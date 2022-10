Austria-Fans: „Alles für Muki geben“

Die Wiener Austria trifft nach der klaren 0:5-Niederlage gegen Villarreal heute zuhause auf die Spanier. Ein schwerer Verkehrsunfall des jungen Stürmers Muharem Huskovic lässt...

Die Wiener Austria trifft nach der klaren 0:5-Niederlage gegen Villarreal heute zuhause auf die Spanier. Ein schwerer Verkehrsunfall des jungen Stürmers Muharem Huskovic lässt das Spiel aber etwas in den Hintergrund rücken. Wir wollen uns ansehen was die Fans der Wiener Austria vor dem Rückspiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Groovee: „In Wahrheit ist es heute eh egal wie es ausgeht. Charakter zeigen – Spiel durchziehen – in Minute 9 aufstehen und der Rest ist eh wurscht heut.“

pramm1ff: „Ich gehe davon aus, dass einige Mannschaftskollegen heute Nacht keinen oder wenig Schlaf gefunden haben und somit NICHT in der Lage sind vernünftig Profifußball zu spielen bzw. nur unter erhöhten Risiken für die eigene Gesundheit. Schmid wird schon elf Spieler finden die in der Lage sind – und auch das ist nicht wertend a lá „wer hat trotzdem ruhig schlafen können“, sondern jeder Mensch geht einfach anders um mit solchen Dingen. Dennoch wäre es potenziell gefährlich, wenn gerade seine engsten und mental betroffensten Kollegen besonders motiviert spielen wollen, aber heute Nacht nicht zur Ruhe gekommen sind. Das ist schon etwas anderes als wenn sich ein Spieler in einem Match schwer verletzt (wie z.B. Ziad) und die Mitspieler grundsätzlich fit am Platz stehen.“

farii: „Alle die mental dazu bereit sind spielen lassen und alles für Muki geben. Spieler die sich nicht bereit fühlen, sollten die Möglichkeit bekommen nicht spielen zu müssen.“

Ultras_Sur: „Ich denke, dass die Mannschaft so eine Einheit ist, dass sie dieses Match heute für Muki bestreiten werden und versuchen 90 Minuten ihr Bestes zu geben.“

Grasshopper: „Alles gut und nett, „Kämpfen für Muki“ usw… aber wie soll das funktionieren? Unsere Jungstars sind eben genau keine mental super gefestigten Maschinen, die auf dem Platz einfach performen…. ein Freund ist ein Freund, und noch umso mehr, wenn du jeden Tag und das teilweise seit Jahren mit ihm auf dem Platz stehst.“

Frastei: „“Show must go on“ – lautet die Devise – Muki wird allerdings in unseren Köpfen „herumgeistern“ und das ist gut so. Hoffen wir trotzdem auf ein einigermaßen gutes Spiel und das wir bald wieder einen gesunden Muki in unseren Farben sehen. Alles Gute an Muki und Freundin.“

Johnfive: „Es ist wahrscheinlich extrem, aber ich finde nicht, dass heute gespielt werden sollte. Ich denke da zum Beispiel an das Dänemark-Match bei der EM in dem Eriksen zusammengebrochen ist, dass da weitergespielt wurde war auch ein einziger großer Fehler, auch wenn man die Situationen nicht 1:1 vergleichen kann. Bigger than football.“

fermin: „Wir sollen heute spielen, ich denke das das auch für alle Beteiligten im Verein „leichter“ ist, als zu Hause rumzusitzen. Es soll halt jeder in der Lage sein, das Gebotene richtig einzuordnen. Und auch Villareal wird Bescheid wissen, selbst wenn die die Unsrigen völlig neben der Spur sind, werden sie uns sicher nicht komplett abschießen. Es gibt einfach gewisse Ehrencodes im Sport und Villareal ist ein seriöser Verein.“

MagicWeudl: „Der größte Erfolg in den nächsten Tagen wird sein, wenn die Meldung kommt, dass Muki und seine Freundin die Intensivstation und anschließend das Spital verlassen haben und keine bleibenden Schäden entstanden sind. Heute gilt, egal wie die Partie ausgeht. Alles für Muki!“

ozzy: „Über diesem Spiel liegt natürlich ein Schatten, aber wir sollten alles aufwenden um Muki positive Energie zu senden.“

Eine Vorschau inklusive einer Prognose zur Partie zwischen der Wiener Austria und Villarreal findet ihr bei wettfreunde.net!

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der Austria-Fans vor dem Heimspiel gegen Villarreal.