden. Lyon hatte Guimaraes vor zwei Jahren bereits um stolze 20 Millionen Euro vom brasilianischen Klub verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler aus Rio de Janeiro bestritt bereits drei Länderspiele für die Selecao und entschied sich mit dem lukrativen Newcastle-Transfer gegen das Interesse von Juventus, Everton und Arsenal. Newcastle hat damit im laufenden Transferwinter bereits über 85 Millionen Euro ausgegeben.

