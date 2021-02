Update zu den Nachwuchsstars (7): Der große Aufstieg des Jeremy Doku

Zwischen März und Mai 2020 haben wir euch in 59 Teilen die größten Nachwuchstalente der Welt vorgestellt. Dabei konzentrierten wir uns auf die Jahrgänge...

Zwischen März und Mai 2020 haben wir euch in 59 Teilen die größten Nachwuchstalente der Welt vorgestellt. Dabei konzentrierten wir uns auf die Jahrgänge 2002 und 2003. Knapp zehn Monate später schauen wir uns an, wie sich die Talente seit unserer Serie entwickelt haben. Wir nehmen dabei pro Artikel sechs Talente durch und geben ein Update.

Die gesamte Serie findet ihr unter dem Tag „Nachwuchstalente“ – die einzelnen Artikel zu den Nachwuchstalenten werden unter dem jeweiligen Spieler verlinkt.

Blau = spielt noch beim selben Verein

Grün = ist seit unserer Serie gewechselt

Luca Netz

>> Hier geht’s zum Artikel

LV, 17 (Jg. 2003), GER – Hertha BSC [unverändert]

Dem talentierten Außenverteidiger Luca Netz gelang der Sprung in die Kampfmannschaft der Hertha. Der Linksfuß kam in der laufenden Saison viermal über die volle Spieldauer in der Regionalliga-Mannschaft der Hertha zum Einsatz und wurde zudem viermal in der Bundesliga eingewechselt. Trainer Labbadia dürfte also in naher Zukunft noch einige Pläne mit dem U17-Nationalspieler haben.

Ryan Gravenberch

>> Hier geht’s zum Artikel

ZM, 18 (Jg. 2002), NED – Ajax Amsterdam [unverändert]

Das niederländische Supertalent Ryan Gravenberch ist mittlerweile Stammspieler bei Ajax Amsterdam, wird dies allerdings aller Voraussicht nach nicht lange bleiben. Juventus Turin, Manchester United und der FC Barcelona sollen an einer Verpflichtung des 18-Jährigen interessiert sein. Ajax könnte sich dann über eine Ablösesumme jenseits der 30 Millionen Euro freuen. In der laufenden Saison bestritt Gravenberch 23 Spiele für Ajax, erzielte dabei drei Tore und vier Assists und wirkt für sein Alter bereits außergewöhnlich reif. Auch ins niederländische Nationalteam wurde er bereits einberufen.

Jeremy Doku

>> Hier geht’s zum Artikel

LA/RA, 18 (Jg. 2002), BEL/GHA – Stade Rennes [früher RSC Anderlecht]

Das belgische Ausnahmetalent Jeremy Doku vollzog bereits einen großen Wechsel: Im Oktober verließ der beidbeinige Flügelspieler den RSC Anderlecht und wechselte zu Stade Rennes – um 26 Millionen Euro. Beim Ligue-1-Klub unterschrieb Doku einen Vertrag bis 2025 und in der Zwischenzeit kam er auch schon fünfmal im belgischen Nationalteam zum Einsatz, was angesichts seiner Jugend bemerkenswert ist. In der laufenden Saison brachte er es auf 20 Einsätze für Rennes und steuerte zwei Assists bei. Zu Saisonbeginn traf er in seinen letzten sieben Spielen für Anderlecht zweimal und bereitete vier Tore vor.

Mohammed Daramy

>> Hier geht’s zum Artikel

RA, 19 (Jg. 2002), DEN – FC Kopenhagen [unverändert]

Mittlerweile U21-Teamspieler Dänemarks ist Mohammed Daramy, der aktuell verletzt ist und deshalb Teile der Saison verpasste. Dennoch spielte der junge Rechtsaußen in der laufenden Saison 13-mal für den FC Kopenhagen und erzielte ein Tor und einen Assist. Daramys Vertrag läuft noch bis Ende 2023 und so bleibt dem Youngster noch jede Menge Zeit, um sich in Kopenhagen ins Rampenlicht zu spielen. Transfertechnisch war in letzter Zeit aber wieder etwas ruhiger um ihn, nachdem er vor einem Jahr noch mit RB Leipzig und auch Red Bull Salzburg in Verbindung gebracht wurde.

Taylor Harwood-Bellis

>> Hier geht’s zum Artikel

IV, 19 (Jg. 2002), ENG – Manchester City [unverändert]

Zum Ende des letzten Jahres verlängerte Manchester City den Vertrag von Taylor Harwood-Bellis bis Sommer 2024. Mittlerweile ist der Innenverteidiger fester Bestandteil des englischen U20-Nationalteams und in der U23-Mannschaft der Citizens ist er ohnehin gesetzt. Aber auch in der Kampfmannschaft hinterließ er schon eine erste Duftmarke. In sieben Einsätzen erzielte er bisher einen Treffer und wusste bereits in Ansätzen zu überzeugen. In der Premier League kam er aber bisher noch nicht zum Einsatz. Bei ihm erscheint eine baldige Leihe um Spielpraxis zu sammeln logisch.

Karim Adeyemi

>> Hier geht’s zum Artikel

ST, 19 (Jg. 2002), GER/NIG – Red Bull Salzburg [unverändert]

Wie es um das Salzburg-Juwel Karim Adeyemi steht, sieht man hierzulande ohnehin Woche für Woche in der Bundesliga. In der laufenden Saison bestritt Adeyemi 13 Pflichtspiele für die Kampfmannschaft der Roten Bullen und erzielte dabei zwei Tore und vier Assists. Für Liefering kam er nur noch einmal zum Einsatz – ansonsten ist er ein fester Bestandteil der Salzburger Kampfmannschaft. Auf dem Zettel größerer Klubs steht der pfeilschnelle Angreifer natürlich unverändert.