Update zu den Nachwuchsstars (8): Demir aufstrebend, Wirtz auf dem Weg zum Star

Zwischen März und Mai 2020 haben wir euch in 59 Teilen die größten Nachwuchstalente der Welt vorgestellt. Dabei konzentrierten wir uns auf die Jahrgänge 2002 und 2003. Knapp zehn Monate später schauen wir uns an, wie sich die Talente seit unserer Serie entwickelt haben. Wir nehmen dabei pro Artikel sechs Talente durch und geben ein Update.

Lazar Samardzic

OM, 18 (Jg. 2002), GER – RB Leipzig [früher Hertha BSC]

Nach einigen Ungereimtheiten wechselte Lazar Samardzic im vergangenen September von der Hertha zu RB Leipzig. Die Roten Bullen mussten für das Toptalent der Berliner nur eine halbe Million Euro berappen und statteten den 18-Jährigen mit einem Vertrag bis 2025 aus. Mittlerweile ist Samardzic auch deutscher U20-Nationalspieler und auch unter Julian Nagelsmann darf er bereits ran. In der Bundesliga brachte er es auf vier Einsätze und einen Assist. Zuvor hatte sich Samardzic gegen mögliche Transfers zu den Bayern und zu Borussia Mönchengladbach entschieden.

Malik Tillman

ST, 18 (Jg. 2002), GER/USA – FC Bayern München [unverändert]

Malik Tillman spielt unverändert für die zweite Mannschaft des FC Bayern München, was aber leider einen unglücklichen Hintergrund hat. Der bullige Angreifer erlitt beim 3:0-Sieg über Dynamo Dresden Anfang Oktober 2020 einen Kreuzbandriss und ist seitdem außer Gefecht. Ein Comeback ist nicht vor April zu erwarten.

Yusuf Demir

HS, 17 (Jg. 2003), AUT – SK Rapid [unverändert]

Der Hütteldorfer Dribbelkünstler Yusuf Demir ist hierzulande natürlich beinahe wöchentlich bestens zu verfolgen. Rapid-Coach Kühbauer wird immer wieder dafür kritisiert, dass der 17-Jährige zu wenige Einsatzminuten bekommt, allerdings durfte das Jahrhunderttalent der Wiener bereits mehrfach in der Kampfmannschaft und auch in Europa ran. In der laufenden Saison brachte es Demir – zumeist als Joker – auf 19 Pflichtspieleinsätze, in denen er fünf Tore, zwei Assists und mehrere spektakuläre Aktionen beisteuerte. Bereits jetzt wird über Transfers zu größeren Klubs, etwa zu einem der beiden spanischen Megaklubs, spekuliert. 2020/21 steuerte Demir einen Scorerpunkt pro 85 Einsatzminuten bei.

Devyne Rensch

IV, 18 (Jg. 2003), NED – Ajax Amsterdam [unverändert]

Stammspieler ist der 18-jährige Devyne Rensch weiterhin in der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam, aber einen wichtigen weiteren Schritt hat der umsichtige Aufbauspieler dennoch bereits gemacht: Insgesamt brachte es Rensch in der laufenden Saison auf sechs Einsätze in der niederländischen Eredivisie, zwei Startelfeinsätze im Cup und zudem einen Kaderplatz in der Champions League, wo er allerdings noch nicht eingewechselt wurde. Das behutsame Heranführen des Defensivtalents dürfte – ganz im Ajax-Style – aber nun immer mehr beschleunigt werden.

Kacper Kozlowski

ZM/OM, 17 (Jg. 2003), POL – Pogon Szczecin [unverändert]

Der beidbeinige Mittelfeldspieler Kacper Kozlowski machte in der neuen Saison einen merklichen Sprung nach vorne. Als wir ihn vorstellten war er Stammspieler der zweiten Mannschaft von Pogon Stettin und kam nur zu Kurzeinsätzen in der „Ersten“. Seit Oktober hat sich dies gedreht und Kozlowski spielte in der laufenden Saison bereits sechsmal von Beginn an und wurde drei weitere Male eingewechselt. Seine Talentproben sprechen dafür, dass er im Sommer vor einem Wechsel stehen könnte, zumal sein Vertrag nur noch bis Sommer 2022 läuft und Pogon nur noch kurz Geld mit dem Youngster machen könnte.

Florian Wirtz

OM, 17 (Jg. 2003), GER – Bayer 04 Leverkusen [unverändert]

Einen absolut gewaltigen Sprung machte Florian Wirtz. Der Leverkusener kam kurz nach unserem Porträt direkt aus der U19 in die Kampfmannschaft von Bayer 04 und wurde praktisch auf Anhieb Stammspieler. In der laufenden Saison steuerte er sechs Tore und sechs Assists in 23 Spielen bei und etablierte sich zudem 17-jährig im deutschen U21-Nationalteam. Schon jetzt wird der offensive Mittelfeldspieler als eines der größten Talente Deutschlands gehandelt. Im Dezember verlängerte er seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen bis Sommer 2023, womit sich der Klub wohl früher oder später über eine beachtliche Ablösesumme freuen darf.