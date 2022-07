Bayern holen Megatalent aus Rennes, Arsenal-Ausgaben steigen auf 135 Millionen

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Oleksandr Zinchenko

LV, 25, UKR | Manchester City – > Arsenal FC

Nach dem Kauf von Gabriel Jesus bedient sich der Arsenal FC zum zweiten Mal in dieser Transferzeit bei Manchester City. Mit dem 25-jährigen Oleksandr Zinchenko wechselt ein 52-facher ukrainischer Teamspieler zu den „Gunners“. Arsenal bezahlt 35 Millionen Euro Ablöse und bezahlte damit in dieser Transferperiode bereits 87 Millionen an die Citizens bzw. gab insgesamt fast 135 Millionen für neue Spieler aus. Zinchenko war bereits vor sechs Jahren aus dem russischen Ufa nach Manchester gewechselt – damals kostete der Linksverteidiger nur zwei Millionen Euro. Insgesamt kam der Ukrainer für den englischen Meister auf 127 Pflichtspieleinsätze. Mehr Einsätze wurden vor allem von zahlreichen, meist kleineren Verletzungen verhindert. Bei Arsenal unterzeichnete er nun einen Vertrag bis Sommer 2026.

Dodo

RV, 23, BRA | Shakhtar Donetsk – > AC Fiorentina

Der ukrainische Spitzenklub Shakktar Donetsk muss wegen des Kriegs in der Ukraine den nächsten Top-Mann ziehen lassen. Der laufstarke brasilianische Rechtsverteidiger Dodo wechselt um 14,5 Millionen Euro zur Fiorentina und unterschreibt dort bis 2027. Shakhtar verkaufte oder verlieh damit mittlerweile bereits elf Spieler, unter anderem den Angreifer Fernando an Salzburg, David Neres an Benfica oder Marcos Antonio an Lazio Rom. Der portugiesisch-israelische Linksaußen Manor Solomon war erst vor wenigen Tagen nach Fulham verliehen worden. Neu im Donetsk-Kader sind fast nur Leihrückkehrer oder Nachwuchsspieler.

Gabriel Veron

RA, 19, BRA | Palmeiras – > FC Porto

Der Rechtsaußen Gabriel Veron zählt zu den größten Talenten des Jahrgangs 2002 weltweit, weshalb wir ihn in einer entsprechenden Serie bereits vorstellten. Nun vollzieht der brasilianische Juniorenteamspieler seinen ersten großen Wechsel und schließt sich dem FC Porto an. Veron kostet die Portugiesen 10,5 Millionen Euro Ablöse, obwohl Verons Entwicklung im letzten Jahr nicht so vonstatten ging, wie man es sich bei seinem Ex-Klub Palmeiras wünschte. In der laufenden Kalenderjahrsaison in Brasilien kam Veron auf 35 Pflichtspieleinsätze, wobei er zumeist von der Bank kam und erzielte nur zwei Tore und sechs Assists. Bei Porto unterzeichnete er nun einen Fünfjahresvertrag. Zuvor waren auch die beiden Manchester-Klubs und Barcelona am Offensivspieler interessiert.

Mathys Tel

ST, 17, FRA | Stade Rennes – > FC Bayern München

Die Bayern sichern sich für fünf Jahre die Dienste des französischen Supertalents Mathys Tel. Der U17-Teamkapitän Frankreichs kommt um 20 Millionen Euro von Stade Rennes, das anhand von Boni noch weitere 8,5 Millionen Euro lukrieren könnte. Tel, der erst vor drei Monaten seinen 17. Geburtstag feierte, bestritt erst zehn Spiele für Rennes, kann als Mittelstürmer oder als Linksaußen eingesetzt werden. In der zweiten Mannschaft von Rennes war er zuletzt Toptorjäger. Die Bayern starten damit erneut ein Langzeitprojekt mit einem hochtalentierten Franzosen.