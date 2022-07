CL-Vorschau: Fenerbahce Favorit im Rückspiel gegen Kiew

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir für euch auf zwei spannende Begegnungen. Heute interessiert uns vor allem welche Mannschaft der Gegner des SK Sturm...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir für euch auf zwei spannende Begegnungen. Heute interessiert uns vor allem welche Mannschaft der Gegner des SK Sturm werden wird. Der Sieger aus der Partie zwischen Fenerbahce und Dynamo Kiew tritt gegen die Blackies an.

Fenerbahce – Dynamo Kiew

Mittwoch, 27.07. 2022, 19:00 Uhr

Die Dynamo-Kiew-Spieler haben es zur Zeit nicht einfach. Wann die heimische Liga startet ist aufgrund des Kriegs noch ungewiss und in der Champions-League-Qualifikation musste man im polnischen Lodz antreten. Die beiden Mannschaften trennten sich mit einem 0:0-Unentschieden, wobei die Gäste aus der Türkei mehr von dem Spiel hatten. Fenerbahce hatte mehr als 60% Ballbesitz und brachte von zwölf Schussversuchen immerhin vier auf das gegnerische Tor. Dynamo Kiew versuchte es sieben Mal und kein einziger Schuss kam aufs Tor von Keeper Baynindir, der auch gleichzeitig der Kapitän seiner Mannschaft ist.

Fenerbahce geht auch als Favorit in das Rückspiel, zumal der türkische Klub einiges an Geld investierte um in die Königsklasse zu kommen. Insgesamt gab man rund 20 Millionen Euro für neue Spieler aus, von denen im Hinspiel Diego Rossi und Willian Arao in der Startaufstellung standen. PSV-Leihgabe Bruma wurde eingewechselt und hofft im Rückspeil auf einen Platz in der Startaufstellung. Der Spielbetrieb in der Türkei startet erst am 5. August, für Fenerbahce sind die beiden Partien gegen Kiew ebenfalls die ersten Pflichtspiele.

FC Zürich – Qarabag Agdam

Mittwoch, 27.07. 2022, 19:00 Uhr

Franco Foda hatte sich seinen Einstand beim Schweizer Meister wohl auch anders vorgestellt. Der ehemalige Trainer der österreichischen Nationalmannschaft verlor zum Ligaauftakt gegen die Young Boys mit 0:4 und kam in der zweiten Runde nicht über ein 0:0-Unentschieden gegen Luzern hinaus. Dazwischen gab es das CL-Qualifikationsspiel gegen Qarabag, das mit 2:3 verloren wurde. Interessanter Weise wurde Foda aber von den meisten Schweizer Medien nach dem Auftritt in Aserbaidschan gelobt. Zur Pause lag seine Mannschaft nämlich mit 0:2 zurück und Foda nahm einige Umstellungen vor, die seine Mannschaft besser ins Spiel kommen ließen.

Die Hausherren waren dennoch über weite Strecken die bessere Mannschaft und dominierten das Spiel. Qarabag hatte 63 Prozent Ballbesitz und einen starken Schlussmann, der in der zweiten Halbzeit einige Chancen der Schweizer zunichtemachte. Es wartet aber noch ein hartes Stück Arbeit auf den FC Zürich, um den Rückstand aufzuholen.

