Lok-Zagreb-Trainer: „Das größte Spiel der Vereinsgeschichte“

Nach unserer ausführlichen Gegneranalyse und den Erwartungen der Fans wollen wir uns nun ansehen was Lok-Zagreb-Trainer Goran Tomic vor dem CL-Qualifikationsspiel gegen den SK Rapid zu sagen hat. Gestern fand in Zagreb eine Pressekonferenz statt, die Austrian-Soccer-Board-User MarkoBB8 für uns übersetzt hat.

Nachdem die Moderatorin allgemeine Informationen zum Spiel, wie etwa die Uhrzeit und den Austragungsort bekanntgab, übergab sie Trainer Goran Tomic das Wort.

Trainer Goran Tomic: „Guten Morgen, ein großes Spiel für unseren Verein nach dem sensationellen 2. Platz in der letzten Saison, ich würde sogar sagen das größte Spiel überhaupt in der Vereinsgeschichte. Leider gab es aber Ereignisse in der jüngeren Vergangenheit – wir haben einige Spieler verloren, die große Transfers gemacht haben, außerdem die ganze Sache mit Corona. Wegen all diesen Faktoren sind wir nicht der Favorit, dennoch wird die Mannschaft alles dafür geben eine Runde weiterzukommen. Die Stimmung ist sehr gut nach dem letzten Liga-Spiel gegen Rijeka, es gibt Optimismus im Team, wir sind uns über die Qualität von Rapid bewusst. Es ist aber eben nur ein Spiel auf unserem Spielfeld, es besteht diese kleine Chance und wir werden alles dafür tun um es zu schaffen.

Die Moderatorin übergibt das Wort an Innenverteidiger Denis Kolinger.

Denis Kolinger: „Guten Morgen an alle, wie der Trainer schon sagte das größte Spiel für den Verein und ein Höhepunkt in den Karrieren aller Spieler. Ich glaube es ist die Belohnung für die gute Leistung aus der letzten Saison, wo wir wirklich Unglaubliches geleistet haben. Sicher werden uns einige Spieler abgehen, wegen den einem oder anderen Grund, aber ist ein Heimspiel. Wir wissen Rapid ist der Favorit, aber wir glauben alle daran – in einem Spiel können wir Schönes vollbringen.

Goran Tomic: „Dieses Spiel bedeutet viel, es bedeutet die Europa League, das ist der Einsatz. Auch Rapid wird alles dafür tun um weiterzukommen, aber wir haben auch die Rechnung gemacht und wissen was ein Aufstieg einbringt. Wenn man die beiden Mannschaften objektiv betrachtet, ist Rapid Favorit. Sie haben ein höheres Budget, hatten im Vergleich zu uns keine Probleme in der Spielpause und wir haben eine Lage, die mit der vor drei Wochen nicht zu vergleichen ist. Aus diesem Grund ist Rapid objektiv betrachtet Favorit. Aber Favoriten gewinnen nicht immer die Spiele und es passieren Wunder – und wir wollen dieses Wunder wahr machen.“

Ein Journalist fragt den Trainer ob er etwas über Rapid sagen kann.

Goran Tomic: „Wir haben sie gut gescoutet und beobachtet, eine Mannschaft die viele Formationen spielen kann. Spielen hinten mit drei Spielern, können es auch mit vier, es sind junge schnelle Spieler, selektiert um mit Red Bull zu konkurrieren. Letzte Saison erreichten sie ein fantastisches Ergebnis und sind Zweiter geworden, haben sogar den LASK überholt. Ein starker Gegner mit einem tödlichen Potenzial im Sturm, der den Unterschied ausmacht. Wir müssen das Spiel unseres Lebens spielen um weiterzukommen-

Journalist fragt, ob der Trainer einverstanden wäre, wenn die Entscheidung im Elfmeterschießen fällt.

Goran Tomic: „Absolut, absolut.“

Journalist fragt ob Elfmeter trainiert wurden.

Goran Tomic: „Wir haben noch ein Training, da werden wir auch das üben. Natürlich wäre das Elferschießen etwas Gutes für uns, dennoch sind wir fokussiert Energie/Stärke zu zeigen wie gegen Rijeka. Wir lassen unser Herz am Spielfeld (Anm: Kroatische Redewendung die bedeutet, dass man alles geben wird) und hoffen, dass uns das Fußballglück belohnt.“

