CL-Vorschau: Alaba trifft auf Tuchels Chelsea

Wie vor jedem Spieltag wollen wir auch heute auf zwei spannende Begegnungen blicken, wobei insbesondere das Duell in London zwischen Chelsea und Real Madrid viel Spannung verspricht.

Chelsea FC – Real Madrid

Mittwoch, 06.04.2022, 21:00 Uhr

Chelsea befand sich trotz des Wirbels um Roman Abramowitsch in bestechender Form und konnte vor diesem Wochenende auf eine fantastische Serie zurückblicken. Der Klub gewann 12 der letzten 13 Pflichtspiele und trennte sich in diesem Zeitraum nur ein einziges Mal mit einem Unentschieden, nämlich gegen den Liverpool FC. Am Wochenende setzte es aber eine unerwartete Pleite, denn im Heimspiel gegen Brentford kamen die Blues mit 1:4 unter die Räder!

Real feierte auch fünf Pflichtspielsiege in Serie, ehe man im Clasico gegen den FC Barcelona zuhause eine 0:4-Niederlage einstecken musste. Immerhin erholten sich die Königlichen von dem Schock und gewannen anschließend gegen Celta Vigo mit 2:1, wobei Benzema beide Treffer nach einem Elfmeter beisteuerte. Das Titelrennen in Spanien ist trotz einer Formsteigerung der Katalanen aber bereits entschieden, denn Real hat komfortable zwölf Punkte Vorsprung. In London wird David Alaba wieder in Startaufstellung stehen und mit Militao das Abwehrzentrum bilden.

Beide Teams gewannen fünf ihrer letzten sechs Champions-League-Partien. Chelsea muss nur auf Ben Chilwell fix verzichten, bei Pulisic und Hudson Odoi könnte sich ein Einsatz ausgehen, wobei beide nicht in der Startaufstellung stehen werden. Tuchel stellte gegen Brentford eine Viererkette auf, was allerdings nicht besonders gut ging, sodass wir gegen Real eine Dreier/Fünferkette erwarten dürfen.

Bei Real fehlen Luka Jovic und Eden Hazard aus, bei Isco besteht Hoffnung, dass sich ein Einsatz ausgehen könnte. Ferland Mendy und Casemiro sind nach ihren Sperren wieder dabei und werden voraussichtlich auch in den Startaufstellungen stehen.

Villarreal – Bayern München

Mittwoch, 06.04.2022, 21:00 Uhr

Villarreal setzte sich etwas überraschend aber durchaus spektakulär gegen Juventus durch. Nachdem es im Hinspiel eine 1:1-Punkteteilung gab, setzten sich die Spanier in Turin mit 3:0 durch, wobei alle Treffer aber der 78. Minute fielen. Danach verlor Villarreal allerdings die darauffolgenden zwei Meisterschaftsspiele gegen Cadiz und Levante.

Der FC Bayern München machte in der vergangenen Runde mit Red Bull Salzburg kurzen Prozess und gewann nach einem 1:1-Unentschieden um Heimspiel mit 7:1- Zuletzt gab es Wirbel, da beim Meisterschaftsspiel gegen den SC Freiburg kurzfristig zwölf Spieler der Bayern auf dem Platz standen, nachdem es bei der Ein- und Auswechslung ein Missverständnis gab. Dieser Fall wird noch das Sportgericht beschäftigen, da Freiburg nach etwas Überlegung Protest einlegte.

Die Bayern haben in der Champions League eine tolle Bilanz und gewannen 26 der letzten 29 CL-Partien. Alphonso Davies und Eric Choupo-Moting werden fehlen, Corentin Tolisso musste gegen Freiburg angeschlagen den Platz verlassen. Auf der Gegenseite fällt mit Alberto Moreno nur ein Spieler fix aus, Samuel Chukwueze und Boulaye Dia sind noch fraglich.

