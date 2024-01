Bundesliga-Titelkandidaten verstärken sich für das Frühjahr

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in...

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in Form eines handlichen Viererpakets. Diese Übertritte wurden in den letzten Stunden und Tagen offiziell gemacht!

Borja Iglesias

ST, 31, ESP | Betis Sevilla – > Bayer 04 Leverkusen

Bayer Leverkusen setzt alles daran heuer die deutsche Meisterschaft zu gewinnen und den Namen „Vizekusen“ endlich abzulegen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso reagierte nun doch noch auf die Verletzung des Sturmtanks Victor Boniface und verpflichtete mit Borja Iglesias einen Landsmann vom Coach, der im Sturmzentrum eine zusätzliche Option darstellen soll. Iglesias kommt leihweise von Betis Sevilla, wo er in dieser Saison allerdings nur 403 Minuten auf dem Platz stand und ansonsten vorrangig in der Europa League eingesetzt wurde. Der 31-Jährige erzielte in seiner Karriere in 180 La-Liga-Partien starke 56 Tore und 10 Assists und traf in 144 Begegnungen in der zweithöchsten spanischen Liga sehr starke 74 Mal. Bisher sorgte er bei allen seinen Klubs für eine starke Torquote und er kann ohne Zweifel auch in der deutschen Bundesliga Akzente setzen.

Sacha Boey

RV, 23, FRAU | Galatasaray – > FC Bayern München

Nicht nur Bayer Leverkusen schlug auf dem Transfermarkt zu, auch Konkurrent Bayern München verstärkte sich gegen Ende des Transferfensters noch einmal und sicherte sich die Dienste des Rechtsverteidigers Sacha Boey. Der 23-Jährige ist aber nicht nur als kurzfristige Lösung gedacht, sondern soll sich in den kommenden Jahren zum Stammspieler auf der rechten Abwehrseite entwickeln, wo in dieser Saison unter anderem auch der österreichische Nationalspieler Konrad Laimer aushelfen musste, da Noussair Mazraoui und Bouna Sarr verletzt sind. Da sich aber auch Laimer eine Wadenverletzung zuzog war es unumgänglich, dass der deutsche Rekordmeister am Transfermarkt noch einmal zuschlug. Beim knappen 3:2-Auswärtssieg gegen den FC Augsburg musste Linksverteidiger Guerreiro zuletzt auf der falschen Seite aushelfen.

Angeliño

LV, 27, ESP | RB Leipzig – > AS Rom

Der 27-jährige Linksverteidiger Angeliño wechselt leihweise von RB Leipzig zur AS Roma. Die Römer haben zudem eine Kaufoption und übernehmen das volle Gehalt, sodass die Leipziger laut Medienberichten rund fünf Millionen netto pro Jahr einsparen können. Zuletzt war der Spanier an Galatasaray verliehen, wo er aber nicht mehr zum Zug kam, da der türkische Klub ihn bei weiteren Einsätzen verpflichten hätte müssen.

Ivan Rakitic

ZM, 35, CRO | FC Sevilla – > Al-Shabab FC

Nach unglaublichen 323 Pflichtspielen für den FC Sevilla, in denen er 51 Tore und 63 Assists beisteuerte, verlässt Ivan Rakitic den spanischen Klub und lässt seine Karriere in Saudi-Arabien beim Al-Shabab FC ausklingen. Bei seinem neuen Verein steht mit Igor Biscan ein Landsmann an der Seitenlinie. Yannick Carrasco, Habib Diallo und Romain Saïss sind die bekanntesten Mitspieler des Kroaten, der es bisher auf 106 Länderspiele brachte. Rakitic, der auch für den FC Barcelona 310 Pflichtspiele bestritt und beim FC Schalke 04 und dem FC Basel seine tolle Karriere startete, unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2025.