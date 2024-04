CL-Vorschau: Bayerns letzte Chance auf einen Titel

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Partien liefern. Heute steht das Hinspiel Champions-League-Halbfinale zwischen dem...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Partien liefern. Heute steht das Hinspiel Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid auf dem Programm.

FC Bayern München – Real Madrid

Dienstag, 30.04. 2024, 21:00 Uhr

Die Nachricht verbreitete sich in den österreichischen Medien wie ein Lauffeuer. David Alaba steht im Halbfinalspiel gegen seinen Münchner Ex-Verein im Real-Madrid-Kader! Überraschend ist dies vor allem deshalb, weil sein Kreuzbandriss erst rund viereinhalb Monate her ist und ein Comeback innerhalb der ersten sechs Monate nach so einer Verletzung selten ist. Die Euphorie ist aber mit großer Vorsicht zu genießen, denn der österreichische Nationalspieler fliegt lediglich zur Unterstützung mit und wird sicherlich nicht zu einem Einsatz kommen. Ob sich die Chancen mit dieser Meldung verbessert haben, dass David Alaba bei der Europameisterschaft 2024 das rot-weiß-rote Trikot tragen kann, ist daher fraglich. Laut spanischen Medien will Coach Ancelotti alle Kaderspieler bei dieser Partie nach München mitnehmen. Der gesperrte Carvajal ist beispielsweise ebenfalls nach München geflogen.

Auch auf der Gegenseite gibt es Verletzungssorgen. Konrad Laimer, der am Wochenende den Führungstreffer gegen Eintracht Frankfurt mustergültig vorbereitete und dann verletzt ausgetauscht werden musste, ist beispielsweise fraglich. Der Nationalspieler absolvierte ein Abschlusstraining und versucht sich durchzubeißen. Ob es für einen Einsatz reichen wird, wird aber erst heute Abend entschieden. Neben Laimer sind Jamal Musiala und Matthijs De Ligt fraglich und mit Leroy Sane, Serge Gnabry, Kingsley Coman und Upamecano fallen einige Schlüsselspieler fix aus. Immerhin kehrt Alphonso Davies nach seiner Sperre wieder in der Startelf. Auf der Gegenseite fehlt der gesperrte Carvajal, dafür kehrt Aurelien Tchouameni nach seiner Sperre zurück in die Startelf. Thibaut Courtois ist weiterhin verletzt, doch Lunin vertrat ihn in den letzten Monaten sehr gut und war in den Viertelfinalpartien gegen Manchester City einer der großen Helden. Wieder fit sein werden voraussichtlich Jude Bellingham, Rodrygo und Ferland Mendy.

Der FC Bayern München feierte einen 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt und liegt mit fünf Punkten Vorsprung vor dem VfB Stuttgart auf dem zweiten Tabellenplatz. Bayer Leverkusen ist ohnehin schon länger nicht mehr einzuholen. Spannender ist, wen die Bayern als Tuchel-Nachfolger präsentieren werden. Der österreichische Teamchef Ralf Rangnick ist aktuell wohl der größte Favorit auf den Posten. Im Gegensatz zu den Bayern wird Real den Titel in der heimischen Meisterschaft feiern. Nach einem durchaus umstrittenen 3:2-Sieg gegen den FC Barcelona setzte man sich am Wochenende auswärts mit 1:0 gegen Real Sociedad durch, sodass der Vorsprung in der La-Liga-Tabelle elf Punkte auf die Katalanen beträgt.

Die Fans können sich auf eine torreiche Partie einstellen. In den letzten fünf direkten Duellen zwischen den beiden Teams fielen stets mehr als zwei Treffer. Real Madrid verlor heuer in der Champions League noch keine Partie und musste sich in der Liga nur einmal geschlagen geben. Diese Niederlage erfolgte in der sechsten Runde gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid am 24. September 2023. Die Königlichen werden nicht einfach zu schlagen sein und gehen als Favorit in die Spiele gegen den FC Bayern München.

Eine Wettempfehlung zur Partie zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid findet ihr auf wettbasis.com. Eine detaillierte Vorschau auf die Partie gibt es ebenfalls auf wetttfreunde.net.