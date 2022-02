Juventus feiert Mega-Deal um Vlahovic, Fiorentina findet Ersatz in Basel

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!...

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!

Dusan Vlahovic

ST, 22, SRB | AC Fiorentina – > Juventus Turin

Der Shooting Star der Serie A wechselt zur „Alten Dame“ und ein spektakulärer Wintertransfer ist hiermit fixiert. Juventus Turin überweist über 80 Millionen Euro Ablöse an die Fiorentina, um den Serben Dusan Vlahovic bis 2026 zu binden. Vlahovic hatte bereits in der Saison 2020/21 mit 21 Saisontoren für die Violetten geglänzt. In der laufenden Saison erzielte der 190cm große Angreifer in 21 Spielen 17 Tore und war seitdem auf dem Zettel zahlreicher Topklubs, wie etwa Bayern München, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain und der halben Premier League. Die Fiorentina hatte Vlahovic im Jahr 2018 und nicht mal zwei Millionen Euro von Partizan Belgrad geholt. Nun ist zu erwarten, dass Juventus noch einen seiner Topverdiener loswerden muss, um den vollen Deal schadenfrei finanzieren zu können.

Arthur Cabral

ST, 23, BRA | FC Basel – > AC Fiorentina

Auf der Suche nach einem Ersatz für Vlahovic wurde die Fiorentina in der Schweiz fündig. Der Basel-Topscorer Arthur Cabral kommt um 14 Millionen Euro und unterschreibt bis 2026. Bereits in der vergangenen Spielzeit war Cabral einer der besten Stürmer der Schweizer Liga und erzielte 18 Saisontreffer. Aktuell hält er bei 14 Saisontoren in 18 Spielen, womit er die Torschützenliste deutlich anführt. Basel hatte den 23-jährigen Brasilianer im Jahr 2019 zuerst von Palmeiras ausgeliehen und ihn 2020 um sechs Millionen Euro fix verpflichtet. Der 186cm große Mittelstürmer stand zuletzt auch auf dem Zettel von Wolfsburg, PSG, Atalanta und Zenit St. Petersburg.

Ilaix Moriba

ZM, 19, GUI | RB Leipzig – > FC Valencia

Die Karriere des guineischen Toptalents Ilaix Moriba kommt weiterhin nicht zur Ruhe. Im vergangenen Jahr wurde er von Barcelona erpresst, einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Andernfalls würde der zentrale Mittelfeldspieler, der auch einen spanischen Pass besitzt, in die zweite Mannschaft degradiert werden. Hier trat RB Leipzig auf den Plan und bezahlte im vergangenen Sommer 16 Millionen Euro Ablöse für den damals noch 18-Jährigen. Für die Sachsen kam Moriba aber bisher gerade mal auf 100 Einsatzminuten. Da sein Vertrag bei der deutschen Red-Bull-Filiale aber noch bis 2026 läuft, wird er nun verliehen, um Spielpraxis sammeln zu können. Für das nächste halbe Jahr geht es nach Valencia – ohne Kaufoption.

Marin Jakolis

LA, 25, CRO | Hajduk Split – > SCO Angers

Von 2017 bis 2019 spielte Marin Jakolis zwei Saisonen in der Südstadt, ehe er im Sommer 2019 zu Hajduk Split wechselte. Allerdings kam der Linksaußen über die Rolle eines Ergänzungsspielers nie hinaus und war daher im vergangenen halben Jahr an den HNK Sibenik verliehen, wo er allerdings zum Leistungsträger avancierte. In 19 Erstligapartien erzielte Jakolis zehn Tore und fünf Assists. Nun geht es für den 25-Jährigen bis 2025 nach Frankreich: Der SCO Angers, aktuell Zwölfter in der Ligue 1, verpflichtete den Kroaten, der es für die Admira auf sechs Tore und zehn Assists in 55 Partien brachte.